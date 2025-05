Los hospitales de Sevilla registran más jóvenes con cáncer de mama y mujeres con tumores de pulmón

En la mayoría de las franjas de edad el cáncer es la primera causa de muerte en Sevilla y sus tres principales hospitales están registrando una mayor incidencia de cánceres de mama en personas jóvenes y de tumores de pulmón en mujeres, ... dos tendencias que no son privativas de la capital andaluza pero que preocupan desde hace algún tiempo a los oncólogos. En el primer caso pueden influir causas genéticas desconocidas más allá del consumo creciente de tabaco en las capas más jóvenes de la población; en el segundo, se considera una causa directa en más del 85 por ciento de los casos registrados.

«Estamos trabajando con los programas antitabaco porque en la población adolescente y joven el hábito tabáquico aumenta y esto se relaciona directamente con muchos tumores, no sólo el de pulmón sino los ORL ( esófago, laringe, garganta ), vejiga y páncreas», asegura el doctor David Vicente , jefe de sección del Servicio de Oncología del Hospital Virgen Macarena y director del Plan Oncológico Andaluz.

El doctor Manuel Ruiz Borrego , presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) y coordinador de la unidad de Cáncer de Mama del Hospital Virgen del Rocío asegura que «este tipo de tumor está creciendo en líneas generales, pero hay tendencia a la baja en mujeres menopáusicas y al alza en mujeres jóvenes . Cada vez vemos mujeres más jóvenes con cáncer de mama en los hospitales. Ahora trato a chicas de 24 años».

Este fenómeno ha provocado la aparición de un protocolo de cáncer de mama específico para mujeres premenopáusicas . «Incluso hemos hecho ensayos internacionales para que pudieran quedarse embarazadas antes de terminar el tratamiento y continuarlo después. Esto hace unos años era impensable porque no había mujeres jóvenes con este cáncer», admite el presidente de la SAOM.

Algunas de esas pacientes jóvenes le preguntan a su oncólogo por qué han desarrollado un tumor si no fuman, no beben alcohol, comen de forma saludable y hacen ejercicio físico. «No sabemos qué decirles porque el origen de algunos tumores es desconocido y esta nueva tendencia nos sorprende a todos, pero está científicamente demostrado que el 40 por ciento de todos los cánceres se puede evitar si se cumplen esos hábitos saludables», contesta Ruiz Borrego.

Tumores diagnosticados en los tres últimos años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla HUVR

Participar en los programas de cribado ayuda a detectarlos a tiempo, lo cual garantiza una supervivencia del 90 por ciento en el cáncer de mama, del que se registran entre 4.500 y 5.000 nuevos casos al año en Andalucía. « Tenemos que identificar mujeres de riesgo con más precisión y en el futuro no muy lejano no será con mamografías sino con avances en las técnicas de imagen», asegura Ruiz Borrego. Este oncólogo reconoce que las mamografías no siempre detectan los tumores en chicas jóvenes y se necesita diagnosticar los tumores más pequeños para que el tratamiento sea más efectivo.

Los programas actuales de cribado consisten en hacer una mamografía al año a mujeres con más de 50 años y a las más jóvenes con antecedentes directos de cáncer. « Se ha conseguido mucho con todo esto pero hay que mejorar las pautas para diagnosticar más precozmente », insiste este experto.

El cáncer de pulmón también está creciendo de manera preocupante en las mujeres como consecuencia de su incorporación al hábito tabáquico mientras tiende a bajar en los hombres. «Estamos buscando métodos de diagnóstico precoz en los hospitales para este tipo de cáncer para que tengan todos los pacientes un acceso rápido a todas las pruebas que permitan detectarlo», explica el doctor David Vicente, director del Plan Oncológico Andaluz.

La ley antitabaco desterró el tabaco de todos los lugares públicos pero no ha sido suficiente. «Esa ley hizo una gran labor pero la gente joven sigue fumando y eso impide que baje la prevalencia de esta enfermedad. El cribado en el cáncer de pulmón tampoco está funcionando igual de bien que en mama o colon», insiste el doctor Ruiz Borrego.

El oncólogo Manuel Ruiz Borrego, presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica R. Ruz

Unos 42.000 tumores se detectaron en Andalucía en 2019 y esa cifra podría elevarse a cerca de 50.000 a lo largo de 2020, según las previsiones de la SAOM. Un 57 por ciento de ellos afectarán a varones y un 43 por ciento a mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los casos de cáncer crecerán un 60 por ciento en todo el planeta de aquí a 2050.

