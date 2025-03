Así nació la primera gran consultora española

Dos ingenieros industriales mantienen un encuentro en 1962. Uno es Javier Benjumea Puigcerver , que con 47 años ya es la figura empresarial más reconocida e influyente del momento tras situar a Abengoa entre las grandes compañías españolas del sector de las ... infraestructuras. El otro es un joven consultor gallego , afincado en Sevilla de manera fortuita, cuya especialidad profesional es realizar mejoras de productividad en grandes fábricas. La mayoría de sus clientes está en Madrid y Bilbao, pero se presenta ante Benjumea para captar negocio en Andalucía y arraigarse aún más en la tierra en la que vive. Fue el primero de una serie de encuentros en los que se fraguó un hito poco reconocido en la historia económica de la ciudad: de aquellas conversaciones nació Control Presupuestario, la primera gran consultora empresarial de España.

El emprendedor que despertó tan vivo interés en el gran patrón de Andalucía era Valentín de Madariaga y Oya (1930-2002). Hijo de un arquitecto madrileño y de una joven viguesa, había pasado su niñez en la ciudad materna, en un palacete llamado Vista Alegre erigido por su tío bisabuelo, un indiano que había hecho fortuna en Cuba. Su infancia discurrió entre el colegio de los jesuitas y el jardín de aquella casa , donde ejercitaba su puntería con una escopetilla de plomos (en la adolescencia acompañaría frecuentemente a su padre a cacerías de perdices y al tiro de pichón).

Cursó ingeniería industrial en Madrid y logró ser independiente gracias a las dotaciones económicas de los premios ganados en el tiro de pichón, repartiendo así el tiempo —como en su niñez— entre los estudios y la escopeta (como relata la biografía de Íñigo Ybarra Mencos, en la que se basa buena parte de este artículo).

Una beca para una estancia en Francia le abrió las puertas de su primer trabajo. Madariaga entró en las filas de Bedaux , una consultora gala que había desarrollado un método muy popular para medir la productividad de cada empleado en grandes compañías y establecer así un sistema de incentivos para propiciar mejoras y optimizar procesos. A Madariaga le encomiendan la aplicación del modelo en SACA (Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas), una industria metalúrgica enclavada en el actual barrio de Bellavista que llegó a contar con casi mil empleados.

SACA estaba participada por algunas de las familias más influyentes del panorama económico hispalense , como Eduardo Luca de Tena y Luca de Tena, José María de Ybarra y Gómez-Rull, Félix Moreno Ardanuy (padre del que después fue alcalde de Sevilla) y el industrial madrileño Ricardo Medem Gonzalbes. Estos linajes de la agroindustria andaluza se unieron en la posguerra para crear una fábrica capaz de atender con productos nacionales la emergente mecanización del campo, y recibieron posteriormente el respaldo del Instituto Nacional de Industria (INI). Madariaga llega a SACA en 1957, un momento de ebullición porque la compañía había sellado un acuerdo con el grupo estadounidense FAHR para producir cosechadoras e incluso tractores.

El pabellón de EEUU en la Expo del 29 es la sede de la fundación que lleva su nombre ABC

El ingeniero gallego se sumerge en la vida hispalense. Se instala en el Hotel Niza, frecuenta el club Tenis Betis y estrecha lazos de amistad en el Tiro de Pichón del Carambolo. Tras las corridas de toros en la Maestranza acude a los encuentros sociales que se organizaban posteriormente en el Alfonso XIII y allí conoce a Ángeles Parias Pérez-Centurión, que se convierte en su esposa y en la razón que le ancla a Sevilla.

Cuando concluye su trabajo en SACA, Madariaga se convierte en un asiduo del vuelo de Iberia a Madrid de las seis de la mañana para atender a grandes clientes industriales sin abandonar Sevilla, donde asesora a firmas como Cruzcampo, Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA), Hispano Aviación o Astilleros.

Paso adelante

A medida que aplica el sistema de Bedaux idea nuevos procesos para mejorar la gestión interna de las empresas. La consultora francesa estaba muy especializada en medir los tiempos de cada trabajador en fábrica, cronómetro en mano, con evidentes avances en la productividad. Madariaga pergeña un sistema que mide todos los aspectos de la cadena de valor de un producto y constata cuál es la influencia directa de cada variable en la cuenta de resultados. Si subía un 10% una materia prima, su modelo indicaba al instante el impacto en el coste unitario del producto.

En Bedaux no están interesados en aplicar esta innovación y en 1966 el empresario Javier Benjumea ejerce su influencia: anima a Madariaga a emprender su propio proyecto empresarial y se ofrece como socio. Así nace Control Presupuestario, tal como se denominó el sistema que había diseñado, y que estaba participado por Abengoa (30%) y el Banco Europeo de Negocios (30%). Su paso adelante como empresario tuvo su correlato en un nuevo salto como cazador. «El año que fundé mi empresa me rapé el pelo y me fui al Chad». Así recordaba el primero de los casi 200 safaris que protagonizó en su vida, un curriculum que mereció el premio Weatherby en 1977, equivalente al Nobel de la caza (reunió la mayor colección del mundo con más de 350 especies distintas, cada una de ellas en su entorno natural). Control Presupuestario y la caza eran actividades sinérgicas: nunca dejó de evolucionar su modelo, hacerlo más sofisticado y extenderlo a otras áreas de la empresa… y ese ejercicio de reflexión lo desarrollaba en las largas horas de aguardo.

