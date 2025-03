Mitos y realidad sobre el cáncer de próstata: la actividad sexual, la raza, la vasectomía, la carne roja...

En España el cáncer de próstata es el de mayor incidencia en varones (por encima de pulmón y colon y el segundo por detrás del cáncer de mama en los dos sexos) con más de 30.000 casos al año, de los que más de ... 5.000 se diagnostican en Andalucía. Esta enfermedad mata a unas 6.000 personas todos los años en nuestro país y es la tercera causa de muerte en varones europeos (10,3 por cada 100.000). Sobre esta enfermedad, que viene creciendo de forma moderada, gracias a diagnósticos más precoces.

En los países occidentales, la gran mayoría de los pacientes con este tumor son diagnosticados en estadios localizados y tratados mediante cirugía, radioterapia o la combinación de esta última con tratamiento hormonal . Alrededor de un tercio de estos pacientes recaerán en forma de enfermedad diseminada y apenas un 5 por ciento debutan con enfermedad metastásica.

La enfermedad se diagnostica raramente antes de los cincuenta años, pero a partir de esta edad su incidencia aumenta más rápido que en cualquier otra neoplasia. El 90 por ciento de los casos aparecen en varones mayores de 65 años. O tra característica del cáncer de próstata es su crecimiento lento y su baja agresividad en los estadios iniciales de la enfermedad. Gran parte de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata que fallecen por la enfermedad lo hacen a partir de los 75 años. Por este motivo, las tasas de mortalidad son inferiores a las de incidencia.

Jesús Castiñeiras , jefe del servicio de Urología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que atiende a unos 120 pacientes a la semana, desmonta algunos de los mitos que se han extendido sobre esta enfermedad:

La operación de hiperplasia benigna de próstata evita la aparición de cáncer. « No es cierto porque el cáncer se origina en la zona periférica. Una persona operada tiene el mismo riesgo de padecer un cáncer en la próstata».

Una mayor actividad sexual favorece la aparición de cáncer de próstata. « No es cierto . Hubo estudios que demostraron en su momeno que con menos actividad sexual había menos cáncer de próstata pero posteriormente se demostró que la actividad sexual ni quita ni pone cáncer de próstata . Por si hay dudas, hay que aclararlo».

La vasectomía es un factor de riesgo del cáncer de próstata. « No es cierto. Se trata de otro mito que se alimentó de algunos estudios pero está demostrado que no. Esos ensayos que demostraron tal cosa se basaro en unas muestras que se tomaron mal y no tenían ninguna validez científica».

Una persona con antecedentes familiares tiene más posibilidades de padecer cáncer de próstata. «Es cierto. Está demostrado el factor genético y que hijos de padres con cáncer tienen más probabilidades de tener un cáncer de este tipo y que los nietos de abuelos con cáncer todavía tienen más probabilidades».

Las personas de raza negra y caribeña tienen más riesgo de padecer cáncer de próstata. «Esto es cierto. H ay un factor racial y está demostrado que las personas de raza negra padecen más esta enfermedad que las de raza blanca».

La carne roja es un factor de riesgo del cáncer de próstata. «E s cierto. El factor alimenticio está demostrado y hay un estudio que compara la incidencia del cáncer de próstata en los países orientales como Japón, Corea o Tailandia con Europa y Estados Unidos cuyos resultados son incuestionables. La razón está en el consumo de esos de verduras, fruta y soja que previene la aparición de esta enfermedad».

El doctor Castiñeiros añade que «se ha visto que los japoneses que han emigrado a Estados Unidos tienen los mismos índices de cáncer de próstata que los norteamericanos a los veinte años de estar allí y de adoptar sus hábitos alimenticios. El consumo de carne roja es determinante en el cáncer de próstata».

En Sevilla se diagnostican más de mil casos de cáncer de próstata al año. El doctor Castiñeiras dirige en el Virgen Macarena una consulta monográfica de patología prostática en la que se ven unos 120 pacientes a la semana. S e realizan unas 5.500 consultas al año relacionadas con esta glándula .

En la Unidad de Urología del Virgen del Rocío atienden cada año a unos 600 pacientes con indicación de biopsia de próstata por sospecha de tumor, de los que aproximadamente 220 son diagnosticados de un cáncer de próstata , que se abordará con cirugía, fármacos o radioterapia, según los casos. De los nuevos casos diagnosticados, el 6,7 por ciento debutarán en una fase avanzada o metastásica de la enfermedad.

El Servicio de Urología del Virgen del Rocío ofrece cirugía robótica para casos localizados (de las que se realizan unas noventa intervenciones anualmente) y tratamiento con moléculas de última generación. También colaboran en un manejo multidisciplinar en otras alternativas como la braquiterapia, procedimiento con el que se tratan unos 40 pacientes al año.

