El padre de Marta del Castillo: «Estamos vacunados contra los varapalos de la Justicia»

El padre de Marta del Castillo ha vuelto a convocar a todos los medios este martes en los bajos de su casa en la calle Argantonio de la capital después de que este lunes se conociera la decisión del juez de Instrucción número 4 de Sevilla de rechazar reabrir la causa sobre la muerte de la joven sevillana para investigar a Francisco Javier Delgado, hermanastro del único condenado por el asesinato Miguel Carcaño . Esto supone un nuevo revés para la familia, pero Antonio del Castillo ha admitido que llevan «tantos» que « estamos vacunados contra los vaparalos de la Justicia ».

Pero, después de más de doce años del asesinato de su hija, la familia no va a cejar en su empeño y usarán las posibilidades que les da la Ley, recurrir. Antonio del Castillo ha confirmado lo que ya adelantó ayer su abogada, Inmaculada Torres, a este periódico: van a recurrir la decisión del juez instructor ante la Audiencia de Sevilla , esperando que «ponga orden o diga algo más coherente», porque todo el mundo sabe que Carcaño no actuó solo.

La carta de Carcaño

Antonio del Castillo ha bajado de su casa con varias folios para los periodistas allí congregados. Eran copias de la carta manuscrita, con fecha de 26 de enero de 2019 (Marta fue asesinada el 24 de enero de 2009), que Miguel Carcaño hizo llegar al padre de la joven sevillana.

En la misma, el único condenado por el asesinato de la chica y que cumple su pena de cárcel en la prisión de Herrera de la Mancha autoriza a Antonio del Castillo a solicitar y recibir la documentación relativa a la hipoteca que Carcaño solicitó al BBVA en el año 2008 para formalizar el préstamo para la compra del piso en León XIII, donde ocurrieron los hechos.

Todos estos documentos, muchos de ellos falsos, fueron recopilados por la familia y puestos en conocimiento del juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín. Para la familia estos papeles concedían validez a la última versión , la enésima, ofrecida por Carcaño, la que apunta que él y su hermanastro discutieron el día 24 por los impagos del préstamo y en el transcurso de la pelea, donde Marta quiso mediar, Francisco Javier Delgado golpeó a la joven con la culata de una pistola .

Según Antonio del Castillo, los impagos del préstamo y las llamadas del banco por tal motivo comenzaron en enero de 2009 , por lo que «no es nada extraordinario» pensar que la discusión entre los hermanos el día 24 fuera por esto.

El juez solicitó un informe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional , a la que Antonio del Castillo agradece su gr an labor en este asunto. Los agentes dieron veracidad a estos papeles . Esta línea de investigación era el último hilo de esperanza al que agarrarse para la familia, en su empeño por descubrir «la verdad» del asesinato y el paradero de su hija. Sin embargo, el juez, en dos autos, señala que dicha documentación no aporta ningún dato relevante para esclarecer la participación de terceras personas en la desaparición de la joven.

En el auto que confirma su resolución, conocido este lunes, el juez recuerda a la familia que sobre los hechos que «nos ocupan ya existe una sentencia » y precisa que «sólo por medios extraordinarios cabe mutar lo que en dicha sentencia se ha establecido». Aunque el padre de Marta precisa al juez que Delgado fue juzgado y absuelto de un delito de encubrimiento, «no de un posible delito de homicidio o asesinato».

Además, incide en que la existencia de una pelea entre los hermanos ya era tenida en cuenta por la Justicia , pero no cambia la decisión de los tribunales sobre este caso.

«La mentira está en la Ley»

Antonio del Castillo, en su intervención ante los medios, ha aludido a la falta de credibilidad que tiene Carcaño para la Justicia, lamentando que «la mentira está en la ley y está hecha para que cualquier delincuente pueda mentir , una defensa que tienen por Derecho». En este sentido, ha añadido que «los políticos no tienen derecho a mentir, pero tenemos un presidente que miente como mucha gente».

También ha tenido palabras para el juez Álvaro Martín, el instructor de la causa. Para el padre de la joven sevillanaa, el instructor, con tantas alusiones a sentencias anteriores, «quiere evitar tener que hacer el trabajo que no hizo la Policía» durante la investigación tras el asesinato, pues entonces ya contaban con e l asunto de la hipóteca como hilo del que tirar y «no quisieron» .

Ahora, el juez «no ha querido averiguar la verdad , a pesar de que hay maneras de hacerlo: llamando a Carcaño y haciendo un careo». Para Antonio del Castillo, el instructor «tiene herramietnas legales para descubrir la verdad», pero ha lamentado que Martín, como todos los jueces que caen en Instrucción 4, «está cansado y esto le viene grande».

Por todo ello, espera que la Audiencia de Sevilla, tras recibir su recurso, «ponga orden o diga algo más coherente» sobre esta línea de investigación en la que la familia tenía despositada «mucha esperanza» al ver el móvil del crimen : la disputa por el préstamo.

«Qué ocurre aquí para no querer investigar esta parte, para que no se pongan medios y voluntades para aclararlo, doce años y pico después del asesinato. Llegaremos hasta el final, aunque nos llegue a los setenta años », ha concluido Antonio del Castillo.

No obstante, con respecto al recurso ante la Audiencia, Antonio del Castillo admite que la paciencia tiene un límite y ya no tienen esperanzas, pero seguirán luchando por su hija, cuyo cuerpo sigue «tirado por ahí y cuatro implicados están en la calle y no quieren hablar». Advierte de que en función de la decisión de la Audiencia Provincial sacará más papeles sobre la investigación de la Policía del asunto de la hipóteca.

Los teléfonos de los acusados

El juez instructor, aunque cerró la causa para investigar al hermanastro, acordó el análisis de los teléfonos móviles a fin de llevar a cabo el posible recorrido que realizó Miguel Carcaño la noche del crimen, al objeto de su tratamiento por un perito.

Una información relativa no sólo al móvil de Carcaño sino también de los terminales de su hermano; de la que fue su pareja, María García; de Samuel Benítez ; y del Cuco, además del móvil de la víctima.

Sobre este aspecto, Del Castillo ha explicado que el teléfono de Miguel Carcaño aún no está a disposición de la empresa especializada para su análisis. « También se está retrasando y no sabemos el motivo . Llevamos un mes que estamos perdiendo un tiempo muy valioso».

«Si fuera su hija, el fiscal pediría la máxima pena para el Cuco» Durante su comparecencia ante los medios, Antonio del Castillo también ha hecho referencia a la petición de la Fiscalía de ocho meses de cárcel y una multa para Francisco Javier García, 'el Cuco', y su madre por mentir en el juicio de Marta del Castillo en la Audiencia de Sevilla. 'El Cuco' fue condenado por un juzgado de Menores. «No estamos satisfechos porque la Ley permite pedir más tiempo de cárcel por este delito de falso testimonio. Si fuera hija del fiscal, no pediría ocho meses». «Mentir en un juicio por un asesinato puede cambiar la visión del procediminento y hacer caer en errores graves. Engañaron a los jueces, al fiscal y a los abogados, pero a nosotros y a la sociedad, no», ha añadido Antonio del Castillo, que ha advertido de que si le caen ocho meses, 'el Cuco' no pisará la cárcel. «Una condena mínima e ínfima para un caso tan grave». La abogada de los padres de Marta del Castillo está ultimando su escrito de calificación contra Francisco Javier García y su madre por urdir un plan para engañar la tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial que juzgó a Carcaño, su hermanastro, la novia de éste y Samuel Benítez.