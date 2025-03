Maestros vacunados en Sevilla con AstraZeneca: «Estamos bien, pero, ¿qué pasa con la segunda dosis?»

Los maestros y profesores de instituto de Sevilla que ya han sido vacunados contra el coronavirus han recibido la vacuna de AstraZeneca, la misma que ha sido retirada por la Junta de Andalucía después de que se produjeran algunos casos de trombosis en ... Noruega, a la espera del informe que emita el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) sobre la idoneidad de continuar su inoculación. Se la pusieron hace más de quince días a la mayoría de ellos. Todos siguen sanos pero no saben qué pasará con la segunda dosis.

Jorge Delgado, director de la Asociación Andaluza de Directores de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares, Asadipre y que dirige el Ceip Blas Infante en Écija, es uno de los que ha recibido esa primera inyección. Él se vacunó el día 26 de febrero con uno de esos lotes de las vacunas que ha sido retirado. « No tuve más que un poco de fiebre y escalofríos esa noche», explica el director del colegio que tiene 40 años y que, sin embargo, está algo preocupado después de la retirada de esta vacuna porque la mayoría de sus compañeros tienen ya fecha para la segunda dosis para primeros de mayo y no saben qué pasará. A sus compañeros, a los que vacunaron antes del puente de Andalucía, les ha pasado como a él. Tuvieron una pequeña reacción (algunos un poco más fuerte obligándolos a quedarse algún día en casa) pero nada más. Todos siguen dando clase en los colegios.

Por la prensa

Sin embargo, hay colegios enteros de Alcalá, Écija y Osuna vacunados con ese lote ahora paralizado entre los que predominan las dudas. Sobre todo porque nadie les ha informado de nada. Todo lo que saben hasta ahora es por los medios de comunicación . Pero ni desde Educación, área de la que dependen, ni desde Salud les han dicho nada.

Sus dudas están relacionadas con lo que va a pasar con la segunda dosis, ya que algunos tienen cita para inocularse de nuevo en mayo. Hay muchas preguntas en el aire: «¿Qué tenemos que hacer?, ¿Ha servido de algo o no ha servido de nada?, ¿Nos van a poner la misma?, ¿Se mantienen las fechas?», se preguntan. Jorge Delgado, por ejemplo, ha decidido hacerse un test serológico por su cuenta para saber si ha adquirido la inmunidad con la primera dosis que le pusieron.

Los maestros de más de 55 siguen sin vacunar. Algunos están en Infantil, donde los niños no llevan mascarilla

A esas dudas se une también las de los docentes de más de 55 años a los que, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, aún no se ha puesto ninguna vacuna. Y se trata, según Asadipre, de un colectivo de más riesgo . No sólo por su edad, sino porque hay muchos que trabajan en clases de Infantil, donde los niños no llevan mascarilla y, por tanto están más expuestos al virus. Esos maestros aún no tienen fecha de vacunación.

Desde la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, s u presidente Juan Antonio Bravo , se expresa en términos parecidos ya que todos los que han recibido esta vacuna se encuentran bien. Algunos tuvieron reacción y se produjeron algunas bajas en algunos colegios pero se trató sólo de fiebre y dolor de cabeza. Nada más. Lo que les preocupa es que aún faltan profesores por vacunar y sin fecha para ello. Y también los mayores de 55 años, un colectivo al que aún no le ha llegado la vacuna. Esa es la principal duda de los docentes.