«La pandemia nos ha enseñado que en Europa debemos volver a fabricar. En Sevilla somos buenos»

La economista y asesora fiscal Paz Gutiérrez es CEO de Grabysur , una empresa sevillana del sector aeronáutico especializada en la fabricación de paneles iluminados de visión nocturna para los aviones militares de Airbus. No hay ninguna otra compañía en España homologada para ... hacerlos y en toda Europa no hay más de seis. Poco antes del confinamiento, esta ejecutiva sevillana recibió el premio al «mejor directivo de la industria aeronáutica andaluza» que otorga Andalucía Aerospace, un «cluster» del que forman parte una treintena de empresas punteras en tecnología e investigación . Aunque ese día fue seguramente uno de los más felices de su carrera profesional, dice que se siente igual de orgullosa cuando un cliente le muestra su satisfacción por alguno de los productos que fabrica su compañía, situada en e l Polígono Aerópolis de Sevilla y a la que ella denomina «el taller». A pesar de las terribles consecuencias de confinamiento en el sector de la aviación, ella se muestra optimista. «Ser pesimista es un lujo que no nos podemos permitir, aparte de un atraso y un impedimento para ser feliz», dice.

¿Por qué cree que no cala en los jóvenes andaluces el emprendimiento?

Es una pena porque somos luchadores y buenos en todo lo que hacemos, pero el emprendimiento tiene un componente de necesidad. Si no lo necesitas o te conformas con una paga, lo más probable es que no te arriesgues. Si nosotros tuviéramos el banco hasta arriba de dinero, quizá estaríamos más tranquilos con nuestras aficiones sin meternos en grandes líos. Nos cuesta mucho salir de la zona de confort y yo esto lo entiendo. Estoy a favor de ayudar a la gente pero una ayuda condicionada y que no sea permanente. Ese dinero no es tuyo y por eso hay que poner contrapartidas.

¿Cómo se enseña el emprendimiento?

Yo creo que un emprendedor tiene que ser inquieto y no ponerse límites en el esfuerzo; tampoco en sus ideas y sus proyectos, aunque debe tener un gran sentido de la responsabilidad. Al final cada persona elige su camino y la cuchara con la que quiere comer.

¿Cómo ve el futuro de una empresa familiar como Grabysur en un sector tan competitivo como el aeronáutico?

Yo lo veo espectacular porque la gente está muy preparada y comprometida. Creo que pensamos a lo grande y que no debemos poner límites a la hora de hacer nuevos productos. Pero el miedo a que te pueda pasar algo como a un gigante como Abengoa, ya sea por una circunstancia excepcional como una pandemia o por una mala gestión, o por la razón que sea, siempre está ahí. Nunca sabes qué puede pasar con tus clientes ni si los puedes perder de la noche a la mañana, pero hay que trabajar para que lo que hagas esté tan bien que nunca quieran irse con otra empresa.

¿Han recibido apoyo específico de la Administración por la pandemia?

El sector aeronáutico no ha recibido hasta ahora ayudas específicas pero nos han llegado los créditos ICO en muy buenas condiciones, lo cual nos ha resultado de una gran ayuda. Gracias a eso nosotros hemos podido seguir abiertos. En Francia sí hubo ayudas multimillonarias al sector.

El turismo y la agricultura han sido los grandes motores económicos de Sevilla, muy por encima de la industria, que nunca nunca fue nuestro fuerte. Durante la pandemia quizá nos hemos dado cuenta de lo importante que es el turismo, que muchos denostaban hasta el inicio del confinamiento.

No debemos dejar nada atrás. El turismo es muy importante y un lujo para Sevilla. Todos los sectores son importantes, hay que buscar esas oportunidades: las hay en la industria y la tecnología y creo que las vamos a encontrar.

¿Hay que fabricar más en España?

La fabricación en Europa se ha perdido. Algunos nos dijeron cuando despegamos que teníamos que proyectar que somos una empresa de ingeniería y yo dije que no. Por supuesto, tenemos ingeniería pero nuestro trabajo principal es fabricar. En Sevilla somos buenos para fabricar y no somos un «low cost»; tampoco queremos serlo. Somos muy competitivos.

¿Hay que repensar la globalización tras la falta de suministros estratégicos que ha dejado en evidencia la pandemia del coronavirus?

No se puede depender de China o la India para productos que pueden ser esenciales. Y también se ha demostrado con el coronavirus que la Unión Europea debe actuar unida y no cada país por su cuenta, como ha ocurrido al inicio de la pandemia. Sé que no es fácil de gestionar una cosa así pero he visto demasiada descoordinación y egoísmo en la Unión Europea. La libertad de movimientos es el principio de la UE.

¿Debemos hacer mascarillas y productos sanitarios que puedan resultar estratégicos?

Claro, pero yo conozco empresas andaluzas que han intentado hacerlas y no se las han homologado. Los trámites y la burocracia fueron inasumibles y tuvieron que parar. Esto no puede ser.

¿Se plantean entrar en el negocio de la aviación civil?

Sí, pero es una decisión que hay que tomar con calma porque exigirá muchos ajustes y cambio en la empresa. Estamos apostando por la diversificación y ésa es una posibilidad que vamos a estudiar.