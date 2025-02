Itálica se jugará en París en 2023 ser Patrimonio Mundial

Itálica afronta ya el momento clave de cara a su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se la jugará en 2023 , en la conferencia que se celebrará en París, siempre que el Gobierno central apueste por ... su candidatura de cara a esta cita por la que lleva cinco años trabajando Civisur . Los miembros del consejo asesor celebraron el miércoles una reunión donde se dio por cerrada la redacción del expediente que se elevará a la Junta de Andalucía a finales de 2022. Este amplio documento de 500 páginas, que está en fase de maquetación, incluye las razones por las que se pretende que el organismo internacional reconozca el valor excepcional y universal del conjunto arqueológico, sobre otras urbes romanas, con elaborados textos y fotografías actuales e históricas.

Por primera vez, llegará a la Unesco una candidatura lanzada desde la sociedad civil que, según informó la plataforma que lo impulsa, ha logrado recoger 23.200 adhesiones a través de internet y más de 10.000 firmas a mano. Por ello, debe ser la Junta de Andalucía , administración competente, la que eleve el expediente al Ministerio de Cultura . Al ser además la propietaria del conjunto monumental, no pondrá objeciones al documento que le presentará Civisur a finales de enero y, en el plazo de un mes, se espera que se reenvíe al Ministerio. A partir de marzo, según las previsiones de la candidatura, dos grupos de trabajo básicos estudiarán a fondo el expediente. En primer lugar, estarán los técnicos , que analizarán si se cumple el procedimiento exigido por la Unesco y, a continuación, pasará al grupo de los directores generales . Ambos colectivos contarán con el asesoramiento de expertos, como ya ocurrió cuando Itálica aspiraba a formar parte de la Lista Indicativa del Ministerio de Cultura , donde está incluida desde diciembre de 2018.

Según la directora del proyecto, Concha Cobreros, «estos trámites son muy complejos y no siempre son iguales, por lo que muchas veces se quedan muchas candidaturas por el camino». No debe ser el caso de Itálica ya que, quienes forman parte del consejo asesor de Civisur, así como la propia Junta de Andalucía, creen que el conjunto arqueológico cumple todos los requisitos para ser declarada Patrimonio Mundial por su excepcionalidad. Sin embargo, existen también otras posibles candidaturas por las que puede apostar el Gobierno central en lugar de Itálica. A lo largo de 2022, que será un año clave para estos trámites , visitarán la ciudad romana de Santiponce los evaluadores a conocer in situ el bien, su estado de conservación y garantizarse que la Junta de Andalucía asumirá el compromiso de su mantenimiento y realizará las inversiones que sean necesarias.

El Gobierno andaluz, de hecho, está ultimando un plan director que recoja todos los aspectos que acrediten la solvencia de la candidatura frente a la Unesco, con asuntos como la accesibilidad entre otros, como nuevas herramientas de difusión y de para la visita cultural, como el que ha implementado de la reconstrucción en tres dimensiones del anfiteatro o la Casa de los Pájaros.

Después de esta evaluación, será cuando el Ministerio que preside Miquel Iceta decida si es Itálica la candidatura que irá a París en 2023, ya que cada país sólo puede presentar una al año. Si eso ocurre, casi con toda seguridad se habrá conseguido el sueño que inició esta asociación civil oficialmente hace ya cinco años, aunque se le sumen algunos otros desde que el patronato comenzó a plantear la idea y recabar apoyos.