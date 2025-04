La Madeja: Los hinchas no son turistas

Las finales de fútbol son una moneda al aire. Lo extraño es que en el Ayuntamiento de Sevilla se hayan extrañado. Cuando se apuesta por este tipo de eventos ya se sabe de antemano que existe un riesgo en función de qué equipos se ... clasifiquen . Está demostrado que la afición más educada es la española, que suele viajar con espíritu turístico, es decir, aprovecha el partido de su equipo para hacer un viaje que le permita conocer el destino y disfrutar de su gastronomía. Pero en otros países esta cultura no existe. El caso de la UEFA entre el Glasgow Ranger y el Eintracht de Frankfurt ha sido paradigmático. Tanto escoceses como alemanes han venido a Sevilla en modo ‘low cost’ : aviones a 50 euros y cerveza caliente de supermercado. Los hoteles se han llenado, pero las plazas disponibles eran muy inferiores al número de hinchas que se han desplazado, lo que quiere decir que varias decenas de miles han venido a vagar por la ciudad para pernoctar en la calle y gastar lo menos posible. Los restaurantes buenos estaban vacíos. Esa es la prueba del algodón.

El alcalde está cabreado con el resultado porque considera que ha habido fallos de organización

El resumen es que por 50 euros han viajado a la ciudad en la que se ha jugado su final, se han emborrachado en masa y han regresado . Sevilla ha obtenido un beneficio muy dudoso acogiendo el partido porque se ha producido una tensión entre el impacto económico y el daño a la imagen turística y al patrimonio. Las escenas de esas bestias bañándose en la Plaza de España , orinando en los monumentos y caminando semidesnudos por el Centro han sido dantescas. Si a eso le sumamos las tradicionales peleas con sillas volando , el resultado es desastroso. Ese riesgo se puede asumir siempre que la mayoría de aficionados desplazados consuma en la ciudad de forma educada. Pero como la clasificación para final no puede saberse cuando se elige la sede, presentar la candidatura es jugársela .

Esto lo tenían que saber en el Ayuntamiento de Sevilla cuando surgió la posibilidad, así que la división interna que se ha producido en el gobierno municipal después del partido llega tarde. El debate era antes, no después. Cierto es que el dispositivo de seguridad ha sido irrisorio, que las medidas de tráfico y de cierre de establecimientos han generado un caos lamentable y que los efectivos policiales han brillado por su ausencia. La paradoja más significativa se ha producido en la plaza de San Francisco ante la fachada misma del Ayuntamiento. Allí hicieron los seguidores del Ranger un macrobotellón y hasta colgaron las bolsas en las ventanas de la Casa Consistorial . Luego nos venden sus despliegues para acabar con el botellón los fines de semana, pero los escoceses lo han hecho en sus propias narices de forma impune. El alcalde, Antonio Muñoz, está enfadado y no lo oculta , pero más allá del enojo hará bien en pensar con frialdad si Sevilla, la ciudad que como delegado de Turismo él quiso colocar en el nicho de los viajeros de lujo, merece ser ocupada por energúmenos por mucho impacto económico que el fútbol genere. La reflexión es muy sencilla: ¿Los hinchas de los equipos que viajan sin entrada para el partido son turistas? Yo creo que no.

Lo que pasó...

Accesos a Palmas Altas. El nuevo barrio de Isla Natura, zona de desarrollo de Sevilla hacia el Sur, ya tiene en marcha todos sus accesos. El crecimiento de la ciudad por ahí está garantizado.

Atasco en Patrimonio. La lentitud burocrática de Sevilla para ejecutar cualquier obra es un problema atávico, pero dentro de la muralla es mucho peor. Cambiar un inodoro en el Casco Histórico exige permiso de Patrimonio...

Lo que pasará...

Pabellón del siglo XV. La Junta va arreglar este edificio para ampliar el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La pregunta es: ¿necesitamos ampliar este museo o el de Bellas Artes?

Juicio al Cuco. Esta semana comienza el juicio contra el Cuco en la Audiencia. Carcaño saldrá de la cárcel de Herrera de la Mancha para declarar como testigo. A ver qué dice ahora.