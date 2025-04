El estadio de la Cartuja de Sevilla enseña sus defectos

El España-Suecia del pasado domingo tenía todos los ingredientes para que se convirtiera en una fiesta total y absoluta. La clasificación para el Mundial estaba en juego, se colgó el cartel de ‘no hay billetes ’ después de casi dos años ... con restricciones y una afición volcada como la sevillana volvió a demostrar que no le iba a fallar a la selección. Y prácticamente todo salió bien , porque los españoles estarán en Catar 2022 , hubo ‘reconciliación’ con Morata tras los pitos de la Eurocopa y la grada no paró de animar. Pero quedó un sabor agridulce. La felicidad no fue plena debido a los problemas que hubo tanto para acceder al estadio antes del encuentro como para abandonar la Cartuja a la conclusión del mismo.

La localización del tercer estadio de Sevilla —un 57 por ciento pertenece a Santiponce—, unido a la escasez de transportes públicos que llegan hasta él, provocó un caos organizativo y de tráfico . A pesar de que la mayoría de los asistentes acudieron a las instalaciones con el tiempo suficiente, muchos de ellos se perdieron bastantes minutos (hasta 30 en algunos casos) del partido debido a las enormes colas que se generaron por la falta de tornos abiertos en diferentes puertas.

Pero las quejas no quedaron ahí, sino que después del encuentro, a pesar de la alegría de haber conseguido la clasificación para el Mundial, un porcentaje muy elevado de los aficionados tardó más de una hora en poder abandonar la Cartuja . La ‘ratonera’ en la que se convierte el parque empresarial cuando hay este tipo de eventos acrecentó el atasco que de por sí se produce tras cualquier partido de fútbol al que asisten más de 50.000 personas . Sin duda, un problema a tener en cuenta de cara al futuro , ya que el domingo fueron muchas las personas que iban comentando a la vuelta que no asistirán a más partidos en este campo si no se le pone solución al tráfico.

Lamentables accesos al estadio de La Cartuja para el #EspañaSuecia. Desde las 20:00 horas parados sin poder sin avanzar. Miles de personas aguardando para entrar mientras suenan los himnos en el interior. Incredulidad. @rfef pic.twitter.com/h1WQHwgytv — Antonio Callejón (@Calleti_Antonio) November 14, 2021

«Yo no vuelvo, lo tengo claro . O me aseguran que puedo regresar a casa en un tiempo prudencial, o dejaré de asistir a los partidos de la selección. Entiendo que haya atascos en eventos de 50.000 personas, pero lo que yo viví no fue normal. Estuve parado en una calle de la Cartuja unos 40 minutos» . Así se manifiesta Ángel, un sevillano de 37 años que vivió prácticamente lo mismo que Curro, quien llevó a su hijo por primera vez a un encuentro de la selección: «En nuestra pandilla decidimos llevar a los niños más mayores a ver España. Era un partido interesante y tenemos el estadio a apenas diez minutos en coche. Sabíamos que terminaría tarde y que al día siguiente había colegio, pero una cosa es coger atasco y otra es llegar a casa a las 00.10 viviendo en Los Remedios y acabando el partido a las 22.30 ».

El hecho de que se colgara el ‘no hay billetes’ aumentó unos problemas que ya se dieron en la Eurocopa con un aforo del 30 por ciento

Los problemas no fueron exclusivos a la hora de salir, sino que también existieron para entrar. Los referentes al tráfico se centraron en aquellas personas que apuraron más su llegada en coche a la Cartuja, pero también los hubo de acceso al estadio al echarse en falta que hubiera más tornos abiertos . De hecho, hubo múltiples quejas de personas que se perdieron bastantes minutos del encuentro, como explica Nacho:«Yo llegué con tiempo, aparqué y me tomé una cerveza en los aledaños. Me fui una media hora antes a la puerta 7, que era la de mi entrada, pero la cola ya era enorme. La vi llegar casi al puente del Alamillo. Me perdí veinte minutos porque no estaban todas las puertas abiertas ».

Las 21:00 horas, minuto 16 de partido. Así continúan los accesos a La Cartuja. Miles de personas esperando para entrar. Solo 2 tornos habilitados en unode los fondos. Vergüenza aboluta #EspañaSuecia @rfef pic.twitter.com/zFWNiW9AhZ — Antonio Callejón (@Calleti_Antonio) November 14, 2021

No queda ahí el conflicto, porque los afectados no son sólo los asistentes a los partidos, sino también los trabajadores de la Cartuja , como relata Silvia:«Coincidió que salí de trabajar cuando terminó el partido, y tardé una hora en llegar al Aljarafe. La zona de Carlos IIIestaba impracticable. Tienen que ponerle una solución a esto».

Dispositivo insuficiente

A pesar de que el Ayuntamiento de Sevilla utilizó sus redes sociales para animar a los asistentes a desplazarse en transporte público, lo cierto es que sólo hubo un refuerzo de las líneas C1 y C2 de Tussam , las únicas que llegan con regularidad a esta parte de la ciudad. No se puso a disposición el cercanías (C2) que tiene una parada en la Cartuja, mientras que las opciones de los taxis y los VTC (Cabify y Uber) se encontraban con el problema del tráfico.