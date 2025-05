«Machado era mal estudiante y no acabó el bachillerato hasta los 25. Fue bohemio y quiso ser actor»

El documental de Laura Hojman sobre Antonio Machado acaba de ganar seis premios en la gala del cine andaluz celebrada este sábado en Sevilla. Hojman ya había ganado el premio RTVA a la mejor cineasta de Andalucía y el del Centro ... de Estudios Andaluces, a los que suma ahora los tres de Asecan por la dirección, guión y montaje de «Los días azules», su homenaje al poeta sevillano muerto el 22 de febrero de 1939 en Colliure.

De padre argentino y abuela ucraniana, Laura Hojman quería ser periodista pero acabó estudiando Bellas Artes. La vida le ha conducido finalmente a conjugar esas dos pasiones como guionista, documentalista y cineasta. Este es su segundo largometraje documental tras «Tierras solares», dedicado a Ruben Darío . «No esperaba para nada la repercusión que ha tenido no sólo en España sino también en Francia, Edimburgo y Latinoamérica. Confiaba en este documental pero pensaba que iba a interesar a un público minoritario». Por suerte, se equivocó.

¿Cómo recuerda el rodaje?

Cogimos una furgoneta el 21 de febrero en Sevilla y nos fuimos a Colliure. Allí cubrimos los actos del homenaje oficial y luego nos recorrimos las ciudades machadianas. El documental lo terminamos en mayo. Yo no sabía que era la primera vez que un presidente español asistía en Colliure a ese homenaje anual a Antonio Machado. Me lo dijo una periodista de TVE y me costaba creer que se tardara 42 años en hacer ese reconocimiento oficial a una figura como la de Machado en su tumba en Colliure.

¿Francia guarda mejor la memoria de nuestro exilio que España?

Francia recuerda más a Machado que España. Todos los años van a su tumba autoridades francesas y por allí han pasado ministros y presidentes de Gobierno o la alcaldesa de París. Es un símbolo del exilio; sin embargo, en España, no significa nada. Todos los periódicos franceses dan ese homenaje en la portada y aquí nos enredamos con las banderas que debían de haber puesto.

Fue un homenaje también a toda la familia de Machado, con su hermano Manuel a la cabeza.

Yo quise dedicarle un capítulo del documental a Manuel para reivindicar su figura y la historia terrible de esos dos hermanos que simbolizan el drama de la Guerra Civil, la de esas familias separadas en dos bandos que se dio tanto en España. Manuel era un poeta excelente, un poeta modernista que por miedo a morir tuvo que rendirse. Lo detuvieron en Burgos, estuvo dos noches preso, acababan de matar a Federico García Lorca y pensó que le tocaba a él. Y se convirtió sin querer en el poeta del régimen.

¿No cree que se la ha tratado injustamente?

Sí. Manuel Machado hizo lo que tuvo que hacer por salvar su vida. Manuel y Antonio se querían mucho, eran uña y carne, casi como hermanos gemelos. Y no es descabellado pensar que Antonio no pudo soportar el dolor por la separación de su hermano y que eso influyó en su prematuro final. Cuando Manuel se enteró de la muerte de Antonio, fue a Colliure pero José, su otro hermano, no le dejó ver la tumba. Estaba muy enfadado tras escucharlo por la radio recitando poemas a favor de Franco. Manuel no era un poeta falangista, como ha pasado a la historia. La historia fue muy injusta con él. Era un poeta fantástico.

Antonio Machado, a diferencia de Manuel, fue muy mal estudiante y estuvo viviendo de la pensión de su abuelo hasta que cumplió los 32 años, cuando se hizo profesor de instituto.

Es una de las cosas más sorprendentes de la vida de Antonio Machado. No sólo tuvo juventud, cosa que se olvida, sino que no acabó el bachillerato hasta los 25 años. Vivió la vida bohemia en Madrid, la noche. Quiso ser actor y no le quedó otra que ponerse a estudiar y prepararse unas oposiciones, cuando murieron su padre y su abuelo, para poder comer. No tenía vocación docente pero luego sí se despertó ese interés por enseñar lo que había aprendido como alumno. Él sí creía en la educación como poder transformador de la sociedad.

La figura del abuelo no es muy conocida pero se destaca en su documental.

Es una figura muy desconocida pero muy interesante. El abuelo de Machado fue un hombre de ciencia, biólogo, zoólogo, naturalista, y llegó a ser alcalde de Sevilla. Fue un precursor de las teorías de Darwin, de los primeros que empezó a enseñar sus teorías en la universidad, cuando sus libros aún no se habían traducido del español. Machado tenía mucho del abuelo y él le transmitió ese amor por la naturaleza. Machado es uno de los pocos poetas españoles en los que el paisaje tiene una presencia muy fuerte. Era casi un ecologista, como se ve en Campos de Castilla. También en eso fue pionero.

¿Cómo fue el encuentro de Antonio Machado con Federico García Lorca?

Ese fue uno de los encuentros maravillosos de nuestra literatura. Lorca tenía 18 años cuando llega a Baeza y su profesor en la Institución Libre de Enseñanza le presenta a Antonio Machado. Lorca era un buen pianista y quería ser músico pero tras conocer a Machado da un giro hacia la poesía. Él mismo contaría después que ese encuentro con el poeta sevillano influyó mucho en su vocación literaria.

En el documental se recogen los testimonios de Ian Gibson, Antonio Muñoz Molina, Luis García Montero, Elvira Lindo, Amelina Correa, Alfonso Guerra y Antonio Rodríguez Almodóvar. ¿Cuál le impresionó más?

