El PP pide cámaras en «lugares emblemáticos» de Sevilla para evitar la inseguridad y el vandalismo

El PP del Ayuntamiento de Sevilla ha pedido este jueves la instalación de cámaras de videovigilancia en parques y zonas emblemáticas de la capital andaluza, como sus plazas céntricas, para combatir los problemas de inseguridad y el vandalismo que se vienen dando en la ciudad desde hace varios años pero con especial incidencia durante este verano, como repasó ABC en un amplio reportaje esta semana. El concejal popular y excomisario Jesús Gómez Palacios ha explicado que «igual que se invierte en cámaras de vigilancia en el Ayuntamiento, como tiene que ser, también debe de invertir en la protección de los ciudadanos, instalando cámaras de videovigilancia en calles emblemáticas del centro de la ciudad, en plazas, en monumentos del Parque de María Luisa, Catedral, Reales Alcázares, así como otros parques y zonas, incluso en sus polígonos industriales».

Gómez Palacios ha señalado que «los ciudadanos no tienen por qué vivir con miedo y el gobierno de Juan Espadas no puede permanecer impasible, no puede estar ajeno, ni debe seguir haciendo caso omiso, ya que las estadísticas del Ministerio del Interior son las que son y señalan que la criminalidad sube más en Sevilla que en el resto de grandes capitales españolas». En este sentido, el edil ha destacado que «es increíble que el alcalde se niegue a las cámaras por motivos de seguridad pero sí para cumplir los compromisos con Podemos de cerrar el centro al tráfico».

Gómez Palacios ha indicado que «raro es el día que no se lee en prensa un suceso relacionado con la inseguridad en Sevilla, por lo que urge que se incrementen las medidas de seguridad en los barrios así como la instalación de cámaras de vigilancia, con efectos disuasorios hacia el delincuente o vándalos y efecto de seguridad y tranquilidad hacia los ciudadanos». «Después de los sucesos que se vienen dando, como robos, tirones, alunizajes, vandalismo en parques…, ¿a qué está esperando el alcalde para pedir la instalación de cámaras de videovigilancia en determinadas zonas turísticas, calles comerciales, grandes aglomeraciones de público y otros lugares de la ciudad? Sevilla no puede permitirse el lujo de carecer de estas nuevas tecnologías, aumentan la gestión de situaciones de emergencia, resolución de incidencias e incidentes en materia de seguridad».

Más policías locales

El concejal popular ha recordado que «urgen medidas efectivas para combatir los problemas de inseguridad». En este sentido, ha reiterado las medidas propuestas por su formación, entre las que se encuentra «aumentar significativamente la Policía Local en 250 efectivos en los próximos cinco años », pudiéndose incrementar este número según las vacantes de jubilaciones voluntarias. «Sevilla tiene un déficit de 400 policías locales por la desidia de Espadas en los últimos años y la tardanza en convocar las supuestas 250 plazas hasta pocos días antes de las elecciones municipales. A lo que se une un déficit de 400 policías nacionales, en el que se ve una clara falta de apuesta del Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez por la seguridad en Sevilla», ha subrayado Gómez Palacios, que incluye entre esas demandas la de más Policía Nacional al Estado.

El PP reclama también un plan de inversiones para dotar a la Policía Local de «todos los medios necesarios para trabajar en unas condiciones dignas, una propuesta presentada por el PP el pasado octubre, aprobada, pero que, como es habitual, el alcalde del PSOE no cumple. Vota a favor en el pleno para luego engañar a los sevillanos». Ha indicado el concejal Gómez Palacios que «el gobierno municipal tiene que tomar este problema en serio, la Policía Local tiene unos magníficos y excelentes profesionales, que trabajan día a día por nuestra ciudad y sus ciudadanos, sin contar con el apoyo y protección suficiente del gobierno de Espadas». Además, se ha señalado la necesidad de una policía de proximidad y de «convocar como mínimo una vez al trimestre las juntas de seguridad municipales y las juntas de distrito, incorporando a las asociaciones de vecinos, que son las que mejor conocen los problemas de cada zona».

El concejal popular ha señalado que «esto es un ejemplo más de la nula gestión e ineficacia del alcalde del PSOE en materia de seguridad. A Espadas se le acabaron las excusas de echar la culpa a todos sobre todos los asuntos y problemas de ciudad, en lugar de asumir su responsabilidad». Por ello, ha exigido «mayor implicación y trabajo» por parte del gobierno municipal. «Sevilla necesita un alcalde que se preocupe por los problemas reales de los vecinos , que tienen que sentir la seguridad como algo normal y no salir con miedo de sus casas», ha dicho el edil, añadiendo que «no se entiende que el alcalde se niegue a la instalación de cámaras para garantizar la seguridad de los ciudadanos y, en cambio, acceda a instalarlas para su capricho de limitar el tráfico en el centro y así contentar a sus socios de gobierno, a Podemos».