Aunque la incidencia del cáncer mantiene su tendencia ascendente en Andalucía y el resto de España, la buena noticia es que cada año se curan más personas. Se estima que más del 55 por ciento de los nuevos pacientes con cáncer lo logrará gracias a los nuevos avances en los tratamientos y a innovaciones terapéuticas como la inmunoterapia. En general, la supervivencia está mejorando en la mayoría de los tumores salvo en el de páncreas. Es casi el único en el que no crece.

De los datos de tumores diagnosticados en los últimos tres años en los tres grandes hospitales sevillanos (Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Valme ) se desprenden algunas tendencias. En ese periodo subieron significativamente los nuevos casos en pulmón (de 705 a 764) y los de vejiga (de 145 a 167 en el Valme y de 240 a 280 en el Macarena). El de colon sigue siendo el de mayor incidencia en Sevilla y el resto de Andalucía. De los 42.000 cánceres detectados el pasado año en toda la comunidad, unos 6.700 fueron de colon.

«No sólo es el de mayor incidencia en Andalucía sino que va en crecimiento. Buscamos un diagnóstico precoz con el test de sangre oculta en heces y una posterior colonoscopia para iniciar un tratamiento curativo y con los programas de cribado hemos descubierto más de 250 nuevos casos y resecado más de 8.000 pólipos que podrían haber derivado en un cáncer », cuenta el doctor David Vicente.

No es, sin embargo, el cáncer de colon el que más mata. El primero de esa lista, con mucha diferencia sobre los demás, es el de pulmón. En Andalucía unas 12 personas mueren cada día por este tumor, una cifra que se eleva a 22.000 los fallecimientos al año en toda España. Le siguen colon (11.000), páncreas (7.000), mama (6.600) y próstata (5.800).

En los hospitales sevillanos todas estas tendencias se confirman en líneas generales, así como la mayor incidencia de determinados tumores, aunque con ligeras variaciones en algunos casos. Los nuevos casos de cáncer de próstata han bajado en Valme en los últimos tres años de 242 a 179, mientras que en el Macarena han subido de 260 a 300. En el Virgen del Rocío también habrían descendido los tumores genitourinarios (que incluyen fundamentalmente vejiga, próstata, riñón y testículos) de 270 a 246. Sin embargo, el de vejiga aumenta claramente en todos los centros (de 240 a 280 nuevos casos en el Virgen Macarena y de 145 a 167 en el Virgen de Valme).

El oncólogo David Vicente, director del Plan Oncológico Andaluz ABC

Los sarcomas y melanomas (cáncer de piel) también afectan cada vez a más personas. Los primeros han subido de 327 a 399 en el Hospital Virgen del Rocío y los segundos de 76 a 110. También en el Virgen Macarena y el Valme han crecido de forma notable (de 326 a 390 y de 115 a 129, respectivamente). Otros tumores que crecen en estos dos centros son los de boca (laringe y orofaringeo). Los nuevos casos de cérvix casi se triplican en Valme (de 11 a 30).

«La percepción que tenemos los oncólogos es que cada vez estamos más saturados con falta de personal porque cada vez tenemos más trabajo y más pacientes. También ahora hay más posibilidades de tratamientos. Hace quince años no había ensayos ni terapias dirigidas. También hay más educación en la población, que va más al médico que antes», dice el doctor Ruiz Borrego, que lamenta casos como el de una chica veintañera a la que se le acaba de diagnosticar un cáncer de páncreas. Los tumores gástricos empiezan a darse con más frecuencia en personas jóvenes , aunque como sucede con el cáncer de mama tampoco existe una explicación clara para este fenómeno.

El cáncer tiene un claro componente genético pero la mayor parte de las veces no se hereda. «Este crecimiento puede tener que ver con el abandono de la dieta mediterránea. Nos está pasando igual que a Italia . En las últimas décadas hemos incorporado las tendencias de países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania y eso tiene efectos tambien negativos en la salud. Que estemos abandonando la dieta mediterránea por la comida rápida pasa factura en cáncer. Especialmente en tumores digestivos pero también en el de vejiga», asegura el presidente de SAOM.

Las mejoras en los tratamientos han crecido a igual o mayor ritmo y por eso cada vez mueren menos personas de cáncer, a pesar de que los padezca un número mayor. «Hace quince años en las consultas de Oncología se veían muchas sillas de ruedas y camillas. Ahora es algo muy excepcional. Yo bromeo con mis pacientes sobre este tema y les digo que voy a llevar a cualquiera de ellas, incluso a las que ha sufrido metástasis, para que mis amigos expertos me digan quién tiene un cáncer de mama . Por su aspecto, estoy seguro de que no acertarían y esto era impensable hace una década. Ha habido muchos avances», dice Ruiz Borrego.