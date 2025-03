Patrimonio abre expediente por catas ilegales en la Casa de la Moneda en Sevilla

La Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía ha abierto diligencias contra el promotor de las obras de la Casa de la Moneda por llevar a cabo unas catas arqueológicas en la portada de este edificio histórico sin ... autorización previa y sin profesionales especializados. Los nuevos propietarios que adquirieron el inmueble en 2018, la empresa madrileña Nauticalia S.L., van a adaptarlo como edificio residencial, donde se contemplan diez apartamentos de lujo que, a priori, serán de alquiler o de uso turístico, así como un bar en el local número 1.

Estos promotores remitieron a Cultura un proyecto sobre «Estudios de paramentos verticales exteriores en la Casa de la Moneda de Sevilla», que fue analizado por los miembros de la comisión en la reunión del pasado día 11 de noviembre y en la que se hizo constar que estas intervenciones «carecen de autorización previa y no han sido informadas por esta comisión de acuerdo con el artículo 33.3 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, entendiendo que se trata de una serie de catas que no se han llevado a cabo con metodología arqueológica ni contando con personal habilitado para su ejercicio». No obstante, en las actas se aclara que no se han producido daños en este BIC aunque «tampoco arrojan datos significativos ni argumentados».

El informe de la Comisión de Patrimonio recuerda que en la última intervención arqueológica realizada en 2008 se constataron restos de la cerca islámica , por lo que se determinó que debía realizarse un estudio paramental «con metodología arqueológica y personal especializado». Estos estudios, según ha podido conocer ABC, deben llevarse a cabo también para comprobar cómo ha pasado el tiempo y confirmar cuál es la antigüedad de los materiales.

Para ello, los promotores deberían haber pedido permiso primero a Cultura para encargar unas catas arqueológicas a un profesional siguiendo las pautas que marca la Ley, garantizando que no se alteran los valores de los materiales. Sin embargo, lo que ha hecho la promotora es depositar en la Consejería un documento en el que hacen alusión a una intervención no reglada y, al estudiarlo, la Comisión ha puesto en marcha una investigación para evaluar quién ha sido el profesional que ha trabajado en estas catas, cómo se han hecho éstas y qué resultado han dado. Por ello, en el informe, Patrimonio ha puesto en evidencia que no se han seguido los pasos correctos y anunciar la apertura de diligencias para comprobar que no haya habido una actuación que pudiera haber ocasionado algún daño, que podría incurrir en un expediente sancionador y no solamente informativo.