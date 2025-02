Las nuevas restricciones por el coronavirus duplicarán el número de bares cerrados en Sevilla

Los hosteleros de Sevilla han convocado a todo el sector andaluz a una manifestación que se celebrará el próximo jueves desde la plaza de la Campana hasta el palacio de San Telmo , pasando por el Ayuntamiento. La patronal denuncia que las medidas restrictivas anunciadas este domingo por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , ponen en jaque a los bares y conllevarán que como mínimo se duplique el número de establecimientos cerrados , que ahora son mil. El presidente de los Hosteleros de Sevilla y el vicepresidente de la patronal a nivel andaluz, Antonio Luque, ha exigido al Gobierno autonómico y a las administraciones locales ayudas directas para salvar 200.000 empleos en toda Andalucía y 55.000 negocios.

Luque, que ha sido muy duro con el presidente de la Junta, de quien dice que «no me creo nada de su plan de rescate» , ha señalado que «estamos en la UCI, nunca hemos tenido ayudas cuando somos un sector que aportamos felicidad y un 3% del PIB autonómico». Asimismo, se ha quejado de que son «la cabeza de turco» cuando «sólo el 3% de los contagios se producen en nuestra actividad, algo que ha reconocido el propio Juanma Moreno». Por eso, ha apelado a que la Junta tome medidas similares a las que se han adoptado en comunidades como Madrid, Murcia o Galicia , donde también gobierna el Partido Popular y, o bien subvencionan entre 3.000 y 7.000 euros en función de los empleados, o con ayudas directas a los empresarios por facturación del año anterior .

Entre las protestas que han organizado, además de la manifestación del jueves a las 11.30 horas , convocan a los hosteleros a hacer caceroladas el martes y el miércoles a las 16.30 horas.

Preguntado por los bares que incumplen las medidas, que no son pocos, Antonio Luque ha recordado que fueron ellos quienes le pidieron al Ayuntamiento, al modificar la ordenanza de los veladores, que fuera duro con los que se saltan las normas: «Desde primera hora pedimos que al que no cumpliera le precitaran el bar» . Asimismo, ha culpado a los clientes, «que son los que se quitan la mascarilla y tiene que ir como un policía el camarero a reñirles». En este sentido, ha insistido en que «se están alquilando apartamentos turísticos para hacer fiestas privadas, donde no hay ningún tipo de control de la mascarilla y las medidas sanitarias, como está pasando en Cataluña, donde los contagios están subiendo».

Espadas estudiará ayudas

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas , ha apoyado este lunes las medidas restrictivas anunciadas por Juanma Moreno de cerrar la actividad no esencial a las 18 horas y adelantar el toque de queda a las diez de la noche. También, el primer edil ha respaldado el plan de rescate anunciado por la Junta para los sectores afectados -y que se desconoce su contenido- y ha anunciado que va a colaborar estudiando jurídicamente cómo reducir o suprimir las tasas municipales para reducir el impacto en estos negocios más castigados.