La primera etapa de Control Presupuestario se centró en el análisis de las empresas que estaban bajo el perímetro de sus propios accionistas (Abengoa y las compañías controladas por el Banco Europeo de Negocios), pero tres años después decide ir más allá. Considera que tiene ya la madurez suficiente para ofrecer sus servicios a más empresas, por lo que adquiere el 60% de las acciones que estaba en manos de sus dos socios e inicia su andadura en solitario.

La consultora —con sede en Huerta del Rey— tiene su principal oficina en la calle Hermosilla de Madrid, además de en Bilbao y Barcelona, y cuenta con medio millar de profesionales y analistas. Su modelo se aplica en miles de empresas privadas y públicas de todos los sectores.

La década de los ochenta marca una nueva etapa. Aterrizan y crecen aceleradamente las grandes multinacionales que, a la postre, configurarían las que hoy se denominan Big Four (PwC, EY, Deloitte y KPMG). Son compañías que establecen sistemas de remuneración diferentes, haciendo socios a los empleados para garantizar su continuidad en la firma. En este contexto la gestión del equipo directivo de Control Presupuestario (que se rige bajo el esquema de una empresa familiar) es cada vez más compleja y Madariaga abre el capital para dar entrada a los empleados, aunque esto no cierra las desavenencias sobre cómo debía organizarse la consultora.

Finalmente negocia la venta de Control Presupuestario a estos profesionales, que se sella definitivamente en 1991. Por entonces su modelo se había traducido al lenguaje informático y se había convertido en un innovador software empresarial. En 1998 —cuando facturaba más de 100 millones de euros— el gigante holandés Getronics adquirió a los directivos la compañía fundada por Madariaga.

Sede de MP, la compañía que creció con sus consejos

Así terminó la peripecia de la que fue la primera gran consultora empresarial de la España moderna, pero el final de esa etapa abre un camino inesperado: Madariaga utiliza el modelo que había desarrollado durante treinta años para aplicarlo en su propia compañía.

Había entrado como accionista en distintas sociedades (como Guadacorte, Sadrym o Cuerotex ), y entre ellas estaba MAC , un taller sevillano con quince trabajadores que fabricaba pequeñas piezas para ascensores y amortiguadores para el tambor de las lavadoras. En esta nueva fase la segunda generación familiar se incorpora a la empresa y aplica sus consejos (su hijo Gonzalo es consejero delegado, su yerno José Luis Mora Figueroa, que había sido consultor en Control Presupuestario, asume la secretaría general, y posteriormente su hijo Romualdo se incorpora al área financiera).

Consolidación

No sin dificultades MAC logra desarrollar componentes más complejos , como el cuadro eléctrico completo de un ascensor (con el cableado y la botonera). Esto le permite negociar con proveedores de mayor fuste, como Puarsa (firma de Zaragoza que produce cabinas, chasis, reductores y puertas). Una crisis de solvencia de esta empresa maña propicia que Madariaga pueda absorber la sociedad, forjando así Mac Puarsa, el germen de una compañía que ya tenía los mimbres para desarrollar ascensores completos, así como instalarlos y mantenerlos.

En los años de consolidación de MP el empresario combate contra una fibrosis pulmonar. Pese a todo, nunca deja de cazar —adaptándose a sus limitaciones físicas— ni tampoco de evolucionar su sistema, que acaba denominando IMI (Ingeniería del Marco Institucional). En sus últimas teorías va más allá de la racionalidad del ingeniero y entra en el campo de la psicología aplicada al desarrollo de los directivos. Sabe que nada tiene sentido si al frente de los proyectos no están las personas adecuadas y busca vías para detectar el talento dentro de las organizaciones. «Hay personas que dan resultados maravillosos y no saben explicar cómo, con esos hay que quedarse; a quienes explican de manera maravillosa porque no suceden las cosas debemos apartarles», afirmaba.

Amaba la gestión empresarial y la caza, por eso le buscaron para mejorar la gestión de fincas, como en La Almoraima . Solo tras vender Control Presupuestario adquirió la finca Las Loberuelas, convertido en su segundo hogar, junto a su casa en Santa Eufemia, a la que llamó Vista Alegre como reminiscencia del palacete vigués en el que pasó su infancia. ¿Por qué un cazador pasional solo compró un coto en el otoño de su existencia? Decía que «ya poseía una finca con 400.000 millones de hectáreas, que tiene los polos achatados y en la que había cazado en casi todas sus manchas». Y esa visión exenta de fronteras es la que le permitió fundar la primera gran consultora empresarial moderna sin renunciar a vivir en Sevilla.