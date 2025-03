Los bares de Sevilla del Centro echan un pulso a la adversidad

Poco a poco la hostelería del Centro se va animando y muchos de los establecimientos que no llegaron a abrir tras el confinamiento lo están empezando a hacer ahora que el verano anuncia su fin. Lo hacen empujados por la necesidad de volver a estar, de no dejar de ser, aunque todos tienen sobre sí la sombra de abocarse a un futuro tan incierto como arriesgado. Con la pandemia arreciando y el turismo en sus horas más bajas , las calles del casco antiguo viven un momento aciago en el que muchos comercios han tirado la toalla. La hostelería, sin embargo, aún tiene mucho que decir. Y aunque no son pocos los que se han quedado en el camino aún queda un buen puñado de valientes dispuestos a hacer frente a la adversidad .

Coincidiendo con el inicio de septiembre son varios los que por fin han levantado su reja. Tras casi seis meses sin hacerlo, la decisión ha sido un reto no exento de fatigas , miedos y algún que otro desvelo.

La Bodeguita Romero de la calle Harinas ha sido una de las que ha estrenado este mes con su vuelta . «La situación es complicada pero lo hemos pensado mucho y tenemos que empezar a funcionar de nuevo», relata a ABC Alejandro Romero. Desde que a mitad de marzo cerraron las persianas del negocio que tienen en la calle Harinas han permanecido a la espera de volver a una de las barras más castizas del centro de la ciudad.

No lo han hecho hasta la fecha por la falta de movimiento que tiene el casco antiguo, pero ya llega la hora de intentarlo. Su público, además, se nutre mayoritariamente de parroquianos y gente local más que de extranjeros y esa es una de las esperanzas que albergan para que todo vaya bien una vez que retomen su actividad. Los seguidores de su afamada pringá o de sus papas aliñás ya pueden celebrar la vuelta de este mítico espacio, que abrirá en su horario habitual: de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a medianoche.

Muy cerca de allí, Casa Moreno es otro de los clásicos gastronómicos del centro que ya está disponible . Este establecimiento de la calle Gamazo ha regresado con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su público. Dado que es un espacio reducido, el aforo estará limitado y también se cuidará que se mantenga la distancia de seguridad en su barra. Emilio Vara, al frente de la barra, ya ha dejado una de sus frases plasmada en una servilleta: «La vida es la barra de un bar. El cliente, una oportunidad». Con esta reflexión vuelven a su actividad en el horario habitual, de 8.30 a 15.30 y de 19.30 a 22.30. Entre los clásicos que su público podrá volver a disfrutar, sus emparedados de ibéricos, chicharrón de Cádiz o uno de sus míticos: el de queso y chorizo picante.

En Casa Ricardo (Antigua Casa Ovidio) cerraron incluso antes de que lo decretara el Gobierno por el Estado de Alarma. A punto de cumplirse medio año de aquel viernes en el que Ricardo Núñez decidió echar el cerrojo por responsabilidad propia, han vuelto a abrir este martes primero de septiembre. Y lo primero que han preparado para recibir a su público son sus famosas croquetas, que se han convertido en plato estrella de la gastronomía sevillana y que seguro son una de las tapas que más echa de menos la clientela de este espacio de San Lorenzo. La vuelta estará marcada por las restricciones de aforo que garanticen la seguridad de los comensales y parroquianos. Así, se han establecido dos turnos tanto en el servicio de mediodía como en el de la noche y afectarán al salón y a los veladores. La zona de la barra se ha delimitado de modo que los que la usen respeten la distancia de seguridad. Entre sus intenciones está la de rescatar el menú de Cuaresma que este año no ha podido ofrecer. «Aún tengo que definir cómo y cuándo, pero tal vez elija los viernes para ofrecer algunas recetas nuestras típicas de esa fecha, como nuestras croquetas de bacalao, las espinacas con garbanzos o el bacalao con tomate», aclara.

En breve

En cuestión de horas también regresará la Antigua Abacería San Lorenzo , que ha elegido para su vuelta el jueves 3 de septiembre. Fue de los primeros establecimientos en anunciar que esperaría a septiembre para su vuelta, ya que echó la persiana el Domingo de Resurrección, después de ofrecer comida para llevar durante las primeras semanas del confinamiento.

El regreso llega con la recomendación de reservar antes de acudir a este espacio de la calle Teodosio (954380067), puesto que la capacidad estará limitada para cumplir con la normativa vigente, y con la apuesta por el «take away», un formato que ya demostró su éxito durante las semanas de marzo y abril que lo pusieron en marcha.

Otros de los clásicos del centro que esperan volver en la primera quincena de septiembre son Becerrita y La Flor de Toranzo .

También los nuevos

Y además de los emblemáticos, establecimientos recientes pero muy consolidados en la hostelería hispalense también animarán las calles del centro con su vuelta estos primeros días de septiembre. Es el caso de La barra de Cañabota y Cañabota (el primero de ellos acaba de hacerlo y el segundo lo hará el 4 de este mes) y La barra de Inchausti , hermano pequeño de La Moneda que ofrece cocina marinera en Tomás de Ibarra. Su vuelta, el próximo 8 de septiembre. Niño Gordo , en Hernando Colón y perteneciente al grupo Ovejas Negras, también vuelve a la actividad esta primera semana de septiembre.

