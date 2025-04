La plaza climatizada de la Cartuja abrirá en pruebas en dos meses

El antiguo auditorio de la Expo, situado a la espalda de la Facultad de Comunicación, se ha convertido ya en un pequeño refugio contra el calor . La instalación de una cubierta y el sistema de climatización sostenible, que utiliza el agua del subsuelo para ... enfriar el ambiente sin gasto eléctrico alguno, consiguen amortiguar la temperatura. Lo pudo comprobar recientemente un grupo de unas cien personas mientras participaban en el congreso de Urban Innovative Actions (UIA) , que es un equipo de trabajo de la Comisión Europea que promueve proyectos innovadores. Ellos son los primeros testigos de este proyecto que ejecuta la empresa pública de aguas Emasesa con el asesoramiento de investigadores de la Universidad de Sevilla .

Hoy esa bajada de temperatura sólo es apreciable en el anfiteatro, pero en dos meses lo será en todo el bulevar Thomas Alva Edison, donde se construye también una plaza pública excavada unos metros bajo rasante que estará acristalada y que será igualmente refrigerada con agua del subsuelo, que permanece a 25 grados. Para que el circuito funcione y pueda florar todo ese agua fresca se ha provisto el techo de placas solares que generan la energía suficiente para repeler el calor y mover el conjunto, que es completamente sostenible.

El supervisor de obras de Emasesa José Luis López fue el encargado de ofrecer las explicaciones al grupo de la Comisión Europea al que acompañó ABC. Durante el recorrido comentó que «la instalación todavía no está operativa, pero esto ya reúne características para crear cierto confort» . Para su rendimiento total «necesita el apoyo y el refuerzo de la introducción del aire fresco, pero con la cubierta vegetal circundante y el espacio semiconfinado ya empieza a ser apreciable».

Desde que comenzaron los trabajos hace ahora un año se han realizado multitud de visitas pero sólo en esta última se han podido comprobar los primeros avances

Cubierta fotovoltaica del zoco, cuyas obras están a punto de terminar Vanessa Gómez

Cuando esté operativo el sistema va a ser mucho más agradable, dijo en relación al anfiteatro. El zoco, que aún no es accesible porque sigue en obras, «estará igualmente semiconfinado para que el aire que se inyecte fresco no se vaya y se quede ahí manteniendo la temperatura», aclaró. Desde que comenzaron los trabajos hace ahora un año se han realizado multitud de visitas, pero sólo en esta última es cuando se han podido comprobar los primeros avances. «Este es un proyecto muy novedoso que despierta un enorme interés y a nosotros nos interesa que se conozca, porque es la manera de poder replicarlo en otras partes», añadió López, a quien la promoción por los treinta años de la Expo 92 le está viniendo muy bien para darle difusión . «Ya que las obras terminan este año podríamos considerar que el proyecto Qanat es el monumento a la efeméride», ironizó.

Un sistema replicable

La primera réplica del mismo se llevará a cabo en la avenida de la Cruz Roja, donde se van a climatizar con una técnica similar tres espacios que son una parada de autobús, el patio del colegio Arias Montano y una zona del parque que hay cercano. José Luis López, que también supervisa aquellas obras, puntualizó que «el sistema no es exactamente el mismo, pues hay que adaptarse a cada espacio, pero en esencia sí se puede hablar de una réplica pues se utilizará el agua de pequeños aljibes subterráneos de los que se extraerá el agua fresca para enfriar el aire que se introducirá en estos tres espacios. Y de cara al futuro ve viable llevarlo a otros lugares que son muy calurosos como Avenida de la Constitución, aunque «eso todavía es un sueño, pues no hay ningún proyecto en firme», aclaró, y tratándose de una zona monumental también resulta más complicado realizar este tipo de obras.

La teoría de los expertos señala que se podrá lograr una temperatura estable situada entre los 25 y los 27 grados

Sobre la primera experiencia de la plaza Qanat confirmó que «se llevará a cabo en dos meses o dos meses y medio». Coincidirá con meses de mucho calor que es cuando mejor se puede comprobar si el sistema es realmente efectivo. Los cálculos de los investigadores de la Universidad de Sevilla así lo indican viendo posible rebajar entre diez y quince grados la temperatura exterior con este particular sistema de aire acondicionado. «La regulación de los espacios no es inmediata, hay que adaptar los equipos, ver cómo funcionan, hacer pruebas de temperatura, de presión e integrar los sistemas hasta conseguir el punto óptimo de funcionamiento, por lo que no será accesible para todos los ciudadanos hasta dentro de un tiempo.

La teoría de los expertos señala que s e podrá lograr una temperatura estable, que se situará entre los 25 y los 27 grados de manera permanente , sin máquinas de climatización externas. Los elementos que proporcionan este clima de confort son las barreras vegetales que se están instalando con la plantación de especies trepadoras en las marquesinas que ya estaban instaladas desde la Expo, así como la incorporación de paneles radiantes que repelen el calor en los espacios que se van a refrigerar. Ambos se alternarán con las conducciones que llevan el agua subterránea, entre ellas un acueducto que también se levantó para la muestra universal.

La obra de Cartuja Qanat abre una nueva etapa en el parque tecnológico que será una referencia internacional en la lucha contra el cambio climático . Y no es la única. De forma paralela se desarrolla la iniciativa eCity para que el recinto se abastezca exclusivamente de energías renovables de aquí a 2025. Al frente de esta segunda experiencia está Endesa que lleva un dos trabajando con varios equipos en la transformación del recinto.