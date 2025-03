Primera cesárea acompañada de Andalucía: «Nuria llegó al mundo casi sin enterarnos, hablando»

Suena música de yoga, relajante, y una luz tenue, cálida, ilumina suavemente los alrededores de la mesa de operaciones en cuya cabecera José Manuel Calle Ram os , un farmacéutico sevillano de 34 años, le acaricia la cara a su mujer, Rocío, a punto de dar a luz. En un paritorio con ese ambiente tuvo lugar el pasado 21 de octubre la primera cesárea acompañada en un hospital andaluz. Ocurrió en en Viamed Santa Ángela de la Cruz y duró unos cuarenta minutos. «Fue una experiencia maravillosa», dice la feliz madre, que trajo aquella tarde al mundo a Nuria, que hoy tiene diecinueve días de vida y es hermana para Aitana.

José Manuel y Rocío tuvieron a su hija mayor también por cesárea hace dieciocho meses, pero fue una experiencia diferente. Él no pudo acompañarla en el momento del nacimiento y c onfiesa a ABC que «no pudo entrar y lo pasó mal fuera del quirófano». Dentro se ven las cosas de otra manera: «aunque yo fuera aprensivo, no había nada en el entorno que me hiciera sentirme mal. Todo fue genial y Nuria vino al mundo casi sin darnos cuenta mientras hablaba con mi mujer».

Agradece José Man uel la conversación que le dieron los médicos durante esos cuarenta minutos «haciéndonos sentir a gusto en un momento tan importante para nosotros». « Fueron maravillosos los dos partos de mis dos hijas pero no tuvo nada que ver una experiencia con la otra», reconoce la madre.

El 21de octubre José Manuel solo sintió nervios los dos minutos que estuvo esperando en el quirófano mientras preparaban a Rocío. En cuanto entró, se le pasaron, cuenta.

Otra de las diferencias de esta cesárea con respecto a la primera y a cualquier otra practicada en Andalucía hasta la fecha es que no se separó al bebé de su madre tras el parto. «Esto también se agradece mucho», dice la madre.

En Viamed Santa Ángela de la Cruz el éxito del nacimiento de Nuria abrió la vía para otras parejas que quieran compartir esa experiencia: ahora están haciendo una o dos al día. En algunas clínicas privadas de Madrid y Barcelona se hacen desde hace tiempo cesáreas acompañadas pero la de José Manuel y Rocío fue la primera en Sevilla y toda Andalucía.

Un sueño

Manolo Santos, 50 años , fue el matrón que ayudó a nacer a Nuria. Lleva treinta años haciéndolo con miles de mujeres y cerca de diez en Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla . Él fue uno de los promotores de la idea de la cesárea acompañada que adoptó el equipo ginecológico de la clínica al completo. Fue en una reunión celebrada a principios de octubre y dos semanas después la pusieron en práctica. «Es un sueño poder cambiar las cosas y mejorar. Ahora estamos afinando con la música y la iluminación. Preguntamos a la pareja que música les gusta y solemos bajar la luz para dar más intimidad y calma. También controlamos las conversaciones que tenemos dentro del quirófano para que los padres se sientan bien acogidos», cuenta Santos.

Esta nueva forma de afrontar un parto responde a una creciente demanda social de cambios en la atención obstétrica . Está demostrado que el contacto piel con piel mejora la transición del recién nacido a la vida extrauterina y que esta intervención no es menos segura para la madre ni incrementa los riesgos de infección o sangrado.

La cesárea acompañada, siempre que las circunstancias sean favorables, fomenta el inicio precoz de la lactancia materna, e vita la separación del recién nacido de la madre en el puerperio inmediato favoreciendo el vínculo afectivo madre-hijo y mejora la termorregulación del recién nacido. Todo son ventajas y no existen, en apariencia, inconvenientes.

Consentimiento

«En las consultas de obstetricia, informamos al paciente y a la pareja de la misma la posibilidad de realizar la cesárea acompañada y se facilitará el consentimiento donde se explicarán los beneficios del procedimiento, cómo se realizará y las condiciones maternas y del neonato para poder realizarlo», explica Rocío Jiménez , ginecóloga del hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz y responsable del equipo que ayudó a Rocío a traer a su hija al mundo, en presencia de su padre.

José Manuel y Rocío agradecen su labor y todo el cariño que recibieron del equipo de Ginecología y Diagnóstico Prenatal que dirige Lorenzo Chacón , en el que trabajan treinta y siete especialistas; la Unidad de Neonatología, dirigida por Tomás Goñi , que integran trece neonatólogos; el Servicio de Pediatría que dirige Fernando Ferreira y que aglutina a veintiseis especialistas pediátricos; el equipo de matronas que coordina Manolo Santos, formado por diez especialistas en partos, y el equipo de anestesiología que dirige Félix Garcelán, integrado por un equipo de dieciocho profesionales. Todos ellos han traído al mundo a 22.000 bebés durante los últimos diez años pero a ninguno como Nuria.