El PSA es una proteína que se ha convertido en el mayor marcador tumoral del cáncer de próstata. «Hasta su descubrimiento todos los cánceres nos llegaban pasados de fecha, ya avanzados, con metástasis. Ahora se diagnostican muy pronto garcias al PSA. Nos dice que la próstata está eenferma pero es poco específico, porque no nos dice el apellido de la enfermedad, si es cáncer o hiperplasia», dice el doctor Castiñeira, que añade: «Si nosotros nos morimos a los 100 años, el 80 por ciento tendríamos cáncer de prostata en una necropsia y el 80 por ciento de la población no se muere de cáncer de próstata. Hay cánceres que matan y cánceres con los que se convive y por eso el "screening" del cáncer de próstata no tiene mucho interés porque vamos a sobrediagnosticar a una población de edad avanzada que se va a sobretratar porque antes de cáncer de próstata se morirán por otras razones».

Castiñeiras cree que «estamos diagnosticando más tumores cada vez porque la calidad asistencial va mejorando, se hacen más PSA y llegará un momento en que se estabilice».

A día de hoy la cirugía y la radioterapia son alternativas terapéuticas equivalentes. Ambas tienen la misma eficacia y el mismo control local en el caso del cáncer de próstata. El servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen Macarena ha tratado en el último año 213 pacientes con este tipo de tumor.

Dentro de las prestaciones de este servicio sanitario destaca la aplicación pionera de una técnica basada en la radioterapia guiada por imagen de TAC con marcas radioopacas y la radioterapia guiada por ultrasonido.

Este último procedimiento, cuya denominación clínica es Radioterapia Estereotáctica Extracraneal (SBRT), ofrece la máxima precisión en la distribución de las dosis de radiación disminuyendo considerablemente el número de sesiones. Actualmente es posible curar a determinados pacientes con cáncer de próstata en tan solo 5 sesiones con la misma seguridad y eficacia que antes con 20-30 sesiones.

«La clave para el éxito de la técnica radica en disponer de un equipo multidisciplinar bien entrenado y en la aplicación de tecnología de vanguardia. Concretamente, para la SBRT guiada por ultrasonidos se utiliza un equipo específico (Clarity, Elekta), especialmente coordinado con un acelerador lineal, que monitoriza los movimientos del órgano en tiempo real, para mejorar la exactitud en el tratamiento. Esto permite reducir el número de sesiones, pudiendo llegar en el futuro a tratar esta patología con una única sesión de radioterapia», asevera Eloísa Bayo , jefa de servicio de Oncología Radioterapica del centro sanitario.

«El pronóstico del cáncer de próstata es bueno y las tasas de supervivencia a 5 y 10 años son cercanas al cien por cien», asegura el doctor Juan Leal Lombardo, del Quirónsalud Sagrado Corazón

El doctor Juan Leal Lombardo , miembro del equipo de Urología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, destaca que se trata de un tumor muy relacionado con la edad, siendo la población diana los varones entre 50-70 años y pide estar alerta ante una serie de síntomas que si bien es verdad están más relacionados con la hiperplasia benigna de próstata —síntomas miccionales—, podrían ser síntomas iniciales del cáncer de próstata. Así expone que «debemos consultar con el urólogo si notamos una disminución del calibre miccional, dificultad para orinar, emisión de sangre con la orina, dolor durante la micción, interrupción del chorro de orina, pérdida de peso no justificada o dolor óseo constante de nueva aparición».

El doctor apunta que «el pronóstico del cáncer de próstata es bueno y la gran mayoría de los casos presentan buen pronóstico , con tasas de supervivencia a 5 y 10 años cercanas al 100%».

El mensaje alentador, destaca el doctor, viene de la mano de las novedades en cuanto a tratamientos. Desde el punto de vista quirúrgico Juan Leal añade que «los avances de la ciencia permiten abordar quirúrgicamente tumores de alto riesgo o gran volumen tumoral que tradicionalmente eran descartados para el tratamiento quirúrgico ». Asimismo, incide en «los buenos resultados de la cirugía con preservación selectiva de los haces neurovasculares cavernosos (bandeletas neurovasculares) y cuello vesical, mejorando la recuperación precoz y la continencia urinaria ».

Del mismo modo destaca la utilización de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas — cirugía laparoscópica avanzada —, mediante la cual se extirpa la próstata con la menor agresividad quirúrgica posible y respetando al máximo las estructuras nerviosas y vasculares del organismo para garantizar la rápida recuperación del paciente. También existe un arsenal terapéutico muy amplio que va desde las terapias hormonales, hasta las terapias guiadas por estudios genéticos cada día con mejores resultados.