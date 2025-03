La letalidad del coronavirus en Sevilla es del 0,6% de contagiados frente al 10% de marzo y abril

El análisis comparativo del número de contagiados y fallecidos que viene arrojando la Covid-19 en Sevilla desde el pasado 15 de marzo, fecha del primer deceso en la provincia , demuestra que el comportamiento del virus no es el mismo ahora que hace ... cinco meses, cuando se inició la pandemia. Tampoco lo son las consecuencias para la salud de las personas que se infectan, lo cual no quiere decir que no siga siendo mortal en algunas personas (la «ruleta rusa» de la que hablan algunos sanitarios y pacientes) o que no continúe dejando secuelas significativas en algunos enfermos que lograron superarlo tras pasar por las UCI de los hospitales.

La letalidad del virus, esto es, el porcentaje de personas a las que infecta y pierden la vida, alcanzó el 10,3 por ciento durante el primer mes de la pandemia. En el período comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de abril murieron en Sevilla 216 personas , según los datos oficiales ofrecidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). El 15 de marzo falleció la primera persona por coronavirus en Sevilla. El segundo no lo hizo hasta el 20 de marzo, cinco días después, y a partir de ahí no hubo día en que no muriera alguien con Covid-19. La curva fue ascendente, sostenida, y tuvo su mayor pico el 27 de marzo, día negro en el que se contabilizaron 17 muertes. Hubo otros ocho días en ese primer mes de la pandemia en que murieron 10 o más personas. El 3 de abril murieron 15; el 4 de abril fueron 13; el 30 de marzo, el 1, el 6 y 7 de abril murieron 11 personas cada día y el día 2 de abril, 10. Nada que ver con las muertes ocurridas durante la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre. Durante el primer mes de la pandemia murieron en la provincia 216 personas . Para determinar la letalidad que tenía el virus entonces es preciso compararla con el número de personas infectadas. Según las cifras recogidas por el IECA , se contagiaron 2.163 durante esos treinta días, lo que arrojaría un porcentaje en torno al 10 por ciento. El número de contagios registrados del 15 al 22 de marzo fue, en general, bajo , y no superó nunca los 70 en un solo día, aunque el día 23 explotaron hasta los 157 y ya no bajaron prácticamente de 100 diarios hasta principios de abril, en pleno confinamiento . En esa primera quincena, la de la Semana Santa (aunque no salieran las cofradías a la calle) oscilan entre los 86 del 1 de abril y los 22 del 14 de abril, con cifras que se situaron en torno a los 50 nuevos casos diarios. Durante los últimos veintinueve días (del 16 de agosto al 12 de septiembre), el número de contagios presenta una curva ascendente muy parecida a la del inicio de la pandemia . El 15 de marzo se detectaron 22 nuevos casos y el 16 de agosto fueron 33. A partir de ahí empezaron a subir de forma notable situándose en torno a los cien nuevos casos diarios hasta finales de agosto, con picos muy elevados de 155 el 27 de agosto o de 139 el día 28. A partir del 2 de septiembre, esos récords de agosto, que coinciden con la realización de un mayor número de test con motivo del inicio del curso escolar y de la vuelta de las vacaciones, se baten casi a diario y alcanzan los 169 nuevos casos el 4 de septiembre, los 175 del 10 de septiembre o los 199 de este viernes 11. Ese día se alcanzaron 3.371 nuevos contagiados (en poco menos de un mes), una cifra nunca vista desde el inicio de la pandemia y que hace saltar las alarmas de algunos responsables políticos y sanitarios. La letalidad del virus, sin embargo, no se corresponde con ese elevado número de contagiados y resulta muy inferior a la registrada en marzo y abril, según los datos del IECA. En los últimos veintinueve días han muerto en Sevilla por coronavirus 24 personas, mientras que en los treinta primeros días de la pandemia fueron 216. El porcentaje que arrojan estas cifras roza el 0,6 por ciento (0,56), lo cual quiere decir que menos de uno de cada cien infectados murió durante el último mes, frente a los diez de marzo y abril. El diagnóstico precoz gracias a la realización masiva de pruebas PCR y el hecho de que se estén contagiando muchas menos personas mayores están detrás de esta notable caída de la letalidad del virus El diagnóstico precoz y el hecho de que se estén contagiando menos personas mayores están detrás de esta menor letalidad del virus, aunque hay que tener en cuenta que en marzo y abril se realizaron mucho menos test y el número real de contagiados debía de ser superior al oficial. Los efectos de los casi tres meses de