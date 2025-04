Jorge Decarlini: «Un seguidor de El Palmar de Troya se amputó los testículos»

El relato del Palmar de Troya que construye Jorge Decarlini no se deja ni un detalle atrás, por muy escabroso que parezca. Documentado hasta el extremo, su libro «¡Milagro!: Éxtasis y sombras en El Palmar de Troya» arranca con las primeras apariciones de la Virgen ... a mediados del siglo pasado y acaba con el último papa -Ginés en el mundo profano- en un juicio por apuñalar a un antiguo compañero junto a su mujer hace solo un par de años.

Las pequeñas historias dentro del gran relato del nacimiento y desarrollo del Palmar de Troya son tremendas. ¿Cuáles son las dos que más le impactaron al escribir su libro?

La primera igual es la más tremenda... Un señor cubano llegó a Sevilla para unirse a los palmarianos y acabó amputándose los testículos. Da una medida de lo delirante en algunos casos de los seguidores del Palmar. ¿Qué se te pasa por la cabeza para amputarte los genitales? Y no es el único caso. También hay quien se destrozó la zona con anillos. Verdaderas carnicerías.

Clemente, primer autoproclamado papa del Palmar

¿Y la segunda?

Siempre me ha parecido muy curioso cuando Clemente, el primer autoproclamado papa del Palmar, fue a Alba de Tormes. En la iglesia donde guardan las reliquias de Santa Teresa entró una mujer cuando él estaba allí. Era ciego y alguien, puede que su lazarillo, le dijo que la señora que había llegado no vestía con el recato que los palmariano exigen así que Clemente, sin saber dónde miraba por su ceguera, se puso a insultar a la mujer. Con tan mala fortuna que en un momento dado empezó a lanzar insultos a la zona donde estaban los restos de Santa Teresa, no donde estaba la señora. Se corrió la voz entre los vecinos de que Clemente y los palmarianos estaban insultando a la santa y los curas del Palmar tuvieron que salir corriendo porque los apalearon. Además tiraron sus coches al río y no contentos con eso, al ver que tampoco habían quedado muy destrozados, les metieron fuego.

Fieles en la basílica del Palmar de Troya

Volviendo al principio: ¿cómo surge la iglesia del Palmar de Troya? ¿Es una cuestión de fe o de dinero?

Hay que diferenciar. Para los creyentes es fe. Fe ciega e irredenta, además. Para los dirigentes... Eso es más complicado. Cuando Clemente y Manolo -dúo que inició la iglesia- empezaron, eran pobres y desempleados. Al morir eran millonarios.

¿Cómo ocurrió eso?

Primero llegaron las apariciones de la Virgen. Unas niñas aseguraron verla en un campo junto al Palmar de Troya. Luego se sumaron unas señoras, y luego otras, y luego más... Esto se produce en el momento oportuno, cuando hay mucha gente desencantada tras el Concilio del Vaticano II y ven en El Palmar la esencia de la fe.

¿Son ellos los que financian al Palmar?

Así es. Reciben donaciones de España y de todo el mundo. Y poca gente sabe la de propiedades que han tenido y siguen teniendo. Desde pisos en Sevilla hasta fincas en Filipinas o chalés en Nueva Zelanda. En un momento dado imponen el diezmo a sus fieles y muchos además les dejan en herencia todas sus propiedades.

¿En Sevilla también han tenido propiedades?

Amasaron muchos millones de euros en Sevilla. Llegaron a tener varios edificios en la zona del Museo y San Vicente. Casas de miles de metros cuadrados, imagínese el valor que tiene eso. Hay cálculos pero son poco exactos porque era y es un patrimonio que fluctúa. Heredan y venden o compran propiedades de los fieles. Ahora hay mucha gente joven que igual no se acuerda, pero antes era normal ver a los palmarianos en fila por el centro de Sevilla.

Se hacían y se hacen llamar papas u obispos pero, ¿están ordenados de verdad en El Palmar?

Sí. Consiguieron que un arzobispo vietnamita muy reaccionario les ordenara. Aunque fueron todos excomulgados por El Vaticano.

Curia de la autoproclamada iglesia de la Santa Faz

Explica en su libro que las normas en El Palmar son muy estrictas y no tienen acceso a Internet, ¿es así?

Sí, pero luego tienen página web y están en todas las redes sociales. Han descubierto Internet y se han vuelto locos. Hasta un Paypal tienen para que les donen.

La iglesia de El Palmar parece herida de muerte. ¿Cree que tendrán un final pronto?

La gente lleva 30 años pronosticando el final de El Palmar y ahí siguen. Mientras tengan dinero y fieles, eso no se acaba. Y tienen de ambos, aunque menos que antes, claro.