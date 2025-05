El plan de los profesores para que los universitarios no copien en los exámenes online

«Claro que hay gran preocupación entre los profesores porque los estudiantes copien en los exámenes online» . Es la respuesta casi unánime que dan los docentes universitarios cuando se les pregunta. El pasado curso casi todas las pruebas de evaluación fueron virtuales y este ... año, aunque las instrucciones son la máxima presencialidad, habrá mucha evaluación virtual.

Ya se notó en las calificaciones. Lo admiten en off en toda la comunidad. Aunque no sea políticamente correcto reconocerlo lo dicen: hay exámenes en grupo, profesores que ayudan a sus hijos , herramientas para compartir respuestas, pagos por bizum y un sinfín de trucos para aprobar sin esfuerzo.

Para evitarlo cada profesor se las apaña. En la UPO, por ejemplo, en el departamento de Derecho Procesal, los hay que hacen los exámenes orales. Igual que si fueran en el despacho, pero a través de la pantalla. Citan a cuatro estudiantes cada hora y tienen a dos a la vez en pantalla (para que siempre haya un testigo). Una vez que se identifican con el DNI, deben mostrar la mesa donde están ubicados. Para que sólo haya papel y boli.

Curro Villarejo, profesor de Markenting, acorta el tiempo, pero el examen sólo puntúa el 40 por ciento

Curro Villarejo ABC

«Así es prácticamente imposible copiar. Y te das cuenta si el alumno está concentrado en responder o en mirar a otro sitio», dice uno de los docentes que defiende que e s la manera «más eficaz» de comprobar que el alumno ha estudiado . Y también, según sostiene, da más opciones al estudiante de demostrar su brillantez. Es su manera de seguir con el mismo sistema que si fuera presencial.

Con eso se evitan lo que ha ocurrido en otras asignaturas y facultades: la misma errata repetida en una veintena de exámenes , la prueba del algodón de que los alumnos habían hecho un corta y pega a través de los chats.

En otros centros formulan exámenes para que no haya dos iguales. «La A será el primer número del DNI distinto de cero, la BC la primera y segunda cifra de DNI distintas de cero , la DEFG las cuatro últimas cifras distintas de cero». Así han formulado las preguntas en exámenes de la Escuela de Ingenieros. Un complejo sistema que evita respuestas iguales.

En Farmacia, Victor Molina, profesor de Física , admite que en el primer parcial se notó. «Las calificaciones subieron y aprobó la inmensa mayoría. Se notó mucho», dice. Porque los problemas que ponían «los resolvían en grupo» y detectaban en todos los mismos errores de cálculo. «Se notaba que alguien lo había resuelto y lo mandaba al resto y el error se distribuía», dice.

Victor Molina, profesor en Farmacia, busca el equilibrio entre el examen adecuado y «el coladero»

Victor Molina ABC

Después de eso en su facultad fueron aprendiendo de los errores y mejorando el diseño del examen para conseguir unas «notas más normales». ¿Qué hicieron? sobre todo ajustar el tiempo y cambiar el orden de preguntas y respuestas . Además no dejan volver atrás. Es decir, cuando se va avanzando en las respuestas, los alumnos no pueden volver a rectificar lo hecho. Y esto también les limita el tiempo para dedicarse a otras cosas. «No podemos volvernos locos y por intentar evitar la copia poner exámenes que no puedan resolver», explica. E insiste en que hay que guardar el equilibrio entre un examen que sea adecuado al nivel de la asignatura, pero con un diseño «que no sea un coladero de copias».

Desde la facultad de Económicas, Curro Villarejo , profesor de Markenting, tiene un sistema de evaluación contínua y el examen en grados sólo puntúa el 40 por ciento. Para evitar suspicacias, limita el tiempo al menos un diez por ciento. Plantea pruebas en las que se centren en las respuestas y no tengan tiempo para otra cosa. También que las preguntas salgan en orden aleatorio. Otros profesores, los que tienen grupos pequeños, hacen exámenes personalizados. Toda una estrategia para evitar el fraude.