confinamiento se dejaron sentir en los hospitales a partir del 25 de mayo: ese día murieron dos personas y ya no volvió a morir otra hasta el 6 de junio. Desde ese día hasta el 7 de julio no murió ninguna más y tampoco falleció nadie desde el 7 de julio al 16 de agosto (un mes y 9 días). Desde entonces, como se ha dicho, han muerto 24 personas (cinco este sábado) y el número de hospitalizaciones se ha cuadruplicado. Del 6 de junio al 7 de julio no murió nadie en Sevilla de coronavirus; tampoco desde ese día al 16 de agosto. Esa tendencia se ha roto en los últimos quince días y se ha pasado de 39 hospitalizados a 181. El virus mata, en todo caso, diez veces menos que en marzo y abril, aunque haya regresado a los hospitales con fuerza en las últimas semanas. Agustín Valido, jefe de Neumología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla ABC Agustín Valido , jefe del servicio de Neumología del Hospital Virgen Macarena, advierte de este repunte de hospitalizaciones en su centro pero envía un mensaje de calma que no implica, en ningún caso, bajar la guardia. «Hay un evidente crecimiento de casos que requieren hospitalización en estos últimos días, aunque hay que decir también que los casos de gravedad son menos que al principio de la pandemia». Es inevitable que al aumentar el número de contagiados, crezcan los ingresos hospitalarios . «En las dos últimas semanas hemos pasado en nuestro hospital de 8 a 10 hospitalizados a unos 30, de los cuales tenemos ahora 2 en UCI», cuenta. Agustín Valido, jefe de Neumología del Hospital Virgen Macarena: «Hay un crecimiento significativo del hospitalizados en las últimas semanas pero parece que no llegan a UCI tantos como antes. Y se dan casos en los que están unos días y vuelven a planta y luego se les da el alta. Antes no era así» Valido recuerda que los 14 o 15 primeros enfermos que ingresaron en UCI en el Virgen Macarena entre marzo y abril permanecieron muchas semanas recibiendo atención intensiva (algunos hasta tres meses) y observa que la estancia de los pacientes en UCI es muy inferior ahora a la del principio de la pandemia. « Se dan casos en los que están unos días en UCI y vuelven a planta y luego se les da el alta mientras antes no era así». Durante el verano han podido influir varios factores para que el virus resulte menos agresivo. «Hay que tener en cuenta que durante los meses previos al confinamiento la exposición al virus fue muy alta y su carga viral también era, en consecuencia, muy alta. Casi todos hacíamos vida normal y no usábamos mascarillas. Ahora no es así, todos tomamos medidas de prevención y guardamos muchas precauciones, especialmente con los mayores, las personas más vulnerables al virus y que han sufrido el mayor número de muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia», dice Valido. Este prestigioso neumólogo considera demostrado que «el uso de mascarillas favorece que haya muchos más casos leves o asintomáticos de coronavirus que hace unos meses entre las personas que contraen el virus. «Los pacientes ingresados son igualmente graves pero parece que ingresan menos en las UCI. Creo que esto tiene algo que ver con que los profesionales sanitarios hemos aprendido y tratamos mucho mejor las neumonías por Covid ahora que en marzo», asegura. Y añade: «También disponemos de más fármacos que al principio de la pandemia y sabemos mejor cuándo coviene aplicarlas. Todo eso hace que se eviten más situaciones de gravedad y puede explicar que en los tres últimos meses solo hayan muerto 24 personas frente a los 290 de los dos primeros meses de pandemia», asegura. Valido explica que en estas últimas semanas tienen menos pacientes ingresados con más de 70 años y más enfermos jóvenes que hace cuatro meses, fruto de que ellos se contagian más. «Sin embargo -añade-, creo que están teniendo más precaución de no contagiar a sus abuelos y a otros adultos y son más prudentes en el contacto con ellos y las personas mayores». Francisco Gimenez Sánchez, epidemiólogo y pediatria del Instituto Hispalense de Pediatría ABC Para el epidemiólogo Francisco Giménez Sánchez , ésa es una de las claves de la menor letalidad del virus: «Los jóvenes, los que más se contagian ahora, tienen más armas para combatir la enfermedad , el diagnóstico es mucho más precoz gracias a la masiva realización de test PCR y los mayores, los más vulnerables en los primeros meses, están mucho más protegidos y se contagian menos», dice. Las expectativas de la enfermedad en otoño preocupan a los médicos. «El coronavirus es un virus respiratorio y como todos ellos se transmitirá con más facilidad con la bajada de temperaturas y todos los hospitales nos estamos preparando para abordar lo que venga», afirma Valido.

