Línea 3 del metro de Sevilla: el modelo subterráneo o en superficie está aún por determinar

La línea 3 del metro de Sevilla estará en obras en 2022 si se cumplen los plazos de tramitación y adjudicaciones de proyectos. Esa es la previsión que ha ofrecido este jueves la consejera de Fomento, Marifrán Carazo , durante el balance de su primer año al frente del departamento. La ampliación de esta infraestructura es una de las principales iniciativas que afrontará y en la que ya ha hecho avances con la licitación de la actualización de los planos del tramo norte , que va desde Pino Montano al Prado y el compromiso de que licitará la parte sur en este primer trimestre de 2020.

«Si todo sale bien, se necesitarán entre ocho y diez meses para redactar los proyectos y otro plazo similar para poder adjudicarlo, de forma que no habrá obras antes de 2022», ha asegurado. Carazo ha señalado que «es una infraestructura de legislatura» y ha compartido su firme deseo de que la ejecución comience bajo su gestión. Sin embargo, la consejera aún no tiene atada la fórmula de financiación , que se espera que sea a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno central. Esa será una de las cuestiones que planteará al ministro de Movilidad y Transportes, José Luis Ábalos , en la reunión que le ha solicitado por carta y para la que aún no tiene fecha.

Otro de los asuntos que ha abordado es el cambio del trazado en el segundo tramo, para el que los técnicos de la Dirección General de Movilidad han planteado la necesidad de sacarlo en superficie al inicio de la avenida de la Palmera , como adelantó ABC. Así consta en la memoria de justificación del tramo norte, junto con la ampliación del viario hasta el hospital de Valme . A este respecto ha señalado que «la decisión aún no está tomada» y que se trabaja para «contar con el mejor proyecto posible». Con ello ha hecho referencia a los criterios de sostenibilidad y economía.

Tampoco ha desvelado la consejera cuál será el primer tramo que estará en obras, aclarando que el hecho de que se haya licitado un contrato de actualización antes que otro no significa que eso vaya a marcar el cronograma. Señala que «se sabrá cuando ambos estén listos para adjudicarse».