Las primeras fotografías a color de Sevilla datan de 1914

Sevilla cuenta con rincones que son auténticas postales, dignas de capturar e inmortalizar tanto en la memoria como a través de un objetivo. Antes de que los teléfonos móviles de última generación se inventaran y que las cámaras reflex se vendieran a golpe de clic, existió un visionario que soñó con elaborar un atlas del mundo con imágenes a color .

Se trata del banquero francés, Albert Kahn, cuya inquietud intelectual lo llevó a crear y financiar « Los Archivos del Planeta », un mastodóntico proyecto fotográfico que, desde 1909 a 1931, generó 72.000 fotografías en color y 183.000 metros de película . El objetivo, documentar gráficamente las culturas, costumbres y monumentos de todo el mundo para así capturar y admirar la riqueza etnocultural que compone nuestro planeta.

Las placas autocromas fueron el primer sistema de fotografía a color

Sevilla no podía faltar dentro de este ambicioso proyecto, es por ello que las primeras imágenes a color de la capital hispalense llegaron a manos de este filántropo francés. A través del objetivo de Auguste León , fotógrafo contratado por Albert Kahn , la esencia de la Sevilla de 1914 fue capturada dejando atrás el blanco y negro. En total, 73 coloridas imágenes componen el trocito sevillano de «Los Archivos del Planeta«, que consiguió registrar ciudades de hasta 50 países diferentes.

Esta serie de fotografías no es una más dentro de la hemeroteca histórica sobre Sevilla, puesto que se trata de las primeras instantáneas de color que se realizaron gracias a las placas de autocromas . El primer sistema de fotografía a color que se caracteriza por no tener negativos y, por tanto, no se pueden hacer copias, es por ello que cada una de las instantáneas que componen esta colección es única.

Los orígenes del autocroma se encuentran en los hermanos Lumière a principios del siglo XX. Los padres del cine patentaron esta placa fotográfica que consistía en diapositivas con soporte en vidrio y su fabricación comenzó a realizarse en Francia. La fotografía se basaba en una emulsión pancromática para blanco y negro sobre la que se superponían tintes de los colores primarios, tras el revelado aparecían los colores complementarios.

Retrato de dos mujeres Musée Albert-Kahn - Département des Hauts-de-Seine

Primeras imágenes a color de Sevilla

Tras veinte años de trabajo, el resultado de «Los Archivos del Planeta» son 72.000 fotografías a color de 50 países diferentes , conformando así la colección más grande del mundo de autocromos. La Torre del Oro, la Catedral o la Muralla de la Macarena se encuentran dentro de este atlas único junto a otras 73 imágenes de la Sevilla de principios del siglo XX.

De la mano de Auguste León, podemos conocer los tonos de los mantones de flamenca de la época o el intenso dorado del retablo de la Iglesia de la Caridad . Este fotógrafo francés realizó 12.500 autocromos por todo el mundo, dentro de su ruta se encontraba España y, por tanto, Sevilla. León transmite a través de su serie de fotografías su gusto por la variedad arquitectónica del patrimonio sevillano.

Iglesia de San Esteban Musée Albert-Kahn - Département des Hauts-de-Seine

Así, de la capital hispalense se publicó 76 imágenes a color , todas están disponibles en la web del Musée départemental Albert-Kahn . Un trozo de sevillanía en esta amplia colección que muestra que la belleza del patrimonio autóctono ha superado el paso del tiempo.

Las fotografías datan del verano de 1914, justo antes del comienzo de la I Guerra Mundial. Resultó ser un año muy fructífero para la ciudad, nació el Real Betis Balompié , la Feria de Abril amplió su duración a cinco días (antes sólo duraba tres) y comenzaron las obras de la Plaza de España y el Parque de María Luisa.

Ninguno de estos hitos fueron capturados por la cámara de León, pero sí mostró edificios tan emblemáticos como el Real Alcázar, la Torre del Oro, la Catedral de Sevilla o el interior del Hospital de los Venerables , además de escenas de la vida cotidiana de una ciudad tan bella como humilde.

La colección de Albert Kahn

La historia que conocemos está compuesta, en parte, gracias a personas como Albert Kahn . Filántropo, millonario y excéntrico, su meta en la vida era invertir parte de su fortuna en proyectos utópicos para materializarlos. Uno de ellos, y quizás el más importantes de todos, era el de «Los Archivos del Planeta». Durante más de veinte años, Kahn financió las expediciones que documentaron medio centenar de países.

Fue en 1912 cuando el encargo llegó a manos del profesor Jean Brunhes , el cual se encargó de preparar cada expedición y de abastecer a fotógrafos y geógrafos de mapas, libros, guías de viaje e imágenes. Además, los equipó con el último adelanto tecnológico en fotografía , además de equipos para rodar películas. A lo largo de más dos décadas, sus enviados tomaron 72.000 imágenes en color y rodaron más de 100 horas de película.

Sólo el crack de la bolsa de 1929 pudo detener las aspiraciones de Albert Kahn . Esta crisis económica se llevó por delante los millones del francés que vio cómo su proyecto de capturar la diversidad del mundo se quedaba a medias.