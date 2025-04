Manuel Ramos, Heraldo de los Reyes Magos de Sevilla: «Pido a los Reyes que los niños mantengan la devoción al Señor»

Manuel Ramos encarnará al Heraldo de los Reyes Magos de Sevilla mañana y tendrá el honor de visitar al Gran Poder en su recorrido, hermandad de la que es mayordomo. Empresario hostelero, es embajador de la destilería Rives y de bodegas Lustau , así como distribuidor de Señorío de Montanera , empresa del sector ibérico.

¿Cuánto pesan las llaves de Sevilla?

En kilos no sé lo que pesan, en responsabilidad mucho. Siento un orgullo inmenso de que se haya acordado de mí el Ateneo, porque no yo soy nadie. Lo único que he hecho toda mi vida es trabajar y conseguir los retos pequeños que me he marcado.

La RAE dice que un mayordomo es el servidor principal de una casa. Usted lo es del Gran Poder...

En el Gran Poder, los mayordomos son los que tienen las llaves de la hermandad y custodian el patrimonio, pero somos 19 miembros de junta que estamos en el mismo barco y remamos en la misma dirección. Hace 15 años empecé la andadura en la junta de la mano de Enrique Esquivias y luego continué con Félix Ríos. Abrir la basílica es lo más bonito del mundo. Estar rodeado todos los días de la imagen del Señor que cumple 400 años es impresionante. Me gustaría destacar en mi carta de Heraldo a los Reyes Magos que la devoción que ha tenido el Señor estos años se siga manteniendo en estos niños que me van a entregar sus cartas para que toda la vida estemos agarrados a él.

El Señor es el Heraldo que inaugura cada año. Usted va a ir su casa para anunciar, precisamente, la Epifanía.

Lo voy a vivir... no sé lo que me va a entrar por el cuerpo cuando llegue montado a caballo. Es una iniciativa que ha surgido por parte del Ateneo en colaboración con el Ayuntamiento. Cuando me lo propusieron lo vi lejano, pero se ha ido gestando y ha sido positivo. Va a ser una cosa impresionante encontrarme la puerta abierta, ver a mi hermano mayor, darle un ramo de flores y rezar ante el Señor.

¿Por qué va el Heraldo a la basílica?

Eso es un guiño que el Ateneo y la ciudad han querido tener con la hermandad por el cuarto centenario del Señor y el Año Jubilar. Ha coincidido que soy mayordomo, pero no es una iniciativa que nazca del Gran Poder.

¿Qué puede contar del traje?

La idea y la ejecución es de un buen amigo, Javier Sobrino. Se le ocurrió que llevara algo de ropa de la que portó Rafael González Serna cuando encarnó al Rey Baltasar. Decidimos que fuera una guerrera o corpiño. Le pedí permiso a Magdalena Lirola, su viuda, que es una magnífica amiga mía. Será un recuerdo a Rafa. Por otro lado, el gorro me lo ha hecho un compañero de junta del Gran Poder, Gerardo Pérez. Vamos a dar el pelotazo.

¿Tirará jamones?

Tengo una sorpresa. Un cliente me ha regalado unas picaduras de taquitos de jamón. No sé si lo puedo tirar. Yo lo voy a intentar. Además, tengo obsequios de otros clientes. Llevaré unos nazarenitos pequeños de goma Eva de las siete hermandades de penitencia a las que pertenezco. Lanzaré los del Gran Poder por San Lorenzo; los de la Estrella y la O (mis hermandades familiares) por la Magdalena; la Macarena por Amor de Dios; los Panaderos en la zona de Orfila; el Valle por calle Cuna; y el Santo Entierro por la Campana.

El recorrido del Heraldo se ha convertido en los últimos años en algo multitudinario. ¿Cómo se imagina lo de este sábado?

Yo me imagino que será como en años anteriores. Acompañará el tiempo Y al ser un sábado ayudará bastante. Yo como vecino del centro -vivo detrás de la Plaza Nueva-, he notado que en los últimos años ha crecido de forma bestial. Luego está esa ilusión nueva que es el recorrido para visitar a la imagen del Gran Poder. Esperemos que salga bien y sea un día para no olvidar.

¿Puede avanzar algo del anuncio que proclamará el sábado cuando se dirija a la ciudad?

Una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido la de acompañar a la Estrella de la Ilusión en su coronación ante mi Virgen de la Estrella. Hay otro detalle que se me ocurrió tras el pregón de la Cabalgata de Pascual González. Compuso un villancico muy pegadizo que me gustaría llevárselo al oído de mis beduinos para ver si durante el recorrido me pudieran acompañar y que los niños se vayan de la Plaza Nueva cantándole a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Uno de fuera viene a Sevilla y se la encuentra cerrada. Cuéntele, como Heraldo, cómo se abre la ciudad.

No puedo responderte a cómo se abre Sevilla. Sólo puedo decirte que, cuando esta ciudad se abre, es lo máximo que te puede ocurrir. Yo que he viajado un poco por mi trabajo y acompañando como aficionado al Sevilla FC por Europa, cuando me llevo tres días fuera me doy cuenta de cómo se entrega esta ciudad con sus cosas: visitar las iglesias, rezar en Sevilla... Tiene un encanto especial. Conozco a algunos artistas y entiendo que para ellos puede ser la ciudad más complicada del mundo. Sin embargo, a mí, gracias a Dios, todo aquí me ha salido bien desde niño y nunca me iré de Sevilla aunque esté cerrada. Y en este caso, ahora que voy a tener las llaves, menos todavía.