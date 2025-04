Un padre sevillano recoge cien mil firmas contra el acoso escolar tras el suicidio de su hija

Hace un año su hija Kira de 15 años se quitó la vida tras sufrir acoso escolar durante años. Al parecer las burlas, las risas y el bullyng había comenzado en la etapa infantil y así siguió durante la Primaria y luego la Secundaria. Sin que el colegio hiciera nada por evitarlo , la chica acabó suicidándose sin que sus padres ni nadie pudiera evitarlo a tiempo.

Hoy un año después de la tragedia, su padre, el sevillano José Manuel López, @JMporKiraLopez en su perfil de Twitter , ha emprendido una campaña para evitar que vuelva a ocurrir y para que no se sigan suicidando once personas al día, la cifra que, según dice, se maneja de estos casos sobre los que no hay estadísticas oficiales . De hecho, sólo en el año 2020 se suicidaron en España 61 menores de edad. «Cada minuto sin tomar medidas es un minuto donde un niño o una niña puede estar sufriendo y encontrarse en peligro», dice este padre desesperado.

Por eso López, aún muy afectado por la pérdida de su única hija, comenzó el pasado jueves a recoger firmas a través de la plataforma change.org para pedir al Ministeiro de Educación la implantación de un protocolo nacional contra el acoso escolar.

«Hoy hace un año del peor día de mi vida. El 19 de mayo de 2021 nuestra hija Kira, que solo tenía 15 años, se suicidó», escribe José Manuel López, en change.org/NoEsCosaDeNiños. « La noche anterior me abrazó y me dijo que me quería mucho y que era el mejor papi del mundo. Esa fue su forma de despedirse… Ahora lo sé», ha recordado en el texto de la recogida de firmas que lanzó ayer y que ya lleva cerca de 100.000 firmas que ha conseguido en poco más de 24 horas.

López, que guarda las fotos de sus visitas a Sevilla con su hija, se pregunta «qué puede hacer que una niña de 15 años sienta que no puede más»

López, que guarda en su memoria sus visitas a Sevilla con su hija y ha enviado a ABC fotos del álbum familiar en la Plaza de España de Sevilla, se pregunta cada día «por qué». « Qué puede hacer que una niña de 15 años sienta que no puede más . Qué le pasó en el colegio el día de antes y que temía que le pasara aquel día si volvía a ir. Lo que le esperaba tenía que ser terrible si con tal de no ir a clase prefirió incluso morir… », se pregunta.

En este sentido considera que «con Kira no se actuó a tiempo» y cree necesario que en todos los centros escolares se garantice la activación urgente de atención psicológica ante sospechas claras de abuso y la intervención inmediata si se detecta riesgo de suicidio de la víctima«.

Además, según recalca, está comprobado que los niños que son víctimas de bullying tienen 2,55 veces más riesgo de intentar suicidarse que los demás. Cada minuto sin tomar medidas es un minuto donde un niño o una niña puede estar sufriendo y encontrarse en peligro».

Abandono de salud mental

El impulsor de la campaña, que no para de sumar nuevos apoyos, persigue «acabar con el abandono de la salud mental que existe en muchos centros educativos» y critica las ratios insuficientes de número de psicólogos por alumno, los incumplimientos de protocolos contra el bullying y la desatención de los canales internos para denunciar.

«Los centros educativos deben reaccionar con la velocidad y profesionalidad que estos casos requieren. Basta de pensar que la burla, el insulto, las agresiones «son cosas de críos». No lo son. Son un problema social grave que puede acabar (y que acaba) con vidas inocentes como la de nuestra hija Kira« asegura. José Manuel insiste en que «un niño que se suicida no quiere morirse , lo que quiere es dejar de sufrir« y pide por favor seguir difundiendo su campaña y no dejar de lado a todas las víctimas de acoso escolar »que podrían estar en riesgo de suicidio«. Ahora sólo espera que con su iniciativa se evite que a otros niños y niñas pueda ocurrirles lo mismo.

Noticias relacionadas Agresión en un instituto de Espartinas: varios alumnos dan una paliza a un niño de 12 años en el recreo

Más temas:

Suicidios

Bullying