Han sido un lujo para mí tenerlos a todos ellos. Leí mucho a Gibson, que fue biógrafo de Machado, y tuvimos una conversación de casi tres horas. Él se emocionó durante la grabación y se le saltaron las lágrimas. Muñoz Molina destacó la importancia que Machado le da a la educación como herramienta de transformación social.

Entrevistó a la poeta Francisca Aguirre.

Fue el testimonio más emotivo. Murió poco después de que le hiciéramos la entrevista. Aunque menos conocida, fue una poeta maravillosa. Uno de los regalos que me guardo para siempre es que recitara su poema «Frontera», en el que retrata el cruce de la frontera con Francia de Antonio Machado y ella. Se nos saltaron las lágrimas a todos.

¿A Machado lo mató el exilio?

Yo creo que murió de pena. Es una historia terrible, de un fracaso, de una derrota. Él dijo a un periodista en Rocafort que sabía que el exilio le mataría porque él no podría vivir fuera de España. Se sentía profundamente español como todos los exiliados. En esos versos que se encontraron en su bolsillo y que dan título al documental se refleja esa pérdida y la de ese pasado que no va a volver.

¿Qué descubrió de Antonio Machado que no sabía durante su investigación previa al documental?

Muchas cosas. Los clásicos como Machado siempre te aportan cosas nuevas cuando los vuelves a leer o los investigas. No hay nada más equivocado que dar todo por sabido a autores como Antonio Machado. He descubierto muchas lecciones de vida. Francisca Aguirre dice que leer a Machado es una lección de vida y una de esas es vivir con los ojos abiertos. La vida militante, no quedarse anclado en la nostalgia, en uno mismo, en el individualismo y en pensar qué puedo hacer por ayudar a los demás y mejorar la sociedad.

Es una lección que nos vendría bien en este momento a los españoles.

Sí. Por eso digo que Machado es un clásico tan actual. Y lo seguirá siendo dentro de ochenta años.

Lo define en el documental como un hombre bueno.

Tras morir Giner de los Ríos, su maestro, al que tanto admiraba, dijo esa frase que se hizo tan popular: «Sed buenos». La palabra bueno en sentido machadiano significa ser comprometido con su sociedad, ayudar a los demás, ser honesto y consecuente con uno mismo.

¿La bondad está infravalorada en la sociedad actual?

Sí. Está mucho más valorado ser listo o ser astuto para sacar partido de algo. Machado ya decía que ser bueno se confundía con ser tonto. La bondad es una virtud que hay que reivindicar y ejercerla.

¿Nos iría mejor con más Machados?

Sin duda que nos iría mejor. Machado simboliza el espíritu democrático y la democracia no es tirarse los trastos los unos a los otros. Creo en la política bien entendida, no como una guerra por el poder como ahora. Machado representaba ese concepto bello de la política y él, junto con otros de su generación, se implicó en grandes proyectos como las misiones pedagógicas que llevaron la cultura y la educación por las aldeas más alejadas. Acercar las reproducciones del Museo el Prado a la gente más humilde. Eso era democracia y política bien entendida, que no tiene nada que ver con la actual.

Poesía es acción, no contemplación, según Machado. ¿Pensaba que se podía cambiar el mundo con ella?

Sí. Es el primero que lo dice. Creo que se enseña a veces a Machado de forma errónea como un poeta contemplativo. Su poesía, aunque tenga esa parte de belleza y observación del paisaje, induce siempre a la acción. Vivir con los ojos abiertos.

¿Encontró algún aspecto oscuro de Machado en su investigación, alguna sombra sobre tantas luces?

Quizá su relación con Leonor, que era una niña de 13 años cuando la conoció. Ya en su época aquella boda fue un escándalo. Él se enamoró de esa pureza de Leonor y hay que mirarla con los ojos de aquellos años, aunque entonces recibió muchas críticas. No he querido idealizar al personaje pero es que sus luces son enormes.

¿Qué le conecta más con él?

Seguramente la bondad y ese sentido cívico, esa firme creencia en que la cultura y la educación podrían regenerar un país y hacer una sociedad mejor. Es lo quise contar en el documental. Yo también soy una gran creyente en la cultura y la educación.

¿No cree que los escolares tienen ciertos prejuicios sobre Machado cuando lo estudian en el colegio?

Yo misma me he encontrado con esos prejuicios con algunos compañeros como si Machado fuera un autor antiguo o pasado de moda. Cuando les hablé del documental algunos me dijeron si esto era un encargo porque no imaginaban que pudiera interesarme.

Sin embargo, casi todo lo que decía Machado resulta actual.

Sí, es de una contemporaneidad absoluta. En el tema de la educación y la cultura especialmente. Denunciaba que se tomaba la cultura como simple entretenimiento, que es lo que está pasando ahora. Ninguna sociedad puede crecer si no tiene la cultura y la educación como base. Cuando se habla del exilio, de los medio millón de exiliados que quisieron cruzar a Francia en 1939 y Francia cerró las fronteras porque pensaban que los españoles iban a robarles el pan. ¿Hay algo más actual que esto ahora mismo con la inmigración?

Ahora que habla de exiliados, imagino que no le habrá sentado muy bien la comparación de Pablo Iglesias con los huidos de Cataluña por el «procés».

Me pareció terrrible esa comparación y un insulto muy grande para la memoria del exilio y de unas personas que huían de la muerte cuando los gobernantes catalanes a los que aludía huían de la Justicia. No eran exiliados sino prófugos de la Justicia.