Pirómano en Sevilla: «Estás confinado, cumpliendo las normas, y otros lo aprovechan para quemarte el coche»

«Hay en la calle una sensación de impunidad . Como la gente de bien estamos encerrada en nuestras casas y no se ve apenas policías, los delincuentes aprovechan para hacer de las suyas». Es la reflexión que hace Francisco, un profesor de Secundaria que este miércoles por la mañana ha sufrido un buen disgusto. Su vehículo ha sido uno de los que han salido ardiendo la pasada madrugada en la zona norte de la ciudad. La Policía busca a un pirómano como autor de, al menos, quince incendios en coches.

Este vecino de Pío XII está cumpliendo como miles de sevillanos su tercera semana de confinamiento sin salir de su domicilio salvo para hacer la compra y sacar al perro. Está divorciado y vive con sus dos hijas menores de edad. Como docente ha trasladado el aula a su casa; así que el coche llevaba parado desde el lunes 16. «Esta mañana, sobre las diez y media, salí a sacar al perro y me crucé con un vecino que me contó que habían ardido tres coches en la calle Orquídea sobre las dos y media de la madrugada. Allí está aparcado el mío. Cuando le dije cómo era, me respondió que lo sentía mucho, pero que uno de los vehículos afectados era el mío».

Francisco salió corriendo hacia el lugar donde se encontraba el coche y comprobó que había resultado parcialmente calcinado. Diagnóstico: siniestro total. La indignación le hizo estallar en gritos en ese momento porque el coche no tiene ni dos años de antigüedad y lo está pagando a plazos. «Poco a poco me he ido tranquilizando porque las circunstancias actuales te hacen relativizar todo un poco. Pero te enfurece sentir que tu propiedad la pueden destruir tan fácilmente». Ya ha puesto la denuncia en la comisaría de la Alameda de Hércules y ahora le toca lidiar con la compañía de seguros. «Tengo contratado un todo riesgo y estamos discutiendo por el valor del vehículo». La Policía busca a un individuo alto y corpulento como presunto autor de los incendios originados en dos noches consecutivas.

