El Lute, medio siglo de la fuga que estremeció a España

Cuando Eleuterio Sánchez ingresó en el penal del Puerto de Santa María se quiso morir. Lo contó años después, cuando el merchero robagallinas que se convirtió en el preso más temido de España había mutado en un honorable hombre de letras: «Al llegar ... al penal el mundo se me cayó a los pies. Aquello era todo muy triste y muy gris, venga cerrojos y venga rejas. Todo feo y frío. Y pensé: ‘lo mejor es morirse’». Llegó a la prisión gaditana en junio de 1966, cuando ya era un fenómeno sociológico en una España en la que «me usaron de chivo expiatorio, porque solo se podía hablar de Pirri, Urtain y Lola Flores », según ha lamentado desde la atalaya de su redención. El penal del Puerto era en aquellos años una rémora del franquismo más tenebroso, un postrero coletazo de represión en unos años en los que el régimen iniciaba un tímido aperturismo seducido por los ingresos del turismo y las inversiones extranjeras. Con más de cien años de antigüedad, la prisión había sido utilizada como campo de concentración durante la Guerra Civil y había acogido presos ilustres como Luis Companys o Ramón Rubial . La leyenda del penal gaditano había merecido incluso una popular toná:

Mejor quisiera estar muerto

que preso pa toa mi vía

en este penal del Puerto,

Puerto de Santa María.

El Lute llega a El Puerto engrandecido por una leyenda que excedía su historial delictivo. Nacido en 1942 en una chabola de Salamanca, su familia se dedicaba a recoger quincalla. Su padre, Daniel, supo de su nacimiento en la cárcel, y su madre, Serafina, sordomuda, apenas podía mantener a la familia. Eleuterio suele contar que la primera vez que se sintió delincuente tenía siete años, cuando robó el bocadillo a un niño. El hambre le pudo más que la moralidad . Creció alternando diversas ocupaciones con hurtos menores. Su primer arresto llegaría en 1962 por el robo de dos gallinas, lo que le valió unos meses en la cárcel Badajoz. Tras volver a verse entre rejas por un robo de cobre, el 28 de mayo de 1965 llegaría un punto de inflexión en su vida, al participar junto a dos compinches, Raimundo Medrano y Juan José Agudo, en el robo a una joyería en la calle Juan Bravo de Madrid . El salto a la delincuencia armada fue un desastre: se apropiaron de 500.000 pesetas, pero durante el asalto mataron de un disparo en el pecho al vigilante , Tomás Ortiz López, de 65 años, que iba desarmado. Sánchez contó hace unos años en Canal Sur que el disparo no entraba en el guión y que fue «mala suerte, por susto más que otra cosa».

La situación de El Lute y sus compinches se complicó días después, cuando fue localizado por la Brigada de Investigación Criminal junto a uno de sus cómplices tomando un café en la calle Galileo de Madrid. Se produjo un tiroteo en el que murió una niña , Raquel Campiña, de siete años, quien jugaba en el portal de su casa. Sánchez fue arrestado, mientras que el otro delincuente logró huir. Al agente que redactó la nota de prensa cabe el honor de la creación del sobrenombre de «El Lute», ya que en el entorno del detenido nadie le llamaba así.

Tras una condena a muerte que fue conmutada por cadena perpetua, El Lute ingresó en el penal de El Dueso , donde conoció a una persona clave en su vida, el dirigente comunista Simón Sánchez Montero , quien despertó en aquel merchero que no sabía leer ni escribir el interés por cultivarse y tener estudios. Pero todavía el alma rebelde de Sánchez era más fuerte que su interés en una rehabilitación académica. El 2 de junio de 1966, cuando era trasladado a Madrid para un juicio, El Lute se tiró del tren en marcha tras soltarse las esposas con una ganzúa que le había facilitado un preso anarquista y que había ocultado en el ano. Durante el trayecto había calculado el tiempo de paso de los postes: tenía dos segundos para saltar a la libertad.

La fuga disparó la popularidad del preso. Cuando volvió a ser apresado, doce días más tarde en la carretera de Zamora a Salamanca, era ya célebre. La foto del Lute custodiado por dos guardias civiles, con un brazo en cabestrillo por la caída del tren, se convirtió en un icono del tardofranquismo. La imagen, por cierto, no fue espontánea, sino que obedeció a un posado pactado con un redactor del periódico El Caso bien relacionado con las altas instancias de la Benemérita.

Llegada a El Puerto

La huida del tren lleva a El Lute a El Puerto de Santa María, el penal más seguro de la época . «Nadie había logrado fugarse antes y nadie lo lograría después», ha apuntado en diversas ocasiones con cierto orgullo El Lute, aunque achaca su huida a «un cúmulo de circunstancias». En la prisión gaditana volvió a manifestarse la lucha interna de El Lute entre su cerebro y su instinto. Por un lado solicita permiso para estudiar el bachillerato , permiso que le es concedido. Sabe la importancia de acceder a la educación que el destino le había burlado, quizás porque ya es consciente de que la única huida definitiva de la marginación es a través de la cultura. «Era joven, analfabeto y no entendía nada de lo que me pasaba. Por ello, empecé a estudiar como un loco, me declaré estudiante a perpetuidad y seguiré siéndolo para siempre», declararía años después a Público. Pero por otro lado comienza a planificar la fuga, obedeciendo al impulso de su naturaleza libertaria. «Sólo tenía tres reglas: estudio, gimnasia y el plan de fuga» . Así se resumía su vida en el penal de El Puerto.

