La muralla de Sevilla era blanca

Las obras de restauración del lienzo interno de la muralla de la Macarena están en la fase final y dejan ver ya el resultado estético que tendrá. Los técnicos están aplicando el criterio de mínima intervención y dejan claro que ... no cambiará la visión que todos los sevillanos tienen de las defensas islámicas de la ciudad, pero que la piedra quedará prístina. «Se acercará a su estado original y se conservará y fijará el revestimiento que tenía» , señala a ABC el arqueólogo Óscar Reina. El equipo multidisciplinar que está trabajando en la muralla ha podido confirmar los indicios que había: en su parte intramuros, la cerca estaba encalada. Era blanca.

ABC adelantó esta semana que la restauración del Arco de la Macarena había revelado las policromías originales con las que estaba pintada la puerta: un albero mucho más claro que el amarillo intenso de la fachada y una combinación de almagra, ocre, blanco y negro en las cornisas, pináculos y demás elementos decorativos, que serán recuperados. Pero, además, en el interior del arco, cuya imagen actual se debe a la reforma que se hizo en el siglo XVIII, se ha hallado la primitiva puerta islámica de Bab-al-Maqrin y que tenía la misma fábrica que el resto de la muralla.

El machón de la muralla descubierto en el interior del Arco de la Macarena deja ver el revestimiento de cal que tenían las defensas de la ciudad Raúl Doblado

Se trata de un machón que sigue el trazado de la cerca que sí está visible y que tenía dos tonalidades por el recrecido que tuvo en la segunda mitad del siglo XII: hacia el exterior hay una tendencia hacia el rojo y, hacia el interior , hacia el blanco . En una cara se aprecia un color más tierra y, en la otra, a base de cal. Ese trozo de muralla emparedado en el Arco conserva además los revestimientos que muestran claramente cómo eran por fuera. Son dos centímetros de mortero de ca l, que también ha aparecido aunque apenas visible en algunos puntos del lienzo intramuros que se está restaurando, y que se fijarán como testigo de lo fueron en origen.

Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo que coordinan los trabajos explican que se trata de una intervención respetuosa, en la que se buscará preservar los valores históricos que tiene, sin alterar nada. La diferencia con el Arco de la Macarena es que, en este caso, los colores se conservan en muy buen estado. Los criterios de restauración actuales instan a eliminar los morteros y repintes añadidos para preservar lo original tal y como se ha encontrado. Por ello, en la vieja puerta por donde entraban los Reyes al llegar a Sevilla se notará el resultado estético y en la muralla no, ya que en este caso apenas han quedado huellas de los revestimientos.

La rehabilitación de la cerca tiene como objetivo la identificación cronológica y una lectura de las distintas épocas por las que ha pasado y las intervenciones que se le han aplicado. Así, en el primer nivel, junto al suelo, se aprecia la restauración de 1985 , en la que se utilizó cemento que le aportó un cromatismo gris. Por encima está la muralla original del siglo XII y el citado recrecido que tiene un color más blanquecino.

La Gerencia ha contratado como asistencia técnica a la arqueóloga Margarita del Val para que elabore un estudio de fotogrametría . Se trata de una recreación en 3D de la muralla y del arco que incluye un estudio volumétrico en el que se dejará el testigo de las distintas capas estratigráficas.

Estos trabajos, que concluirán en diciembre, servirán no sólo para limpiar la piedra de la contaminación, sino también para recuperar algunos volúmenes y fijar la estructura, que sí está en buen estado, de forma que no haya desprendimientos ni se vea afectada por las filtraciones de agua. El presupuesto de estos trabajos es de 920.000 euros , financiados en un 43% por el Ministerio de Fomento con cargo al programa 1,5% Cultural. A eso se le suman los alrededor de 200.000 euros del arco.

El resto de fases

Urbanismo afrontará el resto, así como los 70.000 euros para la primera fase de la rehabilitación de la Puerta de Córdob a, cuyo convenio se está redactando y se firmará antes de que acabe el año. En este caso, se trata de una parte de las defensas que pertenecen a la hermandad de San Hermenegildo y que se afrontará en primera instancia por parte del Ayuntamiento, a continuación del lienzo interno de la muralla, para que el resultado estético sea el mismo. Más adelante, se intervendrá en otra fase la parte interior, que se pretende que sea visitable: el patio entre las dos puertas, el almenado y el oratorio y la cárcel donde fue martirizado el primer rey cristiano de Sevilla.

La siguiente fase corresponderá a la restauración de la cara externa de la muralla, la barbacana y la liza . El presupuesto es de 1,8 millones de euros y contará igualmente con la financiación de Fomento. Se espera que esté terminada en 2023 .

El entorno y el turismo

Una vez rehabilitada la cerca islámica, hay otros dos proyectos que se van a poner en marcha. El primero será incluir las defensas de Sevilla dentro del plan turístico de la ciudad para la zona norte del Casco Antiguo. La intención es que la Torre Blanca , la fortificación más grande de este tramo de la Macarena, acoja un centro de interpretación para comprender cómo funcionaban estas murallas, que serán visitables por la liza y la parte alta del almenado.

Por otro lado, el Ayuntamiento está redactando un estudio-diagnóstico para mejorar el entorno urbano y salvaguardar este bien tan vulnerable. El tráfico es una de las grandes preocupaciones por lo que, además de la mejora de la Ronda Histórica, que está ya reduciendo carriles para ganar espacio peatonal y para las bicis, se estudiará qué hacer con la calle Macarena . En principio, el Consistorio no se plantea una peatonalización completa, aunque el propio Plan Respira de restricción de acceso de vehículos al Centro ya limitará el tráfico en esta vía que va contigua al lienzo intramuros. Los jardines del exterior serán también objeto de una mejora. Actualmente no sólo no tienen uso sino que suelen ser un foco de vandalismo, hogar de indigentes y basurero.

Este estudio se está elaborando en el marco de colaboración con la Universidad de Sevilla de cara al «el desarrollo de estrategias encaminadas a la restauración y su posterior conservación preventiva de la muralla medieval».