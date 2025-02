Montero: «El candidato a la Alcaldía de Sevilla es Antonio Muñoz, no yo. Él es la persona adecuada»

La ministra de Hacienda, la socialista sevillana María Jesús Montero, ha aprovechado este viernes su presencia en el foro de economía organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla en el hotel Alfonso XIII para zanjar polémicas en torno a la candidatura local de su partido y ha mostrado un respaldo contundente al actual alcalde, Antonio Muñoz. El actual regidor fue investido en enero tras la marcha de Juan Espadas a la jefatura del PSOE-A tras siete años al frente del Consistorio.

La responsable del Gobierno central ha recalcado que Muñoz «está realizando una labor magnífica en el Ayuntamiento y es, sin duda, el mejor candidato» para las próximas elecciones municipales, las de mayo de 2023. En ese sentido, la socialista ha ido a más y ha expuesto sin rodeos que « el candidato del PSOE para Sevilla es Antonio Muñoz , y no yo, como veo que se dice en algunos foros sin saber por qué motivo. Que no haya dudas ni polémicas. El candidato es él. Mi candidato, desde luego, es él, y no yo, que no estoy en eso. Es la persona adecuada por su conocimiento amplio de la ciudad y va a ser el mejor sucesor de Juan Espadas».

De esta manera, desde el Gobierno central se da el respaldo tácito a Muñoz para que sea el próximo aspirante socialista en los comicios municipales , en los que tendría como principal adversario al popular José Luis Sanz. Serán los comités y la dirección federal del PSOE la que concrete finalmente esta cuestión, pero el actual alcalde ha recibido un verdadero balón de oxígeno por la que se ha perfilado como su principal rival interna para esa candidatura, la sevillana Montero. Ella misma ha salido al paso del asunto aprovechando su presencia en la capital andaluza, en la que ha alabado la labor de Muñoz en sus dos meses como alcalde y en su trayectoria general en el Gobierno municipal.