Hugo Galera: «Pues aquí estoy yo»

Hasta que no cumplí los cuarenta y tres no supe que mi familia tenía mucho dinero. En mi casa no se hablaba de eso y nunca escuché a mis padres o a mis tíos comentar semejantes cuestiones. En 1981, a mi madre la atropelló brutalmente ... un coche mientras cruzaba con mi tía una calle por un paso de cebra cercano a la Plaza de Toros de Tenerife. Las dos murieron en el acto. El conductor que las mató iba drogado y su novia, que lo acompañaba, era hija de unos amigos míos. Serían las cinco de la tarde y yo estaba ese día en la isla con mi hermano. Cuando nos llamaron, estábamos jugando al dominó en la playa y los dos salimos disparados hacia el hospital. Mi madre tenía buena salud y podría haber vivido veinte o treinta o años más. Me había quedado huérfano de forma trágica y descubrí que era rico cuando se hizo efectiva la herencia. Mi tío materno me habló entonces sobre la sociedad patrimonial familiar de los Davidson que él presidía y que Félix y yo, sus únicos herederos, algún día le sustituiríamos. Nos quedó una asignación de unos seis millones de pesetas al año a cada uno, que no era poco dinero en aquella época, pero había más. A mis cinco hijos traté de inculcarles que uno debe vivir conforme a sus ingresos, a lo que genere su trabajo, y que las herencias de los antepasados están ahí sólo para cuando surja un grave contratiempo o para crear una empresa que luego reintegre ese dinero a su lugar original. Me propuse que esa herencia materna que yo recibí pasara intacta a mis hijos y lo voy a conseguir. Espero que ellos puedan hacer lo mismo con los suyos.

Gracias al importante capital que heredé de la rama Davidson de mi familia, pude plantearme comprar el Hospital Infanta Luisa muchos años después. La presidencia del Betis, como contaré más adelante con detalle, también puso a prueba mi solvencia económica, aunque mi honradez tuve que ponerla a prueba bastante antes.

Cuando empecé a trabajar en el Hospital Virgen Macarena, me topé con las primeras corruptelas del sistema sanitario, aunque no las pude denunciar porque tenía muchas personas por arriba que las sostenían o amparaban. Debo decir que la mayoría de los médicos y profesionales eran honrados, pero existía un sistema bien engrasado del que se beneficiaban unos cuantos aprovechados. Había chanchullos en las compras con los proveedores y con las funerarias, celadores que vendían los productos de limpieza (recuerdo que un celador tenía montada una especie de agencia inmobiliaria y salía a enseñar pisos por los alrededores en medio de su jornada laboral) y enfermeros que trapicheaban con jeringuillas y otros medicamentos del hospital.

Todo esto ocurría porque faltaba profesionalización en los directivos y un modelo de gestión. No había una oficina de contratación y compras ni una agencia de información sanitaria. Todo era muy oscuro por falta de desarrollo y se prestaba a corruptelas. La dirección y sus órganos directivos inmediatos tampoco cumplían con su cometido y hacían la vista gorda para no crear un conflicto con los trabajadores. Había exceso de personal y a ningún empleado se le evaluaba su trabajo. La plantilla no estaba ajustada, el servicio de compras era muy malo y se basaba en amiguetes. Todo se encarecía mucho y la corruptela era generalizada. Sé que tenía que haberme enfrentado a ella, pero sabía que era darse golpes contra una pared y que no lograría nada. No tenía poder para cambiar el sistema, que era una especie de forma de vida, y lo que hice fue no participar en él ni beneficiarme personalmente. Ahora ha mejorado mucho el hospital y está mucho más profesionalizado.

Cuando compré el Hospital Infanta Luisa, pude empezar de cero y evitar todas esas cosas, aunque seguramente alguna se me escaparía. Lo que no pude sortear fueron los manejos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el órgano que gestionaba la sanidad pública en Andalucía. Como empresario, opté a concursos del SAS para proveer a sus hospitales de aparatos de resonancia y de tomografía computerizada, pero siempre se los llevaban las mismas empresas. Me entrevisté con la gerente del SAS, Carmen Martínez Aguayo, mano derecha de José Antonio Griñán, que entonces era consejero de Economía y luego sería presidente de la Junta de Andalucía, cargo del que tuvo que dimitir por el fraude de los ERE (por este asunto, la Audiencia Provincial de Sevilla lo condenó a seis años de cárcel acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos), para averiguar cuál era la razón de que los concursos públicos los ganaran siempre los mismos, pero su actitud prepotente y despótica durante la conversación que mantuvimos en su despacho me dio a entender que no había sido casualidad y que jamás ganaría un concurso público del SAS mientras ella mandara en él. Pusimos recursos y más recursos porque nos marginaban en todos, a pesar de obtener las puntuaciones más altas. Las reclamaciones no sirvieron para nada más que perder el tiempo. A Martínez Aguayo también la acabaron condenando a seis años de cárcel por malversación de caudales públicos a cuenta del fraude en los ERE.

Esto no era nada nuevo en la gestión pública sanitaria. Veinte años antes, el entonces gerente del SAS, Ignacio Moreno, firmó un preacuerdo con una clínica privada inexistente (aún no constituida) que le garantizaba unos conciertos con la Administración de mil millones de pesetas en dos años. La empresa en cuestión se llamaba Andalucía Hotelera y era propietaria del Hotel Al-Andalus de Sevilla, construido para la Exposición Universal de Sevilla y que pretendía reconvertirse parcialmente en un centro hospitalario. El proyecto de viabilidad económica de la empresa sanitaria fue realizado por Avián Consultores, una empresa de la que era administrador único Agustín Ortega Limón, exgerente del SAS, casualmente. El asunto saltó al ABC de Sevilla el 15 de julio de 1995 y finalmente la Consejería de Salud dio marcha atrás y no materializó el acuerdo.

Recuerdo que el forense Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla, se vio forzado a vender su clínica en El Puerto de Santa María al grupo privado Pascual, que gozaba de la protección del PSOE en Andalucía y de la que casualmente era un alto directivo el señor Ortega Limón. Frontela había ganado mucho dinero con ese hospital, pero le movieron los peones desde el poder político y los sindicatos hicieron su parte con conflictos laborales que le hicieron desprenderse de él por una cantidad muy inferior a la de su valor real.

No voy a poner en duda que las barbaridades que ocurrían con Franco eran mayores desde un punto de vista moral, pero estoy bastante seguro de que fueron menores en cuantía económica que en la España democrática. Lo que ocurría con Franco era asumido con cierta naturalidad por las oligarquías de la época, como si fuera un derecho propio para esas clases sociopolíticas beneficiarse del poder tras haber ganado una guerra. En Andalucía, el PSOE montó su propio régimen y con los fondos europeos de cohesión, en vez de crear un tejido productivo que favoreciera el desarrollo económico y la igualdad en renta con el resto de España, se afianzó ese modelo clientelar de la paguita y las ayudas públicas. Los ERE, que supusieron procesos por prevaricación o malversación de fondos públicos para varios altos cargos (entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía), fueron el reflejo de todo eso. En vez de haber creado centros de formación para los desempleados y favorecer la cultura y el tejido empresarial, se dio dinero sin control a gente que, como se demostró durante el juicio en la Audiencia de Sevilla, no tenía que haberlo recibido. En temas de sanidad pasaban cosas así con bastante frecuencia.

*Hugo Galera: «Pues aquí estoy yo. La biografía». Autor: Jesús Álvarez. Editorial Samarcanda. 243 páginas. 16,90 euros.