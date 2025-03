Lipasam prioriza combatir los bulos a mantener limpias las calles de Sevilla

Las calles de Sevilla están cada vez más sucias. Sólo hay que darse una vuelta por cualquier arteria de la ciudad para comprobar que el pavimento no está limpio y que incluso la basura se acumula en muchas zonas. Es algo que además reconoció hasta el propio alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, al poco de tomar posesión de su cargo cuando admitió que existía «margen de mejora» .

Sin embargo a Lipasam no le gusta que esas imágenes se compartan en las redes sociales para que todo el mundo pueda verlas. De hecho, la prioridad de la empresa pública sevillana encargada de la limpieza es defenderse con un ataque de quienes denuncian con imágenes la situación de suciedad.

Así la empresa pública de Limpieza ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que se queja de la difusión de imágenes de calles sucias que, según dice, «no son actuales». Lipasam se defiende de las acusaciones de suciedad con un ataque. «No alimentes bulos sobre la suciedad en Sevilla. Resta eficacia a los trabajos de un servicio esencial y necesario«, dice el comunicado que ha emitido la empresa.

En este sentido la empresa insiste en defender su tarea afirmando que trabaja «todos los días y noches para recoger los residuos y mantener las calles de Sevilla limpias».

Además pide que se haga «un buen uso de las redes sociales » recalcando que ellos las usan para «mostrar el trabajo de sus profesionales, dar a conocer sus servicios, informar sobre cuestiones de interés así como escuchar a los sevillanos para atender peticiones, sugerencias y reclamaciones con la mayor diligencia posible».

La empresa se refiere también a unas imágenes difundidas sobre una incidencia «no atendida» en la calle Pagés del Corro insistiendo en que se acudió «en cuanto se tuvo conocimiento» de ella.

El PP considera que esta campaña del Lipasam es «un insulto a los sevillanos» y pide su retirada

En cualquier caso tras el eco que ha tenido el tuit, desde Lipasam han querido aclarar que no se trata de ninguna campaña sino «un mensaje en redes sociales» debido a que se produjeron falsos avisos que provocaron desajustes en la gestión de los servicios públicos y perjudicaron el trabajo de los profesionales de la plantilla

La empresa municipal de limpieza Lipasam afirma que el mensaje busca únicamente evitar avisos falsos que se producen en redes sociales y que provocan un deterioro de los servicios públicos y un perjuicio al trabajo de los profesionales del servicio municipal de limpieza. Por tanto, se trata de conseguir que haya un «buen uso de las redes sociales» como herramienta de trabajo y canal de servicio público.

«Desde Lipasam atendemos peticiones y avisos que se producen a través de redes sociales y darles una respuesta de forma inmediata. Cuando se producen avisos, y ayer tuvimos un ejemplo, que luego no se corresponden con la realidad, esto provoca un deterioro en la prestación del servicio y en el trabajo de los profesionales. De esta forma se resta eficacia al trabajo de los operarios y además en ocasiones se cuestiona su profesionalidad», explica el gerente de Lipasam, Lucrecio Fernández.

En este sentido, se ha difundido un mensaje en redes sociales, sin que eso suponga en ningún caso una campaña de acciones, para evitar que se produjeran avisos falsos. «El objetivo del mensaje es preservar el uso de las redes sociales como instrumento de gestión pública y de mejora de la atención al ciudadana», ha dicho.

Este comunicado de la empresa de limpieza sevillana ha provocado la reacción del candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, que ha pedido al alcalde Antonio Muñoz la retirada de la campaña de Lipasam «stop bulos» porque la considera «un insulto a los sevillanos que denuncian la suciedad».

Así, Sanz ha exigido al alcalde del PSOE que depure responsabilidades sobre el autor o autora de esa campaña ya que cree que decir que la suciedad es un bulo «es una ofensa a los sevillanos» que están denunciando y mostrando la realidad de las calles día a día a través de las redes sociales. A su juicio es «una vergüenza, una falta de respeto y una tomadura de pelo hacía los sevillanos».

No es un engaño

Sanz ha destacado que el autor o autora de la campaña parece que «no se ha paseado mucho por las calles de nuestra ciudad» para comprobar la mugre que hay en el suelo, manchas no de días sino de meses, o ver que hay papeleras que no se recogen diariamente, entre otros ejemplos. Y también ha reiterado que la suciedad que hay «no es un engaño ni un bulo, es una realidad, por lo que esta campaña deber ser retirada«.

Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha señalado que lo que tiene que hacer el alcalde es «contar con los magníficos profesionales que hay en Lipasam, una empresa sumida en el caos y que va a la deriva, gestionar los recursos con eficacia y eficiencia y limpiar las calles». Y ha explicado que «en lugar de gastar el dinero de los sevillanos en campañas de publicidad para mofarse de los ciudadanos, lo que debe es incrementar los recursos para que nuestras calles estén limpias».

« No hacen falta más pruebas pilotos , campañas de publicidad, crear áreas de limpieza, que estamos viendo que tampoco están funcionando, lo que hay es que limpiar, ya que la realidad es que las calles de nuestra ciudad, sean del distrito que sean están sucias«, ha manifestado José Luis Sanz.

Casi 4.500 calles

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha recalcado que «no hace falta mostrar diariamente en redes sociales las calles que se limpian ya que Sevilla tiene casi 4.500 calles y, según las estadísticas que anunciaron el 20 de junio solo se habían baldeado 384, lo que hay que hacer es atender las peticiones vecinales con mayor diligencia y, sobre todo, limpiar las calles diariamente y realizar baldeos de manera frecuente».

Sanz ha concluido que el único culpable de que la ciudad esté sucia es «el gobierno municipal del PSOE que no está capacitado para gestionar nuestra ciudad, tiene a unos magníficos profesionales en Lipasam, con los que no cuenta y en lugar de reforzar los servicios de limpieza prefiere hacer campañas que suponen un insulto a los ciudadanos». En esa línea afirma que ni Sevilla ni los sevillanos ni los propios trabajadores de Lipasam merecen este trato ni esta falta de respeto, la ciudad necesita un cambio de rumbo que el PSOE ya ha demostrado en estos siete años que no sabe hacer, ya que ha convertido Sevilla en la ciudad de la