Joaquín Romero Murube, padre del articulismo cofrade en ABC

Gozo y riesgo de la Semana Santa en Sevilla

Con el latido de la espiga naciente y la primera caricia de las flores, llegan al aire de España los cortejos procesionales de la Semana de Pasión. La tragedia del Calvario, la consumación pormenorizada del drama bíblico, ángulos inconmovibles de la religiosidad católica, adopta en el mapa ibérico unas representaciones multitudinarias y, aún más, peculiarísimas y diversas. Es la proyección intima de un pueblo que en su más recia espiritualidad, supo transfundir la teología en teatro, los autos sacramentales; los evangelios en pasos y composiciones escultóricas para la fe de las calles; la liturgia, en bordado, en madera tallada, en cera musical florida, en cante sin pentagrama, hecho sólo de filos y sollozos, la saeta... Sólo una entrañas tan hechas en la más recta ortodoxia como las del español en lo católico, podía aventurarse a que el genio popular libre y antiacadémico, resolviera no ya con acierto sino con gracia y sencillez pasmosas, esas realizaciones que inundan de religiosidad y de arte todos los pueblos de la península. Y que su autenticidad, su enorme fuerza interior, hayan vencido y triunfado sobre el anacronismo y la dislaceración que suponen aquellas fiestas para la calle y las costumbres del hombre de nuestro momento. No podemos negar que en cierta época, años iniciales del siglo que ahora corre, la celebración de la Semana Santa en la calle comenzó a impregnarse de cierta romantiqueria costumbrista. Y que parecía que se atendía más. a lo exterior, que no a la médula espiritual que lo provocaba. A este pasajero inicio de que la Semana Santa tradicional quedase convertida en una bella celebración ostentosa.. se unió también el auge de los desplazamientos masivos del forastero. Si los andaluces, los sevillanos más concretamente, se complacían con regozo en sus tradicionales procesiones, el público foráneo se asombraba y enardecía ante aquel inusitado derroche de riquezas, insignias enigmáticas y encapuchados alucinantes. La interpretación somera de todo aquel conjunto extranatural, fácilmente podía conducir a confusionismos inadecuados. Y en más de alguna producción dramática o novelística de aquellas fechas, salía a relucir algún «nazareno» con achaques más o menos aceptables... Hoy, esto, enjuiciar frívolamente nuestra Semana Santa, ni puede desprenderse del orden con que los cortejos se celebran, ni lo toleraría con calma un cuerpo de penitentes, una ciudad que se entrega con la más honda y sincera vocación al ejercicio ejemplar de su más querida fiesta. ¡El peligro que antes señalamos fue fugaz y rápidamente eliminado. De una parte, el celo de las autoridades eclesiásticas. Recordamos en este punto la labor paternal, enérgica y suavísima a un tiempo, de aquel sabio y prudente arzobispo de Sevilla, cardenal Ilundain... Recordemos, también, como el ejemplo de las mejores y más estrictas Cofradías que nunca sufrieron el peligro de aquellas leves y corticales contaminaciones, hicieron volver a las desorientadas al camino de las puras esencias originales. Y sería injusto silenciar lo que en estos postreros años ha celado con acierto la Comisión de Cofradías, bajo el numen inicial e inspirador de aquel entusiasta máximo e inolvidable don Jerónimo Gil Alvárez. Y toda la Sevilla penitencial, en su barroquismo multitudinario, fue, como lo es hoy y lo seguirá siendo siempre, pues, de no serlo, no subsistiría, el más raro y peregrino ejemplo de religiosidad colectiva, aunque a algunos pareceres miopes y entecos así no lo parezca. Porque, desde el punto de vista de la incomprensión intolerante, siempre puede ser motivo de crítica cualquier inesperada, Infantil ocurrencia, perfectamente explicable, en un conjunto en el que actúan miles de actores, y donde la espontaneidad y la muchedumbre más varia sirven de fondo inevitable. Pero quien aguce un poco en el conocimiento interior de las Hermandades, quien llegue a penetrar en la vida práctica y cotidiana de esas históricas asociaciones piadosas, pronto adquiriría la evidencia de que lo que provoca la explosión de los siete días pasionales, responde a estímulos muy profundos, responde a una constante histórica de catolicidad exquisitamente traspasada de generación en generación y que dentro de la más estricta ordenación canónica, aunque aliada con una autonomía de seglares asociados por una común devoción hacía determinado pasaje advocacional, se logra esa manifestación única del gran drama sacro llevado con excelsitud y respeto, por las calles de una ciudad de varios cientos de miles de almas, como Sevilla. Si desde el punto de vista que primordialmente ha de informar la Cofradía y la Semana Santa en la calle, la autenticidad de sus sentimientos, no hay nada que temer; si en cambio desmerece algo lo que pudiéramos llamar escenario del conjunto.

Esto es inevitable. Los imperativos, las más de las veces inevitables, de los modernos modos y estilos constructivos, no se alían ni juegan en nada con las clásicas representaciones procesionales. El grupo escultórico, el paso de palio de Virgen. Estaban pensados y realizados en función a un ámbito urbano de características casi medievales. Era la calle estrecha y de alabeo caprichoso; la plazoleta inesperada en íntima; el balcón florido, la teja o el muro con el airón de oro del jaramago andalucismo, la trasparencia de un aire no desgarrado por el ruido de los motores ni contaminado del tufo a gasolina quemada... De ahí, en buena parte, el éxito de la Semana Santa de Sevilla, sobre otras muchas ciudades, Sevilla es entre las ciudades españolas, la que más abundantemente ha sabido conservar la hechura tradicional de sus espléndidos barrios. Y este encaje entre la calle vieja y la representación procesional, conducida en ambiente de respeto y tránsito piadoso, es lo que nos autoriza a decir sin desmesuramiento expresivo que hay siete días en el año en que toda Sevilla se convierte en templo. Comprendemos el asombro del que ajeno y ayuno de noticias sobre la realidad externa e interna de nuestras procesiones, llega de lejanas tierras y recibe, de buenas a primera, en choque, la impresión de una Cofradía en la calle... No sabe qué pensar ni qué decir... Un sevillano viejo se atreve a rogar un poco de calma en los desorientados. Antes de enjuiciar, antes de definir, no busque sólo la apariencia extrañísima, la música, el colorín y el rumor de las aceras. Piense que aquel desfile alucinante va movido por un alma exquisita de fe y de sevillanismos indeclinables.