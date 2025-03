Los niños toman las plazas del centro de Sevilla

La Magdalena

«Albergo ciertas esperanzas en la plaza de la Magdalena una vez que acaben las obras, porque supondrá otro sitio peatonal para que puedan jugar los niños», afirma Alberto Costas ante la próxima finalización de las obras en aquella céntrica plaza que podría suponer un nuevo espacio de ocio infantil. Begoña Abaurrea tiene cuatro hijos y acude casi todos los días a estas plazas porque «si no, los niños se suben por las paredes en casa. Voy a la Plaza Nueva todos los días que no hay clases por la tarde y es un lugar al que me encanta ir. Nos sentamos allí, hace una temperatura fantástica, vienen los abuelos al aire libre y mis hijos pueden disfrutar mucho de ellos y además está cerca de casa. Nos viene muy bien», añade.