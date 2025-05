Octogenarios sin vacunar por decisión propia o de sus familias llegan a los hospitales sevillanos

Al hospital Virgen Macarena de Sevilla y otros centros sanitarios han llegado en los últimos días varios octogenarios sin vacunar por decisión propia o de sus familias. Los profesionales tratan por todos los medios de salvarles la vida y temen que alguno de estos ... casos pueda repetirse en el futuro.

Son casos, no obstante, excepcionales porque las personas con Covid que están llegando a las UCI desde el final de la tercera ola tienen como p romedio entre 40 y 65 años . En el último mes el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor de Andalucía, ha recibido en sus UCI a algunos pacientes mayores de 70 años (cada vez menos), que aún no estaban vacunados o habían recibidos una sola dosis, pero no a nadie que tuviera derecho a vacunarse y rechazara hacerlo.

«Nos pone los pelos de punta que nos puedan llegar personas de 80 años sin vacunar porque no han querido inmunizarse o sus familiares no les han dejado. Eso nos produce un dolor de corazón terrible porque ninguna de esas personas tenía que estar con un Covid grave, ya que han tenido la posibilidad de protegerse con la vacuna», cuenta Jesús Rodríguez Baño , jefe de Enfermedades Infecciosas del Macarena, que añade: «Supongo que ellos o sus familiares pensarán ahora que se equivocaron al no vacunarse y que si hubieran sabido esto, darían marcha atrás en su decisión. Todos los profesionales peleamos por curarlos para que puedan salir de ésta».

Este experto quiere alejar con datos objetivos los temores de algunas personas a vacunarse y advierte que los efectos adversos son extremadamente raros. «Cuando hay un efecto adverso, hay que estudiarlo y darlo a conocer. Pero también hay que decir que el riesgo de padecer un efecto adverso grave por el coronavirus es muchísimo más alto que el de sufrir alguno por una vacuna. Además, ya sabemos cómo tratar mejor esos efectos adversos, en caso de producirse» , asegura Rodríguez Baño, que insiste en que «el riesgo de sufrir un trombo por Covid es muy superior a ese riesgo rarísimo de que se produzca un trombo tras la vacuna. Vacunarse es absolutamente ventajoso desde un punto de vista científico —insiste— y tomarse un paracetamol para contrarrestar un dolor de cabeza tiene riesgos parecidos y mucho más frecuentes que los de la vacuna. Todos los medicamentos pueden tener algún efecto adverso. Las vacunas son seguras ».

Una persona es atendida en la UCI del antiguo Hospital Militar de Sevilla Raúl Doblado

El Hospital Virgen Macarena de Sevilla lidera varios ensayos clínicos europeos con fármacos antiCovid y coordina en España a los centros que participan en ellos. Jesús Rodríguez Baño asegura que el Covid deja probablemente más secuelas y a más largo plazo que otros virus respiratorios como el de la gripe. «Se trata de secuelas respiratorias, cardiacas, neurológicas y de tipo neuropsiquiátrico de las que no se conocen muy bien las causas. Se está estudiando en algunos ensayos y tratamientos la actuación del virus sobre neurotransmisores. Hay algunos pacientes, afortunadamente pocos, que desarrollan también un cierto grado de fibrosis pulmonar y se planea introducir en estos ensayos fármacos antifibrióticos», dice.

Hay un porcentaje pequeño de enfermos Covid que tienen una fibrosis pulmonar después de superar la enfermedad. «También hay una serie de personas que se quedan con un cuadro de astenia y cansancio, pero en general parece que va resolviéndose. Hay también casos de patologías previas a la infección que el Covid puede agravar y luego están los efectos adversos relacionados con estancias prolongadas en la UCI por el tratamiento agresivo que reciben , pero eso no tiene que ver tanto con el virus como con el tratamiento», asegura el jefe de Enfermedades Infecciosas del Virgen Macarena. Personas que llevan mucho tiempo con ventilación mecánica pueden sufrir daños neuromusculares que requieran de una rehabilitación larga.

«Hay algunas personas, no muchas, que salen de esta enfermedad con un cierto grado de despiste o que reacciona con más lentitud ante determinados estímulos . Pero somos optimistas y creemos que se puede superar todo esto con el tiempo».

La secuela más frecuente del Covid es la astenia o el cansancio prolongado, mientras que las demás secuelas no son, por fortuna, frecuentes. Otras son los cuadros de trombosis, a corto y medio plazo, de reciente actualidad por los casos detectados tras la administración de vacunas de AstraZeneca y Janssen , «pero el coronavirus produce estos casos con una frecuencia altísima», asegura Rodríguez Baño , que cuenta que se están investigando en algunos ensayos algún tipo de anticoagulación preventiva o terapéutica para ver si se pueden evitar estos trombos.