De los 600 reclusos que acogía el penal en aquella época, cinco participaron en el plan que iba a consagrar definitivamente a El Lute como el preso más buscado de España. La idea partió del propio Eleuterio, quien observó durante uno de sus paseos por el patio un punto débil en el blindaje de la prisión . Una de las paredes de un pabellón en el que dormían 28 presos daba directamente al tejado del comedor. Desde allí se podía acceder al muro exterior ayudado por una cuerda de nylon.

El Lute reclutó a cuatro compinches que consideró idóneos para la fuga: Francisco del Río Odruaín, Emilio Gracia Lleret, Francisco Morales Pérez y Floreal Rodríguez de la Paz , un histórico de la CNT. El plan tenía numerosas complicaciones: exigía el trabajo físico de horadar la pared, lo que iba a llamar inevitablemente la atención, y que se ejecutase en un momento de cierta relajación en la vigilancia de los tejados. Además, eran conscientes de que el equipo era demasiado numeroso y que difícilmente iban a poder escapar los cinco. Se acordó entonces que la prioridad sería la fuga de Eleuterio, en parte porque era el padre del plan y en parte por el peso de su figura pública. Todos sabían que su huida era la que más iba a escocer al sistema penitenciario franquista . El destino de los cuatro restantes quedaría en manos de la providencia.

Se eligió como fecha la nochevieja de 1970 , el único momento del año, junto a la nochebuena, en el que los encarcelados podían cambiarse de celda y consumir alcohol, sin obviar la posibilidad de que los vigilantes estuviesen más pendientes del especial de RTVE que de la inviolabilidad del recinto. Para realizar el butrón confeccionaron herramientas con el material al que tenían acceso en los talleres del centro penitenciario.

Pasada la una de la madrugada, el grupo se dirigió al pabellón elegido, separaron varias literas y comenzaron a horadar la pared. Colgaron sábanas y mantas en forma de cortina para distraer en lo posible la atención de unos presos concentrados en otros menesteres. En la televisión, la popular cantante Rosa Morena interpretaba «Échale guindas al pavo» .

Habían calculado seis horas para cumplir el plan, pero a las 4.30 de la madrugada la pared quedó agujereada. Los cinco atravesaron el túnel de 60 centímetros. Pero todo comenzó a torcerse. Llovía y las tejas resbalaban, el recinto estaba completamente iluminado y las garitas parecían más cercanas de lo que habían imaginado. Sólo El Lute y Floreal tuvieron arrestos para seguir adelante con el plan. Gatearon por el tejado y ataron a una claraboya un extremo de la cuerda con la que pretendían huir. En el otro cabo ataron tres garfios de hierro que debían fijarse a la pared. En la operación varias tejas se desprendieron y cayeron sobre el cristal, alertando a los guardas, que comenzaron a disparar mientras El Lute se impulsaba contra el muro. Milagrosamente ninguna bala le alcanzó antes de superar la pared perimetral y saltar al vacío. El preso cayó de cabeza y se torció un tobillo al girar para amortiguar el golpe. Echó a correr dolorido y libre. El trayecto sobre el tejado recorrido para su fuga fue bautizado por los presos del penal de El Puerto como «Avenida de El Lute» .

La fuga definitiva

El Lute, tras su detención en Sevilla en junio de 1973 ABC

«Para un payo lo normal hubiera sido huir del país, pero los mercheros somos otra cosa. Mis hermanos me dijeron que me fuera con ellos», ha explicado en entrevistas al rememorar aquella época. El fugitivo era un mito; los niños de la época sabíamos que teníamos que portarnos bien porque si no nos iba a llevar El Lute. De manera inexplicable, el preso más famoso de España estuvo dos años y medio sin ser detenido , a pesar de incluso contraer matrimonio. Gracias al chivatazo de un empleado del banco donde fue a cambiar divisas, en junio de 1973 fue detenido junto a sus hermanos El Lolo y El Toto en la barriada de Juan XXIII de Sevilla, tras un tiroteo en el que resultó herido un policía. Su llegada a la comisaría fue casi una fiesta.

La fuga definitiva fue a través de los estudios. El Lute se entregó a los libros, y en 1980 obtuvo el régimen de prisión atenuada por buena conducta . Un año más tarde el quinqui analfabeto y robagallinas, el preso irreductible obtenía el indulto general y recuperaba todos sus derechos.

El Lute fue algo más que un preso. Fue el símbolo de una España atrasada que en cierta forma también quería huir de su destino , y su rehabilitación no es ajena a la de todo un país que también tuvo que aprender a ser libre.