«Es mejor dejar tranquila la Feria de Sevilla hasta 2021 aunque hay gente para todo y alguien vendría»

Manolo Marín (Sevilla, 1936) es uno de los grandes maestros del baile en España, «maestro de los maestros», como es reconocido por muchos de sus coetáneos. De él han aprendido primeras figuras como María Pagés, Rubén Olmo, o Eva Yerbabuena. Bailaor autodidacta, ha compuesto coreografías para Cristina Hoyos, la Compañía Andaluza de Danza, o el Ballet Nacional de España , entre otros, y acaba de terminar una que se va a estrenar en Tel Aviv. Comenta a ABC desde su casa en Triana, que tiene una placa con su nombre, que pese a los numerosos homenajes que ha venido recibiendo durante los últimos meses («casi uno a la semana antes del confinamiento», dice) se encuentra en buen estado de salud. «No pienso morirme todavía, ni con el coronavirus», advierte con una sonrisa.

La Feria también se ha suspendido por el coronavirus. ¿La va a echar tanto de menos como la Semana Santa?

Los flamencos somos menos feriantes. Antes trabajábamos más en las casetas pero hace mucho que no, casi desde que se extendieron las sevillanas, que las empezó a bailar todo el mundo, y la música grabada. Si usted ve a una flamenca vestida de traje de flamenca en la Feria es porque va a actuar. Si no, le aseguro que no se viste.

¿Qué le parecen los planes municipales de celebrarla en septiembre, aun en un formato más reducido?

Creo que eso es forzar mucho las cosas y que deberíamos dejarla tranquila hasta el año que viene. Nuestra feria es una feria de primavera, una feria de abril, no de septiembre. Si se hace, seguro que alguien vendría, porque hay gente para todo, pero no creo que sea buena idea. Si acaso, que le hagan un homenaje un día en el campo de la Feria y ya está.