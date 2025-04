Huelga hasta el 1 de enero de trabajadores de Uber en Sevilla por la precariedad laboral

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. de Sevilla retoma hoy sábado 28 la huelga de conductores en Ares Capital, empresa de VTC que en Sevilla trabaja para Uber, y se concentrará el próximo lunes 30 a las 12 horas ante su sede en Sevilla, ubicada en el edificio Galia del barrio de Nervión.

Además, y según fuentes de dicho sindicato, la pasada Nochebuena, que coincidió con la última jornada de la primera tanda de paros convocada por CC.OO. el seguimiento de la huelga alcanzó el 80%. Así, se ha producido un importante crecimiento pese a las coacciones por parte de la empresa y el intento de agresión física de un jefe de Ares Capital a un sindicalista de CC.OO. y un trabajador, hechos por los que el sindicato ya ha interpuesto la correspondiente denuncia.

La segunda ronda de huelga, que comienza hoy se alargará hasta el día 1 de enero para volver a los paros los días 4, 5 y 6 del mismo mes.

El sindicato había convocado un total de 13 jornadas de huelga que comenzaron el pasado 21 de diciembre ante la extrema precariedad que sufren los trabajadores y que se traducen en «la retención injustificada y reiterada de nóminas cada mes, las jornadas maratonianas de 55 a 60 horas semanales sin abono de horas extra o complementos por festivos y nocturnidad y por la exigencia de vestir con traje de chaqueta que les supone desembolsar más de 500 euros al año de su propio bolsillo», entre otros.

La precariedad que sufren llega hasta el punto de que «la limpieza y el repostaje de los vehículos la tienen que realizar en sus horas de descanso y comida sin que se les compense posteriormente».

Los trabajadores denuncian también «la falta de compromiso y voluntad de la empresa, que para no cumplir con los derechos laborales de la plantilla alega que no existe un convenio propio del sector».

Todos los meses las nóminas estan alteradas con conceptos de falsos absentismos, anticipos de nóminas y no ajustan el Irpf

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Ares Capital en Sevilla, Javier Peña ha incidido en que «echamos jornadas de hasta 60 horas y que es la de la comida la que tenemos que utilizar para ir a la gasolinera a repostar y limpiar el coche por dentro y por fuera».

«Por lo tanto —sigue— echamos 20 horas mínimo a la semana y no cobramos horas extras por ello. No se paga nocturnidad, no se cobra dias festivos y no nos dan dias de descanso a cambio por ello. Tampoco cobramos plus de peligrosidad, ni quebranto de monedas», añade.

El quebranto de monedas es un plus que tienen por si descuadra la caja al llevar efectivo, de modo que «ahora, si nos equivocamos en el cambio ponemos de nuestro dinero el descuadre».

Por otra parte, Peña refiere que «nos exigen venir con traje y corbata y que eso cuesta un dinero que sale de nuestro bolsillo porque no nos dan uniforme o nos pagan plus por ello.

A ello agrega que «en verano nos hacen trabajar en otra ciudad y no pagan dietas» y dice: «Lo más importante es que todos los meses las nóminas estan alteradas con conceptos de falsos absentismos, anticipos de nóminas y no ajustan el Irpf que a cada trabajador le pertenece».

Cuando hayo problemas de ese tipo, les dicen, según Peña que se tienen que poner en contacto con Madrid a traves de un correo electrónico.

«A veces te contestan o no y tienes que esperar un mes si tienes suerte a cobrar la equivocacion de ellos. Desde la empresa de Sevilla no te arreglan el problema. Y, si te pagan el dinero de su equivocación, las nóminas no se rectifican» , detalla Javier Peña.

Un ejemplo que pone es que él mismo se dio de baja 4 0 5 dias «y me pusieron todo el mes de baja y no rectificaron la nómina».

Fuentes de la empresa han destacado que «no entendemos que el sindicato provincial de CC.OO. en Sevilla inste un conflicto para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la plantilla cuando recientemente a nivel estatal se ha abierto una mesa de dialogo social para acordar el primer onvenio colectivo para los trabajadores de VTC, donde naturalmente está representado CC.OO. en el banco social, y donde debe ser la negociación colectiva y no el conflicto el origen de los acuerdos que conformen el marco normativo del sector».

También señala que está dispuesta en el marco del diálogo a tratar todos los temas que interesen a la mayoría de la plantilla de Sevilla.