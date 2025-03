Miguel Ángel Castro no tendrá oposición para repetir como rector de la Hispalense

No habrá candidato alternativo a rector en la Universidad de Sevilla . Tal y como se esperaba, Miguel Ángel Castro, rector en funciones actualmente, es el único que ha presentado una candidatura para concurrir a las próximas elecciones rectorales en la Universidad de Sevilla, que se celebran el 19 de marzo.

Este viernes era el día fijado en el calendario electoral para la proclamación definitiva de candidatos, pero según ha informado la Universidad de Sevilla, la de Miguel Ángel Castro ha sido la única registrada.

Solamente un profesor universitario que no es catedrático y, por tanto, no puede aspirar al cargo de rector, se presentó hace unos días en una candidatura que fue invalidada. Victor López, profesor de Química, entregó en el registro una escrito con la intención de que sirviera de protesta para pedir el sufragio universal en la Universidad de Sevilla ya que es la única de España que no emplea esa fórmula para nombrar a su rector. En la Hispalense es el claustro, formado por 303 representantes, es el que designa al máximo responsable de la Universidad.

Campaña

La campaña electoral se desarrollará del 24 al al 17 de marzo ; y el candidato presentará su programa electoral ante el Claustro y debatirá con los claustrales el día 2 de marzo. Ese día comenzará con una comparecencia de Castro en la que presentará a los medios de comunicación su programa electoral. Además ese mismo día tiene programado un debate con el Consejo de Alumnos, el Cadus , en la que los estudiantes le preguntarán sobre los temas que le preocupan.

Los miembros del máximo órgano de representación universitaria podrán votar anticipadamente del 5 al 17 de marzo y la votación en el Claustro será el jueves 19 de marzo. Si procede ese mismo día se realizará la proclamación provisional del Rector electo. Una vez que sea designado, será el segundo mandato de Castro como rector, cargo en el que lleva desde el año 2015 cuando sucedió a Antonio Ramírez de Arellano, que dejó el cargo tras ser elegido consejero de la Junta de Andalucía.