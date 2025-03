La Plaza del Duque será peatonal para completar un eje desde la Gavidia a la Encarnación

Alberto García Reyes / Eduardo Barba 15/06/2020

Actualizado 17/06/2020 a las 17:20h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La licitación de la antigua comisaría de la Gavidia, que se publicará en unas semanas, no será una actuación aislada en esa zona de la ciudad. El alcalde, Juan Espadas, tiene previsto también reordenar la Plaza del Duque de la Victoria para eliminar el ... tráfico rodado de este enclave comercial del Centro y trazar un eje peatonal que vaya desde la Encarnación hasta la plaza de la Concordia. El propio Espadas lo confirma a este periódico: «Estamos trabajando en la licitación de la Gavidia y en la de San Hermenegildo para recuperar toda esa zona en un diseño que a mí me gustaría que recuperara la Plaza del Duque ». Concretamente, el alcalde plantea una reurbanización de todo este espacio, actualmente bastante caótico, para eliminar el tráfico. «Estos días he pasado por allí y he visto la plaza despejada , recuperada para los que quieren pasear», analiza Espadas, para quien «el Duque es un lugar que no deberíamos olvidar en la psicología colectiva, no podemos pensar que es así y no puede ser de otra manera, con autobuses, puestos… Aquello despejado está precioso». El plan que ha encargado a Urbanismo se basa, por tanto, en tres puntos: la comisaría, San Hermenegildo y el Duque.

En el caso de la Gavidia, el trámite está ya en su fase final después de que esta pasada semana se publicase en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la declaración de lugar de Memoria Histórica , lo que obliga a conservar los calabozos de la comisaría. Era el último paso que faltaba antes de licitar el espacio tras la firma ante notario hace diez días de la transmisión por parte del Estado al Ayuntamiento de este inmueble, que en realidad se compró en 2006, pero que lleva desde entonces bloqueado porque el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín , incluyó en la operación la entrega de varios solares para comisarías de Policía Nacional y aún quedaba por aportar el de Nervión, que está también en marcha gracias al desbloqueo del barrio de la Cruzcampo . Tres lustros después de que se colocase la lona en la fachada para ocultar el abandono, la burocracia ha terminado y el edificio se puede usar. Será con casi total probabilidad un hotel y el adjudicatario tendrá la obligación de reformar la plaza. En un principio, la idea de Espadas era hacer un solo paquete con la Gavidia y la antigua iglesia de San Hermenegildo , pero técnicamente esta operación no ha sido posible, por lo que ha tenido que sacar dos concursos distintos. En el caso de este segundo inmueble, que también está cerrado desde 2006, se pondrá en marcha un teatro de 300 localidades que estará gestionado por una empresa privada a través de una concesión administrativa. Por lo tanto, la rehabilitación correrá a cargo del propio Ayuntamiento, que ha tenido que ir descartando proyectos como el Museo de la Autonomía, hasta dar con el plan definitivo. Urbanismo invertirá un millón de euros en la restauración de este bien y, de hecho, la semana pasada ya hizo la primera adjudicación de obras para reformar las fachadas y eliminar las filtraciones, que son los problemas principales que tiene el edificio después de que los técnicos de la empresa especializada Lambrum hayan comprobado que no tiene problemas estructurales. De esta forma, esta iglesia del siglo XVII, hoy desacralizada, recuperará la actividad después de años de clausura y provocará el arreglo de la plaza. Pero ahora Espadas añade una tercera actuación para consolidar todo el eje: la Plaza del Duque. Itinerario alternativo Su intención es reurbanizar este enclave para eliminar el tráfico y convertirlo en una zona de paseo que conecte con la Campana y las calles Sierpes y Tetuán , lo que obligará a la Delegación de Movilidad a plantear una alternativa. Precisamente en este punto es en el que se encuentra el estudio, que busca otros itinerarios para los autobuses que operan en esta plaza y, sobre todo, para el flujo de coches que viene desde la Alameda por la calle Trajano y sale por el Duque hacia Alfonso XII. Ya existe un anteproyecto de mejora importante de la accesibilidad que tiene en cuenta la alta concurrencia de tráfico en este espacio, al que llegan los autobuses de Tussam , los turísticos y los taxis, y además las pequeñas aceras están ocupadas por numerosas motocicletas aparcadas y los veladores del tramo más cercano a Trajano y Amor de Dios. La estimación presupuestaria sólo para este sector se acerca al medio millón de euros. En el plan que diseña Urbanismo se indica que los trabajos afectarán al mismo centro de la plaza, donde se ubica la estatua de Velázquez , las aceras de la calle Teniente Borges para conectar con Virgen de los Buenos Libros y también el acerado que une la plaza con la Campana, que llegará hasta Santa María de Gracia. Todo esto estaría conectado por una plataforma única en el Duque , al estilo de San Jacinto o Asunción, para dar prioridad a los peatones, resolviendo así además el histórico problema de los desniveles para las sillas de Semana Santa y también el de los vados que ahora mismo no cumplen con la normativa de accesibilidad universal. Posteriormente, se estudiará la ubicación del mercadillo , del mobiliario urbano y de los transportes públicos. La idea ya está lanzada y Espadas es firme: «El final del mandato será de muchas obras, lo tengo asumido». Noticias relacionadas El tranvía hasta la Encarnación, clave para ejecutar el plan de peatonalización del Centro de Sevilla

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión