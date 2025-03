El Movimiento Feminista de Sevilla concentra a unas 300 personas en la plaza de San Francisco por el 8-M

El Movimiento Feminista de Sevilla ha organizado una concentración este lunes 8 de marzo en la plaza de San Francisco. La convocatoria de este año se ha realizado bajo el lema: «Unidas y fuertes. Feminismo siempre» .

Desde las 18 horas, un grupo de organizadoras medía el suelo de la plaza y señalaba el lugar que debían de ocupar los participantes para así poder mantener siempre la distancia de seguridad frente al Covid-19

A las 18.30 horas ya estaba todo preparado, y minutos antes habían empezado a llegar grupos de personas que portaban mascarillas moradas. Un centenar de representantes de asociaciones feministas acudieron a la convocatoria y extendieron sus pancartas en el centro de la plaza , en las que se podían leer lemas como 'En igualdad y contra las violencias machistas ni un paso atrás', de Feministas en Red de Sevilla, así como los mensajes 'Nada que perder, mucho que reivindicar' o 'Frente a la igualdad, revolución feminista', de la plataforma 8 de marzo.

También se podía leer en una pancarta del Partido Feminista de España « No más explotación sexual y reproductora de las mujeres» o incluso dos mujeres saharauis portaban otra pancarta en la que se podía leer «Por nuestros derechos como mujeres y como saharauis».

«Unidas y fuertes, feminismo siempre»

Entre las consignas, «Fuera machistas de los tribunales», «Patriarcado y capital, alianza criminal»', «Unidas y fuertes, feminismo siempre», o 'A igual trabajo, igual salario'. A continuación se corearon varias canciones, cuya letra habían repartido con anterioridad, como «Bella ciao feminista» o « El violador eres tú» .

Durante la concentración, a la que han acudido en total unas 300 personas -ya que también asistieron grupos de apoyo-, se cuidaron escrupulosamente las distancias , y por el altavoz se podía oír repetidamente: «Por favor, mantened las distancias».

Para la presidenta de Feministas en Red de Sevilla, Carmen Torres , «estamos aquí porque no queríamos perder la oportunidad de que se nos visualice en un día tan importante. Es evidente que no puede ser como otros años porque hemos ponderado la salud y la norma antes que lo que significa realmente el día, que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer desde 1975. Nos hemos comprometidos a guardar rigurosamente todas las normas sanitarias, de hecho no hemos realizado una convocatoria masiva, simplemente anecdótica y representativa, y aquí estamos un año más para conmemorar este día importante para nosotros porque aún sigue habiendo techos de cristal en casi todos los ámbitos de la sociedad», apuntó.

«Improrrogable e inaplazable»

Entre los asistentes se encontraba la secretaria de Mujer de CCOO de Sevilla, Eva Martínez Cabana , quien denunció una vez más «las grandes desigualdades que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral o social, y la violencia de género. El acabar con todo ello es improrrogable e inaplazable», comentaba. «Las mujeres que sabemos de responsabilidad, sabemos que es un día de reivindicación y lucha, tan necesario como siempre y más imprescindible que nunca.

También durante la tarde de este lunes, en la rotonda de la Barqueta , se desarrolló otra concentración convocada en este caso por '8M Feminismos Diversos Sevilla' .

