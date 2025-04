Jared Harckham: «Las aerolíneas esperan apoyo financiero para un vuelo como Sevilla-Nueva York»

La dureza de esta sexta ola de la pandemia ha dado al traste con todas las previsiones de recuperación de las aerolíneas que nuevamente ven caer los niveles de ocupación de sus aviones y empiezan a recortar rutas. El tráfico de largo radio todavía sigue ... muy limitado y en medio de eso el Ayuntamiento de Sevilla retoma la estrategia para conseguir el deseado vuelo a Nueva York que la ciudad estuvo cerca de amarrar en 2019. Todo ese esfuerzo no ha sido tiempo perdido, reconoce Jared Harckham, el consultor internacional que colabora con el equipo municipal de Turismo desde hace varios años para captar vuelos de largo radio.

¿Este inesperado giro en la evolución de la pandemia arruina los esfuerzos de destinos como Sevilla por recuperar su tráfico aéreo?

Es un momento interesante en la industria aérea porque todo lo malo que ha pasado con el covid también está abriendo los ojos a las aerolíneas, que están pensando en crear conexiones diferentes, no sólo las habituales. Varias aerolíneas en el mundo está abriendo nuevas rutas, pero lo están haciendo más en mercados vacacionales, el mercado de negocios todavía no se ha abierto del todo y es en el que mejor podríamos encuadrar a Sevilla.

¿Cuándo espera que se pueda recuperar este segmento?

El mercado de negocios hay muchas opiniones en la industria, pero hay dos cosas que todavía son un lastre para reflotarlo: una es la pérdida del empleo y la otra que las empresas han reducido los viajes de sus empleados con la pandemia. En Estados Unidos estamos viendo ya esa recuperación de viajes de negocios y creo que en el entorno internacional tardará un poco más, tal vez a finales de este año o principios del siguiente aumente la actividad. Vamos a ver.

¿Está siendo la pandemia un freno importante para la estrategia de Sevilla de conseguir un vuelo de largo radio como el de Nueva York?

Bueno. Le diría que sí y no. Las aerolíneas han sufrido mucho en términos de pérdidas financieras y muchas tuvieron que retirar aviones e incluso cerrar bases. Pero por otro lado están experimentando con rutas nuevas que es algo que no hacía antes. Eso puede ser positivo para el esfuerzo que Sevilla lleva haciendo en esto. Y otra cosa que me parece muy importante es que las compañías norteamericanas están a la espera de recibir aviones más pequeños que pueden volar sobre el Atlántico, entonces ya no se requiere un avión de 300 plazas para trayectos largos, sino que puede ser uno de 150 plazas y eso hace más fácil el reto de abrir una ruta entre Sevilla y Norteamérica.

Un ejemplo de eso puede ser la nueva conexión Nueva York-Tenerife que se ha anunciado recientemente.

Sí, es un ejemplo de eso mismo, de que las aerolíneas están buscando mercados diferentes. Ese vuelo va a estar operado por United Airlines, que tradicionalmente se ha interesado mucho en volar entre ciudades grandes y hubs de ambos lados del Atlántico, es un buen ejemplo de una ruta nueva y de lo que está pasando en la industria. Lo que tiene que hacer ahora Sevilla es organizar un programa a tiempo completo para hablar con aerolíneas, presentarles información sobre el mercado y hacer relaciones constantes para estar sobre la mesa cuando se tomen decisiones. Los grupos de aviación no eligen un destino porque sí, investigan las rutas, pero no tienen ni tiempo ni recursos de hacerlo a fondo, sólo miran números y para hacer esos números tienen que tener información sobre la economía, el turismo, los negocios.

Málaga también está en esa competencia para recuperar su vuelo con Nueva York y cuenta con un buen asesoramiento

Desde luego si yo fuera Málaga estaría intentándolo, el mercado norteamericano va a volver a viajar mucho cuando la crisis esté superada.

Si se volviera a establecer la conexión entre Málaga y Nueva York ¿sería un impulso para nuestra ciudad o una competencia?

Esto no es uno u otro, especialmente si es una aerolínea diferente, porque hay mercado para los dos. Tradicionalmente el tráfico que atrae Málaga desde NY es de vacaciones, pero lo que veo para Sevilla no es solo turismo, también hay una variante importante de negocios. Sevilla no es solo un destino turístico, claro que es un lugar maravilloso, pero lo importante es vender a las aerolíneas que este mercado tiene muchos elementos de negocios, turismo e incluso que habrá pasajeros habituales que lo usen para visitar a su familia.

¿En qué punto está ahora la capital para afrontar de nuevo la estrategia?

Indudablemente estamos peor que antes de la pandemia, pero no en una mala posición. Es importante que haya un plan para todo el año, un calendario de reuniones y actividades continuo con las aerolíneas para estar en el radar.

Entiendo que eso ya se está haciendo

Sí, se está haciendo. Pero el tema es que Sevilla está en competencia con cientos de ciudades. No es solo contar a las compañías que es un lugar excelente, que lo es, también lo que puede aportar. Me explico: las aerolíneas van puntuando los destinos, viendo su rentabilidad y también lo que pueden obtener de ellos. Otro punto es que esperan también apoyo financiero de marketing y otros tipos de apoyos cuando piensan en abrir ruta, por eso es importante que Sevilla y sus puedan ofrecer eso.

¿Y quién puede ofrecerlo? ¿el sector privado o alguna administración pública en concreto?

En cada caso puede ser diferente, en la gran mayoría de los destinos hay un comité de servicios aeronáuticos y puede ser dirigido por el aeropuerto, por el departamento local de turismo, por el gobierno regional o central. Pero alguien tiene que ser el líder y los demás han de involucrarse como las cámaras de comercio, los comités de turismo, etcétera. El sector privado o el sector público, todos tienen que contribuir porque las aerolíneas no quieren hablar con seis interlocutores diferentes, quieren hacerlo con uno solo y ver su paquete de apoyo.

¿Después de la pandemia seguimos pensando que Nueva York ha de ser la primera conexión de largo radio que debe tener esta ciudad?

Hay que revisar los números, pero generalmente es el punto de origen de muchos de los visitantes que vienen a Sevilla. Nueva York es un destino internacional con bastante poder adquisitivo y la gente viaja mucho. Otras ciudades más pequeñas pueden funcionar pero ese es nuestro primer y principal objetivo.