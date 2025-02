«Los padres de algunos de mis pacientes me amenazan con rajarme si no les receto lo que ellos quieren para sus niños»

Ana Espinos tiene 33 años y trabaja en un centro de Atención Primaria ubicado en una barriada sevillana cuyas noticias suelen ubicarse en la sección de sucesos de los periódicos y telediarios. Aunque esta pediatra sevillana estudió en la Facultad de Medicina ... de Sevilla, hizo la especialidad de Medicina de Familia y Pediatría en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y estuvo trabajando varios años en dos centros de salud de la capital de España. Hace quince meses decidió regresar a su ciudad natal, donde tiene a toda su familia, y aceptó una plaza en el centro de salud donde desde entonces sufre todo tipo de agresiones verbales.

«Las agresiones son constantes desde que regresé a Sevilla, tanto a mí como a mis compañeros. Hablo principalmente de falta de respeto y no soy de las que piensa que los médicos debamos estar en ningún pedestal ni nada de eso. Creo que cuando voy a una tienda o a un centro de estética a hacerme las uñas debo tratar con respeto a quien me está atendiendo y eso es lo único que pido para mí y mis compañeros, no un trato especial de autoridad ni nada de eso. Sólo respeto, que nadie me levante la voz ni me trate mal«, cuenta a ABC.

Pastillas para catarro

Ana no ha sufrido nunca ninguna agresión física (puñetazos, patadas, empujones...) en su centro de trabajo, «pero me han dicho sólo en la última semana que soy estúpida o una médica nefasta porque no les he dado lo que me pedían». Lo que le piden quienes le insultan (y no sólo ellos) son pastillas para un catarro o el tratamiento que ellos creen que necesitan.

«Yo prescribo a mis pacientes, que son niños, lo que considero que es mejor en base a lo que he estudiado y sigo estudiando diariamente y cuando se lo cuento a mis padres o a mi abuela, todos coinciden en que les dé las pastillas o los antibióticos que piden y me evite problemas. Pero como médico no puedo hacer eso porque sería una mala praxis y mi responsabilidad es la salud de mis pacientes, aunque es obvio que sería lo más cómodo para mí hacerles caso», dice.

Ana cuenta que en su centro de salud había cinco médicos pero ahora sólo son solo tres, por una baja laboral y una plaza que se amortizó. «Lógicamente atendemos a la misma población que teníamos antes y eso genera esperas de tiempo. Tenemos agendas abiertas y problemas administrativos porque mucha gente no quiere pedir la visita por Internet. Los administrativos están desbordados con tantas llamadas», cuenta.

Amenazas de muerte

En el barrio donde trabaja Ana hay unos tres mil niños censados pero hay otros muchos que no tienen la documentación en regla o son refugiados. «Los atendemos a todos, igual que a los niños que tienen a sus madres en la cárcel, p ero hay lógicamente esperas y esa es otra de las razones por las que nos agreden«. Ana cree que se podrían atender mejor a todos sus pacientes si hubiera más personal y que se disminuirían las agresiones »si se educara mejor a la población del barrio».

Esta joven pediatra dice que no quiere que se mande a la cárcel a nadie o que se pongan unas multas muy elevadas por los insultos que recibe «pero sí, al menos, que no tenga que volver atenderles después de que me agredan o insulten». Ana Espinos recuerda que en Madrid sí podía suprimir de su cupo de pacientes a quien la insultara o agrediera, «algo que no pasa en Andalucía porque el SAS no lo contempla ».

«Tengo una compañera que trabaja a domicilio en la Candelariaa la que un paciente la cogió en su casa por el cuello y luego ha tenido que volver a curar a ese enfermo a su casa a curarlo. No hay derecho a eso»

Esta pediatra está a la espera de un juicio por amenazas de muerte y se ve obligada a volver a atender a quienes la amenazaron. «Me dicen a menudo en mi trabajo cosas del tipo como le pase algo al niño vendremos a por ti« . Esto genera mucha tensión y mucha ansiedad aunque nunca me he dado de baja« , cuenta. Dice que ha tenido que cambiar la habitación donde pasa consulta porque no tenía ninguna salida de escape y temía por su integridad física.

«Yo ya solo denuncia amenazas de muerte y no los insultos, los gritos, los menosprecios o las faltas de respeto», cuenta esta pediatra. «Denunciar cuesta mucho porque pierdes mucho tiempo, tienes miedo a represalias y a veces no te creen en comisaría. Hay policías incluso que no te quieren coger las denuncias por insultos, porque dicen que están despenalizados. Tengo una compañera que trabaja a domicilio en la Candelaria a la que un paciente la cogió en su casa por el cuello y luego ha tenido que volver a curar a ese enfermo a su casa a curarlo. No hay derecho a eso», dice.

Ana podría pedir un traslado de centro pero no lo ha hecho. «Sería lo más cómodo para mí y como pediatra no tendría problema para encontrar otro destino en la sanidad pública o en la privada pero mis pacientes son mis niños y no puedo dejarlos tirados. No tienen la culpa de lo que hacen sus padres y se merecen un profesional que se preocupe por su salud".