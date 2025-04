Antonio del Castillo, tras doce años de la muerte: «Ojalá pusierais en la portada "Marta ha aparecido"»

La tarde del sábado 24 de enero de 20o9 Marta del Castil lo, que entonces contaba con 17 años, salía de su casa porque había quedado con unos amigos, entre ellos Miguel Carcaño , quien horas más tarde se convertiría en su ... asesino. Fue la última vez que la vieron sus padres. Han pasado doce años de aquel día . Lo único que saben con certeza es que su hija está muerta, pero aún no han podido descansar por lo que supone no saber dónde esta enterrada . Es la gran incógnita de este caso. « Ojalá pusierais en la portada ‘Marta ha aparecido’ », confiesa el padre, Antonio del Castillo, con motivo del décimosegundo aniversario de un suceso que conmovió a todo un país.

Fue el 14 de febrero cuando Carcaño , exnovio de la chica, fue detenido y confesó que había matado a Mart a durante una discusión en su piso de León XIII en la capital. Le había golpeado con un cenicero. Todo ocurrió en la misma noche del día 24 de enero. Su cuerpo sin vida, según la propia confesión primera del joven detenido, había sido arrojado a una zona del río Guadalquivir .

Después vinieron otras versiones bien distintas , hasta siete, por parte del asesino confeso de la joven sevillana. Y otras tantas ubicaciones donde dijo haber enterrado el cuerpo de Marta del Castillo. Un vertedero de Alcalá, una finca en La Rinconada, en Camas y un largo etcétera.

La condena

Por el asesinato de Marta la Audiencia de Sevilla condenó en enero de 2012 a Carcaño a 20 años de cárcel y absolvió a su hermanastro Francisco Javier Delgado, a la novia de éste, María García, y a Samuel Benítez . Después, el Supremo la elevó a 21 años y 3 meses por un delito contra la integridad moral.

Además, el «Cuco», el menor de edad de los cinco detenidos por estos hechos, fue condenado a tres años de reclusión en un centro de menores, seguidos de otros dos años de libertad vigilada, por un delito de encubrimiento. La sentencia asegura que Carcaño la mató de un golpe en la cabeza con un cenicero en el transcurso de una pelea .

La última versión

Este aniversario, en el que la familia no ha previsto nada especial, llega cuando en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que mantiene abierta una pieza para la desaparición del cuerpo sin vida de la joven, se investiga la posible participación del hermanastro de Miguel en el asesinato de Marta , todo ello después de que el pasado año, semanas después de otro 24 de enero, Antonio del Castillo pusiera en poder del juez Álvaro Martín unos documento relativos a la hipóteca del piso de León XIII, donde ocurrió todo, y que reforzarían, a juicio de la familia de Marta y de la letrada Inmaculada Torres, la última versión de Carcaño :fue su hermano quien golpeó a Marta con la culata de una pistola cuando ésta quiso mediar en una pelea entre éste y Miguel a cuenta de los dinero relacionados con dicho préstamo.

Ésta fue también la versión de los hechos que Carcaño le dio al padre de Marta en uno de sus encuentros en la cárcel de Herrera de la Mancha , donde cumple condena. «No me he vuelto a reunir. Es difícil, pero no me molestaría volver a hacerlo. No tengo nada que perder. Por una palabra que me lleve, el viaje merece la pena, aunque tenga que hacer de tripas, corazón ».

Preguntado por si aún mantiene «esperanzas» de encontrar el cuerpo de su hija y saber la verdad de lo que pasó la noche del 24 de enero de 2009 en el piso de León XIII , Antonio del Castillo confiesa a ABC que Carcaño «ha dicho lo que tenía que decir. Sabíamos que mintió. Después declaró que fue su hermano y lo creemos ».

« Pensar que Miguel discute con Marta y le da un golpe y mi hija desaparece no se lo cree nadie . Engañaron a la Policía porque Carcaño no tenía infraestructura para hacer desaparecer el cuerpo solo», añade.

La labor policial

«A lo mejor» los papeles aportados al juez sobre la hipóteca no resuelven el caso, pero lo que buscan es señalar que ahora «Miguel está diciendo la verdad» . Si bien, Antonio del Castillo entiende que el juez, después de tantas versiones, no lo creyera.

«El hermano, Francisco Javier Delgado, no es tan santo», según el padre de Marta, quien se muestra muy satisfecho del trabajo que está haciendo el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Sevilla , con quien ya se ha reunido en varias ocasiones, para investigar esos papeles. Es «un buen equipo y muy profesional» .

Antonio sabe que hay que tener paciencia porque la investigación requiere mucho tiempo. Entiende los tiempos policiales. No oculta, como no lo ha hecho nunca, su malestar con el trabajo del Grupo de Menores del mismo cuerpo que se hizo cargo de la investigación del caso de Marta. «Hoy la Policía Nacional no se hubiese creído a los detenidos», en sus múltiples versiones, asegura el padre de la asesinada, que sigue sin enteder por qué una vez que Carcaño confiesa que la ha matado la investigación la siguió llevando Menores.