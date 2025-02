Julia, la chica del 13,9 en Selectividad, sigue estudiando y toca la flauta travesera

Se llama Julia Daolei Barrios, tiene 18 años y ha sacado un 13,91 en el Bachillerato Sanitario logrando la mejor nota de Selectividad en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. Ha estudiado en el instituto Severo Ochoa de San Juan de Aznalfarache , es hija de una profesora de instituto y un librero y vive en Santiponce .

Julia, que nació en China pero llegó a España después de que sus padres la adoptaran siendo muy pequeña, no se esperaba una nota tan alta . «Sabía que me había salido bien pero no pensé que tanto» , dice esta chica a la que sus padres le han inculcado el amor por los libros. «Desde pequeña me enseñaron y todos los libros me parecen interesantes», explica.

Su secreto, como el de la mayoría de chicos con notas brillantes es «estudiar y esforzarse» pero también organizarse bien y tener tiempo para descansar. Ella, de hecho, no puede decir cuántas horas emplea al día en el estudio porque se organiza por objetivos y no por horas. «Cuando me aprendo los temas que tengo para ese día lo dejo. Prefiero estudiar poco a poco», explica.

A Julia siempre le ha gustado la Biología, la Química y las Matemáticas. Estas últimas le costaban más al principio pero luego se puso y acabó entendiéndolo todo.

«Ya descansaré en verano», dice Julia que ahora se prepara las pruebas del Conservatorio

Pero Julia no sólo estudia para ser médico. También le gusta mucho la música y está en el Conservatorio donde hace 6ª curso del grado medio de flauta travesera. Por eso aún no ha dejado de estudiar ya que se está preparando las pruebas para el acceso al grado superior del conservatorio.

«Ya descansaré en verano», dice esta joven que se irá de viaje con su familia y que cuando deja de estudiar juega al fútbol en Valencina. No le gusta mucho salir y no se considera muy empollona. «Puede que un poco», dice insistiendo en que es «muy despistada». «Pero en lo académico lo pillo bastante rápido». Y también, como el resto de chicos que han despuntado en Selectividad, es del Betis.

