El mapa de los monumentos en la Lista Roja del patrimonio en Sevilla

La asociación Hispania Nostra , cuyo objetivo es la defensa, la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural español, tiene un registro en el que señala los elementos que se encuentran en peligro de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus ... valores. Se trata de una Lista Roja formada actualmente por 821 monumentos, de los que 17 se encuentran en la provincia de Sevilla.

Este mapa del patrimonio en riesgo tiene puntos rojos en hasta once municipios de Sevilla y, en la capital, sólo hay uno actualmente: la capilla barroca de San José , en la calle Jovellanos, cuyas pinturas murales se encuentran en peligro por la falta de conservación, además del deterioro del mobiliario y objetos de arte, que avanzará de forma notable si no se interviene urgentemente. Los franciscanos capuchinos, propietarios de esta joya del siglo XVIII considerado Monumento Nacional desde 1912, lograron la financiación para la primera fase de los trabajos de consolidación de las pinturas de la bóveda y la cúpula. Estas obras, que incluyeron arreglos en las cubiertas y las fachadas, concluyeron y ahora se está buscando el dinero para afrontar la parte más costosa: la restauración de estos murales que narran la vida de San José.

Precisamente, esta semana el Ayuntamiento ha anunciado que aportará 75.000 euros para financiar parte de estos trabajos, que permitan sacar este monumento de la lastimosa lista de patrimonio en peligro y pasarlo a la Lista Verde.

De esta forma, Sevilla capital dejará de aparecer en este mapa de la vergüenza, después de que las Reales Atarazanas hayan dejado de figurar en él y se encuentra ya en la Verde. La razón por la que los antiguos astilleros se incluyeron en la Lista Roja no fue tanto su estado -cerrado desde hace décadas-, sino por el proyecto que presentó el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, encargado por la Fundación la Caixa, para instalar allí el Caixafórum, y que alteraba los valores patrimoniales. Esto conllevó que la Asociación en Defensa del Patrimonio (Adepa) llevara el asunto a los tribunales y ganara, obligando al arquitecto a elaborar un nuevo proyecto. En diciembre de 2017, se llegó a un acuerdo que respetaba la concepción original de estas naves donde se construyeron las galeras. Hispania Nostra entendió que el nuevo proyecto recuperaba y rehabilitaba adecuadamente las cuatro principales etapas históricas del conjunto y que, por lo tanto, el riesgo había desaparecido.

Las Reales Atarazanas han pasado a la Lista Verde J. M. Serrano

Este edificio ha pasado a la Lista Verde pero, desde entonces, allí no ha entrado una sola máquina. Ahora, que todos los intervinientes parecen de acuerdo por fin y que hay financiación , queda que la Comisión de Patrimonio informe favorablemente, se adjudiquen las obras, Urbanismo dé la licencia y se afronten de una vez por todas las obras para crear un nuevo centro cultural. La idea es que pueda estar listo en 2022 para el Año Magallanes , pero parece una misión imposible por los continuos retrasos.

El resto de la provincia

Sevilla capital es uno de los once municipios de la provincia donde hay elementos patrimoniales en riesgo. Écija y Mairena del Alcor son las localidades que tienen más monumentos en la Lista Roja, con tres cada una. La ciudad de las torres llegó a tener cuatro, pero el palacio de los Marqueses de Peñaflor ha pasado a la Verde después de que se aprobase en 2015 la primera fase de la rehabilitación y de que, actualmente, se consiguiese una subvención del Estado para restaurar el patio. Siguen estando en peligro la casa-mirador de los Marqueses de Peñaflor , por su deterioro progresivo; el Real Monasterio de Santa Inés del Valle , sobre todo por el estado ruinoso del claustro; y las torres de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, más conocida como «Las Gemelas» , uno de los símbolos de Écija y que está en estado «deshabilitado y en deterioro paulatino».

En Mairena del Alcor también son tres. La torre de Santa Lucía se incluyó por su desplome definitivo y la desaparición de los materiales de acarreo que existen en el paraje. También está el cortijo cerealista de Luchena , en ruinas y sin uso, cuyos muros se han desplomado. Por último, está el molino harinero de San Pedro , abandonado y cuyo sistema estructural se ha agotado por el empuje del río.

Con dos monumentos en la Lista Roja están Morón y Utrera . En el primero de ellos se encuentra lo que queda del Castillo Árabe , que se está deteriorando. Lo mismo ocurre con la Cilla de los Canónigos o de la Cruz Dorada , cuya fachada trasera está derrumbada y la principal está vallada.

En Utrera se encuentra la Torre del Águila , que está en ruinas y el interior sucio y lleno de pintadas. Tamibén, la Torre de Lopera , deteriorada por el uso indebido y el abandono.

Otro monumento en la Lista Roja es el convento de Santa Eulalia , en Marchena , que está en ruinas y abandonado. En Estepa se encuentra el conjunto histórico del Cerro de San Cristóbal que, aunque está mayoritariamente en buen estado y en restauración, tiene a escasa distancia una inmensa cantera que altera de forma brutal su visión.

En Alcalá de Guadaíra está el Puente de Gandul , abandonado y en progresivo deterioro estructural por las crecidas del arroyo Salado. Por su parte, en esta lista está la hacienda de olivar de Peromingo Alto , en Carmona , que se encuentra en ruinas y con derrumbes en su estructura. Los Palacios tiene la hacienda de La Mejorada Baja , abandonado, expoliado y vandalizado cuyo deterioro lo aboca al hundimiento si no se actúa ya. Por último, en Benacazón está la ermita de Castilleja de Talhara , en la Lista Roja por los hundimientos que se han producido por el abandono y la degradación de los elementos arquitectónicos. Está lleno de vegetación, expoliado y vandalizado.

La Lista Negra

El hecho de que la provincia no tenga más monumentos en la Lista Roja no significa que el resto estén todos en un óptimo estado de conservación. Hispania Nostra tiene en cuenta únicamente aquellos elementos patrimoniales que estén en peligro de desaparecer total o parcialmente de forma irreversible. Si esto sucede, pasan automáticamente a la Lista Negra. Según informaron a ABC desde esta asociación, «de momento» no tienen previsto incluir ningún bien de Sevilla en la Roja.

En la Negra no existe ningún edificio sevillano. En Andalucía hay tres, de los ocho que están señalados en toda España: uno de ellos está en Málaga (el palacete de los Condes de Benahavís), otro en Úbeda (la cárcel del Partido Judicial) y otro en Jerez (la ermita de Guía).