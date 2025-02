Los Morancos ponen patas arriba «El Hormiguero»

Este lunes por la noche, «El Hormiguero 3.0» tuvo como invitados a los Morancos. El dúo cómico sevillano visitó el popular programa de Antena 3 para presentar la gira que está realizando con su espectáculo «X 40 +», en el que conmemora sus 40 años sobre los escenarios .

Desde el primer momento pudo verse que Jorge y César Cadaval llegaban con ganas de pasarlo bien, de forma que entraron en el plató llevando a hombros a un Pablo Motos que fue eclipsado durante toda la noche y que llegó a pasar algún aprieto por los temas y chistes elegidos por los hermanos Cadaval.

A lo largo de la entrevista, pusieron sobre la mesa asuntos tan delicados como el coronavirus , sobre el que hicieron bromas como «Ayer fui a un chino, lo vi con una mascarilla y le pregunté: '¿Tiene usted coronavirus?' Dijo que no, pero que me lo podía traer mañana». También hablaron de una china que vive en España a la que supuestamente había escuchado Jorge en el Canal 24 Horas de TVE a la que habían preguntado por el tema: «Y dice ella: 'no problema, nosotros en China somos muchos'. ¿Perdona? ¿Cómo que somos muchos?» . Unos chistes estos que dividieron al público del programa en las redes sociales.

Los Morancos, invitados platino del programa por sus numerosas visitas, hablaron de trasplantes de pelo y del aspecto físico de Pablo Motos, «entre Induráin y Coto Matamoros», en referencia a unos supuestos retoques que el presentador se había hecho. No se cortaron ni un pelo: «Si el escaparate está así, ¿cómo estará el almacén?» .

Sin dejar el humor a un lado en ningún momento, recrearon el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras lo cual comentaron que prefieren dejar la política fuera de sus espectáculos y de su humor. «Nosotros no nos metemos en política, nos metemos con los políticos» , comentó César, que cree que es una de las razones de su éxito durante tantos años. Hicieron hincapié en que únicamente buscan la diversión y que todo el mundo sea feliz. «Yo lo único que pido es que la gente llegue a final de mes con un sueldo digno y una buena seguridad social», dijo Jorge.

La pareja era la que llevaba las riendas del programa. Llegó el momento en que el mayor de los Cadaval se levantó de su asiento y, como Pedro por su casa, comenzó a repartir camisetas promocionales de su show a quienes recordasen dónde actuaban los Morancos en su gira. También hubo tiempo para que una señora del público que era muy fan del dúo tuviese la oportunidad de conocerlos, darles dos besos y soltar una sonora carcajada con cada comentario.

El desfase de los Morancos, en aumento en el tramo final del programa -especialmente por parte de César- casi impidió realizar las secciones que Pablo Motos tenía previstas. Pilar Rubio llegó con las últimas tendencias en moda para deslumbrar en las pasarelas, y todos lucieron parches y colas de plumas. No faltó la guasa en una puntilla de César Cadaval, que afirmó que él era un macho y se vestía con traje y corbata, despertando de nuevo ciertas críticas en Twitter.

Lo cierto es que «El Hormiguero», con la visita de los Morancos, fue líder de la noche y lo más visto del día , con un 17,7% de cuota de pantalla y 3.047.000 espectadores.