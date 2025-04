Piden prisión provisional para la madre que se llevó a sus hijos porque no quería vacunarlos

El padre de los menores cuya madre está encausada por un presunto delito de sustracción de los mismos, tras incumplir el régimen de custodia compartida porque no quería vacunarlos contra el Covid-19, solicitará al juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla que tanto ella como su pareja sean enviados a prisión provisional .

El abogado del denunciante, José Javier Toucedo , ha explicado que dado el alcance de las posibles condenas a cuenta de los hechos investigados y la desaparición previa de la mujer junto con los niños, de 14 y 12 años de edad, pesa un «riesgo de sustracción de la justicia», por lo que reclamará la medida de prisión provisional para ambos o, subsidiariamente, la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Ello, después de que la citada mujer se personase en sede judicial el pasado 5 de enero junto con sus hijos para entregarlos y fuese detenida. Después fue puesta en libertad con cargos y se le impuso la prohibición de aproximarse y comunicarse a dos menores. Este lunes comparecía ante el juzgado la actual pareja de la investigada, quien se ha acogido a su derecho a no declarar.

Ante el juzgado, recordémoslo, la mujer se acogió igualmente a su derecho a no declarar, toda vez que está pendiente un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la situación psicológica de los dos menores, para que el juzgado resuelva si citarles o no a declarar. De momento, el Instituto de Medicina Legal aún no habría fijado fecha para examinar a los menores, según las fuentes consultadas por Europa Press.

El progenitor denunció en noviembre la desaparición de sus hijos . La madre de los niños habría incumplido su obligación de entregarlos alegando que no quería vacunarlos. Los investigadores lograron averiguar el paradero de los niños, situándolos en un municipio de Portugal a principios de año. Es más, el mismo 4 de enero, los agentes visitaban el inmueble donde estaban los menores, con la colaboración de las fuerzas policiales de Portugal. Tras ello, la madre de los niños hizo entrega de ambos el pasado día 5 en sede judicial, en Sevilla.

