«Me parece un contrasentido estudiar Dirección de Empresas y querer ser funcionario»

Abraham Carrascosa fue decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía durante ocho años y ahora ha aceptado asumir la representación en Sevilla de la institución colegial. Socio del bufete este ingeniero jiennense afincado en Sevilla desde ... 1987 ha desarrollado una larga y fructífera carrera directiva en el campo de la construcción y de las grandes infraestructuras, a las que considera las «cenicientas» en las prioridades políticas.

Dice el empresario monegasco Fabrice Pastor que Sevilla podría ser la ciudad mundial del lujo, que lo tiene todo para serlo. ¿Está de acuerdo?

Sevilla tiene unas posibilidades tremendas. A poco que los sevillanos se pusieran a trabajar por la ciudad, conseguirían muchísimas cosas. Sevilla tiene mil cosas que enseñar. Te das un paseo por la ciudad y ves que todas las iglesias están cerradas, a pesar de valor arquitectónico y del valor que hay dentro en obras de arte, etcétera. Con los conventos ocurre igual y algunos incluso se están cayendo. Tenemos muchos parados, algunos son licenciados en Bellas Artes, y se les podría contratar para que enseñaran las iglesias y el valor que tienen. En Venecia se vende una tarjeta que cuesta unos 50 euros que te da acceso a todas las iglesias de la ciudad. Cuando hay diez personas el chaval que está en la puerta te explicaba la historia de la iglesia.

Hablaba antes de la docilidad de los sevillanos. ¿Lo son también los ingenieros?

Los ingenieros hemos sido muy dóciles también. Nuestro cliente principal es la Administración y la Administración hace con nosotros prácticamente lo que quiere. Estamos atados de pies y manos. Solo tenemos un cliente y eso nos limita mucho.

De todos los cargos que ha tenido (decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, presidente de la Mesa de la Construcción de Sevilla, Vicepresidente de la Cámara Territorial de Tecniberia, directivo de la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía, , director corporativo de Idom, fundador de la empresas de ingeniería Sais, Sodisa y Grucal. Y sigue siendo socio de Cremades-Calvo Sotelo en Sevilla. ¿En cuál ha sufrido más?

He disfrutado de casi todo y me gusta mi actual trabajo en temas de infraestructura para un bufete de abogados. He tenido la suerte de vivir la época dorada de la ingeniería, cuando había que construir un país nuevo y vinieron todos los fondos europeos. Pude ver la Expo92 y participar en varios proyectos allí. Pero cuando más he sufrido ha sido como sido empresario. En España es muy difícil ser empresario y si tienes de cliente a la Administración los retrasos en los pagos pueden estrangular tu actividad. Se sufre mucho. Aquí no se fomenta la cultura empresarial. Aquí la cultura es que el empresario es el enemigo.

Tres de cada cuatro andaluces quieren ser funcionarios.

Recuerdo una encuesta que hicieron en una Escuela de Administración y Dirección de Empresas y la mayoría de los alumnos declaró que quería ser funcionario. Me parece un contrasentido. Como lo es encontrarse en la Administración a mucha gente con esos estudios