El parque de María Luisa, un gimnasio de lujo para el disfrute de los sevillanos

Los colores y los olores más característicos de la primavera única sevillana se expresan al máximo en las 40 hectáreas que dan vida al parque de María Luisa, un espacio que se ha convertido en esta época del año en un gimnasio de lujo al ... aire libre para los sevillanos. Sólo hay que dar un pequeño paseo al caer la tarde por este rincón privilegiado de la ciudad para comprobar como en pocos metros es posible presenciar la práctica de más de una decena de modalidades deportivas distintas, algunas de ellas muy curiosas.

Tradicionalmente el parque ha sido un espacio muy demandado por los sevillanos para disfrutar del deporte al aire libre, pero es indudable que las condiciones peculiares por las que atraviesa la sociedad en estos momentos y los cambios en nuestro día a día que ha introducido la pandemia, han provocado que sean muchas más las personas que hacen cada día deporte en el parque , que van en busca de amplitud, naturaleza y espacios abiertos. Antes lo habitual era ver sólo a gente corriendo o en bicicleta, pero en la actualidad el paseante puede disfrutar con clases de boxeo, prácticas de yoga, meditación e incluso disciplinas tan exóticas como la gimnasia japonesa o danza africana.

Son muchos las personas, que ante las dificultades que entraña actualmente hacer deporte en espacios interiores, han decidido trasladar sus actividades a un entorno como el parque María Luisa. Es por ejemplo el caso de Rafa Romero, que hasta febrero del pasado año 2020 gestionaba un dojo donde enseñaba artes marciales a 150 alumnos y que no ha podido retomar su actividad de manera normal debido a la pandemia. «Volví a abrir en septiembre y siendo sólo seis personas tuvimos dos contagios, entre ellos yo, que lo pasé muy mal. Así, por responsabilidad personal decidí no volver a abrir, porque esto no es gripe».

El yoga es otra de las disciplinas que se practican en el parque A.F.

Desde entonces, la vida de este sevillano ha cambiado de manera radical y acude al parque con un grupo de amigos un día a la semana para hacer un poco de mantenimiento y gimnasia japonesa. «Lo hacemos como un grupo de amigos que echan su esterilla en el parque, no como un entrenamiento reglado y profesionalizado como hacíamos antes en mi dojo, para que al menos así no perdamos el contacto», cuenta Rafa.

Artes marciales, «running», boxeo, pilates, yoga, meditación, patinaje o ciclismo son algunas de las modalidades deportivas que tienen su espacio en esta especie de «Central Park» a la sevillana en la que se ha convertido el histórico parque de María Luisa , que por su frondosa vegetación y amplia sombra se erige en un lugar ideal para la práctica de deporte y actividades al aire libre.

El parque proporciona una características óptimas para disfrutar del deporte

Una de las opciones más exóticas y llamativas que se encuentran en este espacio verde es la danza africana, que se ejecuta en grupos organizados dos días a la semana y con el acompañamiento musical de timbales. « Bailar en el parque es un auténtico lujo , porque además de la temperatura perfecta que tenemos, la vegetación que hay hace que parezca que estemos en una auténtica selva», explica Elena Fernández, la organizadora de estas clases.

Las clases que ofrece Elena los martes y los jueves en el parque se convierten en un auténtico espectáculo, ya que son muchas las personas que se paran a escuchar la música y ver como se ejecutan estos atractivos bailes. «Hay días que se paran a vernos por lo menos 50 personas y especialmente a los niños les encanta», cuenta Elena, quien habitualmente impartía este disciplina en una sala y que ahora explica que al ser al aire libre «se han apuntado más personas y parece que interesa más».

Plataforma

Una forma de enfocar el mundo del deporte que ha dado incluso como resultado la creación de la plataforma khalma.com, una comunidad de experiencias de bienestar al aire libre, impulsada por Jesús Martín, quien cuenta con varios años de experiencia a sus espaldas de clases de yoga y otras disciplinas en todos los parques sevillanos. Jesús imparte clases de yoga y entrenamiento funcional en el parque de María Luisa y asegura que «para los alumnos es una experiencia muy agradable, ya que se une la energía propia que tiene el parque con la que se genera en una práctica como el yoga». Con el objetivo de dar un paso más allá, recientemente ha creado la citada plataforma, donde los usuarios pueden encontrar a profesionales que imparten clases al aire libre en distintos espacios de disciplinas relacionadas con el bienestar como fitness, yoga o masaje.

Así, la pandemia y la apuesta por la vida sana que han hecho muchos ciudadanos, ha terminado cambiando notablemente el paisaje humano de un espacio tan sevillano y emblemático como es el parque de María Luisa, un lugar tan rico y con tantas posibilidades en el que es posible que convivan innumerables formas de disfrute.