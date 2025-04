El PP de Sevilla firma la paz con el presidente de la Junta de Andalucía

La situación del PP de Sevilla había entrado ya en una fase vergonzante y muy perjudicial para los intereses del partido en la provincia. El enfrentamiento entre los dos bandos que se presentaron al congreso de hace cuatro años, los afines a Javier ... Arenas y los de Juan Ignacio Zoido, no sólo no se resolvió tras la victoria de la entonces arenista Virginia Pérez, sino que se ha ido complicando aún más con nuevas facciones desgajadas de las anteriores y muchos cambios de bando, de manera que al congreso del pasado mes de mayo volvieron a concurrir dos corrientes, pero con las piezas cruzadas. En esta ocasión Virginia Pérez iba contra los arenistas, que han estado respaldados por el aparato regional y por el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , y liderados por el alcalde de Carmona, Juan Ávila. Y a ella la apoyaban los zoidistas, con José Luis Sanz y Ricardo Tarno como principales aliados y con la dirección nacional del partido pilotando la operación desde Génova . Un galimatías que ha provocado acusaciones de pucherazo, amenazas de denuncias en los tribunales y declaraciones muy gruesas en ambas direcciones. Madrid encuadró el caso de Sevilla en su estrategia general de control de las provincias para dominar a los barones regionales. Pero en el equipo de Juanma Moreno esto se entendió como una invasión de competencias. Y han tenido que ser los dos líderes, Moreno y Casado , los que se remanguen para solucionar el problema, que ayer por fin quedó aparentemente zanjado con el acuerdo de integración de la candidatura de Juan Ávila —PP andaluz— en la ejecutiva provincial de Virginia Pérez —PP nacional—, aunque el proceso ha tenido costes para ambas partes.

El precio más caro lo paga Beltrán Pérez , que se alineó con la corriente regional después de haber sido uno de los principales apoyos de Virginia Pérez hace cuatro años. El desencuentro entre ambos ha llegado a ser casi personal, como deslizó ayer Beltrán en una entrevista a Radio Sevilla en la que reveló que no recuerda cuándo fue la última vez que hablaron. « Hace cuatro años estábamos en la misma trinchera , pero las cosas han cambiado», explicó el ya exportavoz del PP en el Ayuntamiento, que se mantiene en su posición: «Con Juan Ávila volvería a caer mil veces, no me arrepiento de haber estado a su lado. Nosotros seguimos en el mismo sitio , haciendo lo mismo, pensando lo mismo».

Juan Ávila será vicepresidente

La batalla de los Pérez la ha ganado Virginia, pero Beltrán defiende el valor de su sacrificio: «Mi salida está condicionada a una integración en la que yo no voy a estar, pero que es el primer paso para restaurar la paz en el partido ». Ese pacto de unidad se hizo oficial ayer en el comité ejecutivo extraordinario que se celebró por la tarde para absorber a Juan Ávila como vicepresidente y varios miembros más de su candidatura —Macarena O'Neill, Evelia Rincón, Pepe Lugo, Sol Cruz, Rafael Salas, Rafael Belmonte...— en el equipo de gobierno del partido en Sevilla para los próximos cuatro años. A cambio, el aparato regional da la venia para que José Luis Sanz sea el candidato , tal como ha decidido ya el secretario de organización, Teodoro García Egea.

No obstante, las pretensiones de Virginia Pérez no se han alterado. El PP andaluz pretendía que continuara Beltrán Pérez un año más, pero está opción era inviable después de su despedida, por lo que barajó como alternativas a Rafael Belmonte y Ana Jáuregui . Sin embargo, ninguno de ellos estará en los puestos de mando. La reestructuración del PP municipal será la siguiente: Juan de la Rosa será el portavoz , como pretendía la presidenta, para allanar el camino a José Luis Sanz, que será el candidato a las elecciones; el portavoz adjunto primero será otro de sus afines, José Luis García ; y lo mismo pasa con el segundo, Ignacio Flores. Sólo el tercer portavoz adjunto, Rafael Belmonte, es de la corriente contraria.

Se incorporan al nuevo ejecutivo miembros de la otra candidatura como Macarena O'Neill, Evelia Rincón, Sol Cruz, Rafael Salas o Rafael Belmonte

Con respecto al reparto económico, la situación es parecida. Sólo quedan con dedicación exclusiva los tres primeros —De la Rosa, José Luis García y Flores— más Evelia Rincón. Por su parte, Beltrán Pérez tendrá dedicación parcial al 75 por ciento junto con Ana Jáuregui y Rafael Belmonte, mientras que Jesús Gómez Palacios, exjefe de Policía que entró como independiente, seguirá sin percibir retribución salvo por la asistencia a plenos y comisiones.

Beltrán Pérez también dio por hecha ayer la candidatura de José Luis Sanz adelantada por ABC y le dio varios consejos. «Siempre he pensado que para ser alcalde primero hay que quererlo y José Luis Sanz nunca ha ocultado desde hace años su intención de serlo, así que tiene por delante un reto ilusionante » para el que es necesario que «cuente con todos los militantes de este partido porque siempre que lleve los valores del PP como bandera, tendrá éxito». El ya exportavoz conservará su acta de concejal hasta el final del mandato y posteriormente abandonará la política para trabajar de forma exclusiva en el sector privado , pero se marcha subrayando un lamento que ha repetido varias veces estos días: «Yo afronté ser el candidato en el peor momento de la historia del Partido Popular. De hecho, José Luis Sanz ni siquiera pudo salir como senador porque la situación del partido era delicadísima». No obstante, Beltrán Pérez defiende su labor: «Un mes después de aquellas elecciones generales sacamos diez mil votos más en las municipales. Fuimos el único partido que subió votos . Hicimos algo muy importante, las encuestas daban que Ciudadanos nos rebasaba, pero sacamos el cuarto mejor resultado de las grandes capitales después de Murcia, Málaga y Madrid, que son feudos del PP y Sevilla es un feudo del PSOE. Sacamos 0,7 puntos menos que Martínez Almeida, un punto más que Ayuso... Lo que pasa es que allí pudieron llegar a pactos y aquí no». Pero todo eso ya es historia. El nuevo PP de Sevilla ha firmado la paz con el presidente de la Junta y ayer sentó en su órgano de dirección a los rivales, se supone que para iniciar un nuevo tiempo con José Luis Sanz como abanderado.