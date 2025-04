El PP pide a Espadas que baje las sillas el 9% que incrementó en 2016 para compensar la subida del IVA

Respuesta del Ayuntamiento: El 9% que dice el PP «supone entre 5 y 20 céntimos por silla»

Por su parte, el gobierno de la ciudad ha reiterado este sábado su apoyo al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ante la «mala noticia» que supone la aplicación del IVA en el precio de las sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa de Sevilla.

«Vamos a apoyar al Consejo en las actuaciones que vean posibles para reducir el impacto de esta aplicación del IVA sobre los sevillanos y sevillanas», ha explicado el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera. No obstante, el delegado ha criticado «la propuesta demagógica de Beltrán Pérez que no tiene relación alguna con el efecto del IVA». Así, el delegado ha argumentado que ese 9% supone entre 5 y 20 céntimos por silla, «por lo que no resuelve absolutamente nada».

El Ayuntamiento sólo aplica desde hace décadas una tasa por la ocupación de la vía pública por parte de las sillas de la Carrera Oficial que va desde 0,45 céntimos a 2,1 euros por cada silla. Es un precio público mínimo que no tiene impacto alguno en el precio de las sillas para los sevillanos y sevillanas. «O Beltrán Pérez no tiene ni idea de qué está hablando y de cómo funcionan la tasa de ocupación y los precios de las sillas o simplemente, en su ya práctica habitual, lanza propuestas demagógicas para confundir. Frente a la manifiesta falta de credibilidad de Beltrán Pérez, el gobierno municipal respaldará desde el rigor al Consejo de Hermandades y Cofradías en este asunto», ha remarcado.

El delegado, además, ha recordado que el PP fue el único partido que aprobó con los votos a favor de Beltrán Pérez y en contra del PSOE un plan para duplicar esta tasa que se cobra al Consejo de Hermandades y Cofradías durante el mandato de Juan Ignacio Zoido.