Muñoz aplaza planes urbanísticos en Sevilla para evitar el caos a meses de las elecciones municipales

El plan para cortar el tráfico en el Centro, para el mandato que viene

Una de las grandes iniciativas que el socialista Juan Espadas tenía en cartera siendo alcalde para este mandato era la de dar un paso más con su famoso plan Respira Sevilla y llevar a cabo la restricción para los vehículos privados en todo el Casco Antiguo. Pero el relevo en la Alcaldía y la coyuntura de acumulación de obras ha hecho que su sucesor, Antonio Muñoz, se haya replanteado la puesta en marcha de ese corte total para el Centro impulsado desde Movilidad. No quiere el regidor más problemas que los ya existentes, que no son pocos precisamente, y ha ido dosificando la tramitación para que la activación del plan y el uso de cámaras de vigilancia para el acceso al Centro no se hagan hasta el mandato que viene.