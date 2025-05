El PP teme un incremento de la criminalidad en Sevilla con el fin del toque de queda

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla teme que e l fin del toque de queda con la caída del estado de alarma suponga un espectacular incremento de la criminalidad , de los delitos e infracciones en la ciudad.

Así, el concejal del Grupo Popular, Jesús Gómez Palacios, ha señalado que la flexibilidad horaria está provocando este aumento de los casos delictivos. Ha explicado que «el Ministerio del Interior siempre publicita las estadísticas de la criminalidad dentro de los 15 días siguientes a finalizar el mes, pero aún no han sido publicitadas las tablas de criminalidad del mes de marzo porque sospechamos que la subida de infracciones ha sido espectacular, esperemos la del presente mes, aunque también nos tememos que no la van a publicitar por la posible subida de todas las infracciones».

Gómez Palacios ha indicado que «lo peor no es esto, lo peor está por llegar». El concejal popular ha añadido que «si el Ayuntamiento se ha jactado de que la criminalidad descendió con el confinamiento, ahora estamos viendo cómo con una mayor flexibilidad horaria se están incrementando las prácticas delictivas ».

En este sentido, advierte de que «cuando se conozcan los datos del incremento de la criminalidad con respecto al año pasado veremos como ahora volvemos a estar peor que hace un año ».

Falta de agentes de la Policía Local

Para el PP municipal, «Sevilla no puede permanecer impasible ante lo que está sucediendo en nuestra ciudad, raro es el día en que no leemos una noticia relacionada con la seguridad, mejor dicho, la inseguridad de nuestras calles e intranquilidad de nuestros vecinos, haciendo constar dos razones aún más preocupantes: muchas personas son víctimas de hechos delictivos y no denuncian ; y, la Policía solamente comunica a los medios de comunicación una parte de las denuncias que se tramitan».

Frente a la crítica del Ayuntamiento al PP por generar alarmismo con la seguridad ciudadana, García Palacios asegura que «no es alarmismo, es un grave problema que, recientemente, nos han trasladado los vecinos de Santa Aurelia, Macarena, Los Remedios, el Porvenir y Nervión , entre otros».

A este respecto, Gómez Palacios ha recordado la última agresión a un joven en San Bernardo , por el que la Policía Nacional ha detenido a ocho personas.

Una vez más, ante la situación de inseguridad que denuncia el PP, recuerdan la falta de policías locales que existe en los distritos, que no se puede satisfacer con la incorporación de tan solo, 62, cuando entre 2020 y 2023 se jubilarán un total de 435 agentes de la Policía Local en nuestra ciudad.